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Константин Боровой попросил политического убежища в США

Константин Боровой Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»


Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США. Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки», сообщает ЛЕНТА.

По словам политика, в России некие люди следили за его перемещениями в течение нескольких лет. Эксперты сообщили Боровому, что это так называемая «установочная слежка», с помощью которой изучают расписание человека. «Если такую слежку назначили, значит вы — часть какого-то большого проекта. Это вполне может быть и убийство, уезжайте быстрее и подальше», — посоветовали ему.
В конце 2014 года Боровой «решил не испытывать судьбу» и переехал в Лос-Анджелес. «Я на всякий случай попросил политического убежища в США», — сказал он. Также политик заявил, что не сможет посещать Россию пять лет из-за рассмотрения его заявления об убежище. В США Боровой планирует заниматься бизнесом и преподаванием математики.

Константин Боровой является основателем Партии экономической свободы, был членом Совета по предпринимательству при президенте России. В 1994 году политик пережил покушение: его автомобиль обстреляли на 31-м километре шоссе Ярославль — Кострома. Спустя год Боровой избран депутатом Госдумы по Тушинскому одномандатному избирательному округу Москвы. После избрания Владимира Путина на пост президента России в 2000 году ушел в оппозицию.
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lenta.ru
Категории: политика, история, общество
Ключевые слова: США, политубежище, Боровой
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добавлена сегодня, 23 июля, 22:28

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