Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Александр Мазуркевич



Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, сообщает



В июне "Укртрансгаз" заявил о срыве аукционов на закупку газа, поскольку ни один поставщик не вышел на тендер. По оценке компании, причиной стала нехватка средств на расчеты по уже заключенным договорам, долг достиг 4,1 миллиарда гривен (более десяти миллиардов рублей). Оператор украинской ГТС заговорил об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, сообщает РИА Новости В июне "Укртрансгаз" заявил о срыве аукционов на закупку газа, поскольку ни один поставщик не вышел на тендер. По оценке компании, причиной стала нехватка средств на расчеты по уже заключенным договорам, долг достиг 4,1 миллиарда гривен (более десяти миллиардов рублей). Оператор украинской ГТС заговорил об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.



"Укртрансгаз" заявляет, что эти финансовые проблемы в основном стали результатом неэффективности механизма балансировки, реализованного в соответствии с кодексом ГТС, и несанкционированного отбора газа из системы", — говорится в письме, которое опубликовали "Украинские новости".



Ситуация названа "деликатной" и "вызывающей беспокойство".



Следствием этого станет снижение уверенности в украинском рынке, в том числе в возможности хранения газа для последующей поставки, и значительно уменьшит желание международных партнеров инвестировать в энергетический сектор страны.



При этом продолжение несанкционированного отбора газа может привести к дальнейшей нестабильности украинской ГТС и перебоям в транспортировке газа через территорию Украины, отмечается в письме.



Также ненадежность "Укртрансгаза" может ослабить позицию страны в предстоящих переговорах по транзиту газа в формате ЕС — Россия — Украина, подчеркивает EFET.



Авторы послания призвали Коболева "при поддержке компетентных органов" как можно скорее вмешаться в ситуацию и обеспечить оплату просроченных счетов.



"Это необходимо сделать немедленно, чтобы Украина могла провести необходимую подготовку к приближающейся зиме 2019/2020", — резюмировала EFET. РИА Новости Категории: в Европе, политика, экономика Ключевые слова: газ, цена, повышение, Нафтогаз География: Украина — статья прочитана 162 раза Комментарии