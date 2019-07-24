Забинтованный убийца в зеленой каске. Кто расстреливал Беркут на Майдане 🔊 Воспроизвести Фото: подозреваемый убийца "беркутовца" Николая Симисюка



На днях Святошинский райсуд Киева отпустил под домашний арест одного из "беркутовцев", который проходит по событиям на Майдане. Слушания по этому делу идут уже не первый год, а прокуратура каждый раз в канун годовщины массового убийства заявляет о своей близости к финалу расследования преступления.



Правда, в этом случае речь идет лишь о погибших со стороны протестующих. О смерти сотрудников милиции сегодня не говорят ни власть, ни активисты, но самое главное - они совершенно не расследуются.



При том, что адвокатам погибших правоохранителей удалось установить одного из подозреваемых в убийстве "беркутовца" Николая Симисюка.



узнавала, что известно о предполагаемом убийце. На днях Святошинский райсуд Киева отпустил под домашний арест одного из "беркутовцев", который проходит по событиям на Майдане. Слушания по этому делу идут уже не первый год, а прокуратура каждый раз в канун годовщины массового убийства заявляет о своей близости к финалу расследования преступления.Правда, в этом случае речь идет лишь о погибших со стороны протестующих. О смерти сотрудников милиции сегодня не говорят ни власть, ни активисты, но самое главное - они совершенно не расследуются.При том, что адвокатам погибших правоохранителей удалось установить одного из подозреваемых в убийстве "беркутовца" Николая Симисюка. "Страна" узнавала, что известно о предполагаемом убийце. Признали потерпевшими спустя 5 лет



Во времена Майдана 27-летний Николай Симисюк значился сотрудником специальной роты "Беркута". В день своей гибели - 20 февраля - он обеспечивал отход внутренних войск с Майдана по улице Институтской.



Утром, около 8.35 Николай успел позвонить брату и попытался успокоить его, а всего лишь через несколько минут - погиб.



"За день до этого ночью, где-то в 11 часов, Коле звонил отец. А Коля ему: "Чего вы? Идите спать, у нас тут так спокойно стало". Утром отец на работу ушел, а я увидела в бегущей ленте новостей, что погибло два правоохранителя. Мне все мои тогда говорили: "Не плачь, если бы это был Коля, то дали бы уже знать". Днем вижу - идет с работы отец, обычно он вечером возвращается, а тут так рано. Приходит и говорит: "Коли нет. Нужно забирать", - рассказывает "Стране" мама погибшего правоохранителя Мария Симисюк.



Николай был убит на смотровой площадке перед центральным входом в здание Октябрьского дворца двумя выстрелами - одна пуля попала ему в ногу, вторая угодила прямо в лоб под каску. О смерти Николая родителям сообщили из Печерского суда. За пять лет продвижения в расследовании этого убийства не было. Единственное - семью Симисюк наконец-то признали потерпевшей стороной.



"На 40 дней, как не стало Коли, нам присылали повестку на допрос. Повестка была на его имя. Вы представляете? Его нет в живых, а об этом даже и не задумались, просто прислали повестку. А было и такое, что во время судебного слушания прокуратура зачитала, что Коля 20 февраля убил какого-то майдановца в 9:26 утра. Но ведь это невозможно было, по экспертизе самого Колю убили в 9:16. Это уже потом за такое заявление прокуратура извинялась", - рассказывает Мария Симисюк.



Дело погибших на Майдане правоохранителей - 21 человек - выделено в отдельное производство. С учетом же ранений и избиений счет идет на тысячу пострадавших. Но доступ к большей части материалов следствие ограничило.



"Видеоматериалы, на которых зафиксирован момент выстрела и предположительный виновник убийства сотрудника РСП "Беркут" Николая Симисюка, переданы ГПУ представителями потерпевшей стороны еще в июне 2017 года. С того времени, прокуратура полностью саботирует расследование, искусственно блокирует его ход. К примеру, в июне 2017 года представители потерпевшей Марии Симесюк обратились в ГПУ с ходатайством о проведении следственного эксперимента, предоставив следствию неоспоримое доказательство - видеозапись. Несмотря на очевидные факты и доказательства, следователь прокуратуры отказал в проведении следственного эксперимента, что указывает на умышленное бездействие в расследовании преступлений", - рассказывает "Стране" адвокат Александр Горошинский.



Убийца в зеленой каске и с бинтом на руке



В материалам уголовного дела о массовых убийствах на майдане - несколько десятков видеофайлов. Всё это съемки с различных ракурсов и разными лицами - как журналистами, так и протестующими.



Все эти видео прошли экспертную оценку и на сегодняшний день рассекречены. На одном из фрагментов, снятых из отеля "Украина" (под контролем протестующих) и был зафиксирован факт гибели Николая Симисюка.



