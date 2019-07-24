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Камины и печи запрещаются: латвийцев обяжут перейти на центральное отопление



Министерство среды и регионального развития (VARAM) обяжет жителей городов Латвии отказаться от печного отопления — это необходимо для борьбы с загрязнением воздуха. Старые печи надо будет заменить до 2027 года, пишет PRESS.LV со ссылкой на nasha.lv

Как пишет nra.lv, возможен и вариант не полной перестройки печей, а оборудование их современными воздушными фильтрами. Однако еще неизвестно, какой из вариантов в итоге окажется более выгодным для хозяина.

Согласно озвученному на заседании госсекретарей Плану по борьбе с загрязнением воздуха на 2019 — 2030 год, жители Риги, Лиепаи и Резекне должны перейти с печного отопления на менее вредные для окружающей среды виды отопления. Также министерство предлагает развивать систему центрального отопления в городах Латвии.
Например, в Риге речь идет о том, чтобы подключить кого можно к централизованному отоплению, а там, где это невозможно, надо модернизировать системы отопления, сказала газете замгоссекретаря Министерства среды и регионального развития Алда Озола. В план включена государственная финансовая поддержка тем домохозяйствам, которые технически и экономически не могут подключиться к центральному отоплению.

Также министерство хочет создать регистр домохозяйств, в которых будут видны, какие печи они используют и насколько они старые. В комплекте с регистром идет приложение для жителей, через которое они смогу сообщать о соседях, которые до сих пор используют печное отопление.
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press.lv
Категории: экономика, общество, дом и быт
Ключевые слова: отопление, запрет, камины, печи
География: Латвия
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добавлена сегодня, 24 июля, 16:00

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