Загрузка... Камины и печи запрещаются: латвийцев обяжут перейти на центральное отопление 🔊 Воспроизвести



Министерство среды и регионального развития (VARAM) обяжет жителей городов Латвии отказаться от печного отопления — это необходимо для борьбы с загрязнением воздуха. Старые печи надо будет заменить до 2027 года, пишет



Как пишет nra.lv, возможен и вариант не полной перестройки печей, а оборудование их современными воздушными фильтрами. Однако еще неизвестно, какой из вариантов в итоге окажется более выгодным для хозяина.



Согласно озвученному на заседании госсекретарей Плану по борьбе с загрязнением воздуха на 2019 — 2030 год, жители Риги, Лиепаи и Резекне должны перейти с печного отопления на менее вредные для окружающей среды виды отопления. Также министерство предлагает развивать систему центрального отопления в городах Латвии. Министерство среды и регионального развития (VARAM) обяжет жителей городов Латвии отказаться от печного отопления — это необходимо для борьбы с загрязнением воздуха. Старые печи надо будет заменить до 2027 года, пишет PRESS.LV со ссылкой на nasha.lvКак пишет nra.lv, возможен и вариант не полной перестройки печей, а оборудование их современными воздушными фильтрами. Однако еще неизвестно, какой из вариантов в итоге окажется более выгодным для хозяина.Согласно озвученному на заседании госсекретарей Плану по борьбе с загрязнением воздуха на 2019 — 2030 год, жители Риги, Лиепаи и Резекне должны перейти с печного отопления на менее вредные для окружающей среды виды отопления. Также министерство предлагает развивать систему центрального отопления в городах Латвии. Например, в Риге речь идет о том, чтобы подключить кого можно к централизованному отоплению, а там, где это невозможно, надо модернизировать системы отопления, сказала газете замгоссекретаря Министерства среды и регионального развития Алда Озола. В план включена государственная финансовая поддержка тем домохозяйствам, которые технически и экономически не могут подключиться к центральному отоплению.



Также министерство хочет создать регистр домохозяйств, в которых будут видны, какие печи они используют и насколько они старые. В комплекте с регистром идет приложение для жителей, через которое они смогу сообщать о соседях, которые до сих пор используют печное отопление. Загрузка... press.lv Категории: экономика, общество, дом и быт Ключевые слова: отопление, запрет, камины, печи География: Латвия — статья прочитана 142 раза Комментарии