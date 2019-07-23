Загрузка... Константин Боровой попросил политического убежища в США 🔊 Воспроизвести Константин Боровой Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»



Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США. Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки», сообщает



По словам политика, в России некие люди следили за его перемещениями в течение нескольких лет. Эксперты сообщили Боровому, что это так называемая «установочная слежка», с помощью которой изучают расписание человека. «Если такую слежку назначили, значит вы — часть какого-то большого проекта. Это вполне может быть и убийство, уезжайте быстрее и подальше», — посоветовали ему. Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США. Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки», сообщает ЛЕНТА По словам политика, в России некие люди следили за его перемещениями в течение нескольких лет. Эксперты сообщили Боровому, что это так называемая «установочная слежка», с помощью которой изучают расписание человека. «Если такую слежку назначили, значит вы — часть какого-то большого проекта. Это вполне может быть и убийство, уезжайте быстрее и подальше», — посоветовали ему. В конце 2014 года Боровой «решил не испытывать судьбу» и переехал в Лос-Анджелес. «Я на всякий случай попросил политического убежища в США», — сказал он. Также политик заявил, что не сможет посещать Россию пять лет из-за рассмотрения его заявления об убежище. В США Боровой планирует заниматься бизнесом и преподаванием математики.



Константин Боровой является основателем Партии экономической свободы, был членом Совета по предпринимательству при президенте России. В 1994 году политик пережил покушение: его автомобиль обстреляли на 31-м километре шоссе Ярославль — Кострома. Спустя год Боровой избран депутатом Госдумы по Тушинскому одномандатному избирательному округу Москвы. После избрания Владимира Путина на пост президента России в 2000 году ушел в оппозицию. Загрузка... lenta.ru Категории: политика, история, общество Ключевые слова: США, политубежище, Боровой — статья прочитана 156 раз Комментарии