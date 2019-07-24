Политолог оценил опасения газеты Die Welt по поводу сближения России и Украины 🔊 Воспроизвести Федеральное агентство новостей / Сергей Петров



Страны европейского союза опасаются возможности сближения России и Украины после выборов в Верховную раду. Об этом пишет



Газета подчеркивает, что среди жителей Украины, поддержавших партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа», большое количество людей, которые одобряют нормализацию отношений с российской стороной.



Die Welt считает, что на Украине развиваются тенденции, имеющие много общего с европейскими. Так, например, издание полагает, что политическими лидерами становятся не профессионалы и растет критика в адрес элит. Страны европейского союза опасаются возможности сближения России и Украины после выборов в Верховную раду. Об этом пишет ФАН со ссылкой на немецкое издание Die Welt.Газета подчеркивает, что среди жителей Украины, поддержавших партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа», большое количество людей, которые одобряют нормализацию отношений с российской стороной.Die Welt считает, что на Украине развиваются тенденции, имеющие много общего с европейскими. Так, например, издание полагает, что политическими лидерами становятся не профессионалы и растет критика в адрес элит.



«Европа не вся боится, потому что она неоднородная, и в разных странах существуют различные мнения. Политические партии европейских стран по-разному относятся к ситуации, которая действует уже более пяти лет на Украине после государственного переворота», — заявил политолог в беседе с Федеральным агентством новостей.



Политолог назвал преувеличением опасения газеты Die Welt по сближению России и Украины



Однако некоторые политические силы в Европе выступают за то, чтобы между Россией и Украиной возобновились нормальные отношения во всех сферах, в том числе в политической и экономической, говорит эксперт.



«Это было бы на руку и европейским странам, т. к. этот надуманный повод, после которого были введены санкции против России и ответные санкции против европейских стран, принес одни убытки. Европа наоборот должна способствовать скорейшему восстановлению мира», — сообщил Дудчак.



Также газета заявляет, что население Украины устало от гражданской войны в Донбассе, и новый президент будет учитывать их интересы.



Die Welt прогнозирует, что Владимир Зеленский откажется от политики экс-президента Украины Петра Порошенко и будет добиваться компромисса с Москвой. Немецкое издание преувеличивает возможную угрозу ЕС от сближения России и Украины после выборов в Верховную раду, считает экономист и политолог Александр Дудчак.«Европа не вся боится, потому что она неоднородная, и в разных странах существуют различные мнения. Политические партии европейских стран по-разному относятся к ситуации, которая действует уже более пяти лет на Украине после государственного переворота», — заявил политолог в беседе с Федеральным агентством новостей.Однако некоторые политические силы в Европе выступают за то, чтобы между Россией и Украиной возобновились нормальные отношения во всех сферах, в том числе в политической и экономической, говорит эксперт.«Это было бы на руку и европейским странам, т. к. этот надуманный повод, после которого были введены санкции против России и ответные санкции против европейских стран, принес одни убытки. Европа наоборот должна способствовать скорейшему восстановлению мира», — сообщил Дудчак.Также газета заявляет, что население Украины устало от гражданской войны в Донбассе, и новый президент будет учитывать их интересы.Die Welt прогнозирует, что Владимир Зеленский откажется от политики экс-президента Украины Петра Порошенко и будет добиваться компромисса с Москвой. riafan.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, Украина, аналитика — статья прочитана 168 раз Комментарии