Съемка проходила около 9 часов утра 20 февраля - именно в это время, согласно экспертизе, был застрелен "беркутовец". На кадрах видно, как участники акции поднимаются по лестнице, ведущей со стороны Крещатика наверх, к зданию Октябрьского дворца.







Видео: из материалов уголовного дела



Здесь, на смотровой площадке перед зданием, находится несколько десятков правоохранителей. Несмотря на общий шум - отчетливо и последовательно раздаются два выстрела. Спустя несколько секунд, когда камера переводит изображение на место дислокации "Беркута", группа сотрудников милиции уже склонилась над неподвижно лежащим телом товарища. Это был Николай Симисюк.



Вскоре возле правоохранителей взрывается шумовая граната, и сослуживцы пытаются оттянуть тело Николая к Октябрьскому дворцу.



По результатам экспертизы, у Николая обнаружено слепое огнестрельное ранение в голову. Выстрел произведен из охотничьего ружья.



Стреляли в Николая Симисюка с нескольких десятков метров - со стороны наступающей толпы активистов. На одном из видео в числе митингующих, поднимающихся вверх по лестнице, можно рассмотреть мужчину, который одет в зеленую армейскую каску, темную одежду, а кисть его левой руки перебинтована.



Через плечо у него переброшена небольшая зеленая сумка, а в руках он держит охотничье ружье.











Подозреваемый в убийстве "беркутовца" Николая Симисюка



Изначально мужчина появляется в поле зрения на видео из-за дерева, а затем бежит в сторону поднимающихся по лестнице активистов. Выстрелы подозреваемый совершал под прикрытием целой толпы митингующих, которые закрывали его щитами и собой. То есть знали о "снайпере", который с ними шел и прикрывали его.



По внешним признакам - экипировке и элементам одежды - подозреваемого в убийстве Симисюка легко было узнать и на других видео, приобщенных к делу.



Так, на кадрах снятых уже протестующими отчетливо виден убийца с двухствольным ружьем. На шее у него свисает респиратор. В этот момент активисты находятся за зеленым строительным забором, который расположен возле здания "Кинопалаца", что примыкает к Октябрьскому дворцу.



Вскоре подозреваемый убегает в сторону и скрывается из кадра, а голос среди митингующих громко заявляет: "Они стреляют с "Украины" что ли?".



Подозреваемый в убийстве Николая Симисюка в здании Октябрьского дворца



Как уже говорилось - следствие не торопится узнавать, кто этот человек. Поэтому на сегодняшний день единственный известный "майдановский стрелок" - это львовянин Иван Бубенчик.



В 2016 году он заявил в интервью, что утром 20 февраля 2014 года совершил несколько выстрелов из здания консерватории, убив двоих силовиков и ранив третьего.



Через два года активист был задержан по этому делу. Но после возмущения майдановской общественности - подозрение по его делу отозвали. Во времена Майдана 27-летний Николай Симисюк значился сотрудником специальной роты "Беркута". В день своей гибели - 20 февраля - он обеспечивал отход внутренних войск с Майдана по улице Институтской.Утром, около 8.35 Николай успел позвонить брату и попытался успокоить его, а всего лишь через несколько минут - погиб."За день до этого ночью, где-то в 11 часов, Коле звонил отец. А Коля ему: "Чего вы? Идите спать, у нас тут так спокойно стало". Утром отец на работу ушел, а я увидела в бегущей ленте новостей, что погибло два правоохранителя. Мне все мои тогда говорили: "Не плачь, если бы это был Коля, то дали бы уже знать". Днем вижу - идет с работы отец, обычно он вечером возвращается, а тут так рано. Приходит и говорит: "Коли нет. Нужно забирать", - рассказывает "Стране" мама погибшего правоохранителя Мария Симисюк.Николай был убит на смотровой площадке перед центральным входом в здание Октябрьского дворца двумя выстрелами - одна пуля попала ему в ногу, вторая угодила прямо в лоб под каску. О смерти Николая родителям сообщили из Печерского суда. За пять лет продвижения в расследовании этого убийства не было. Единственное - семью Симисюк наконец-то признали потерпевшей стороной."На 40 дней, как не стало Коли, нам присылали повестку на допрос. Повестка была на его имя. Вы представляете? Его нет в живых, а об этом даже и не задумались, просто прислали повестку. А было и такое, что во время судебного слушания прокуратура зачитала, что Коля 20 февраля убил какого-то майдановца в 9:26 утра. Но ведь это невозможно было, по экспертизе самого Колю убили в 9:16. Это уже потом за такое заявление прокуратура извинялась", - рассказывает Мария Симисюк.Дело погибших на Майдане правоохранителей - 21 человек - выделено в отдельное производство. С учетом же ранений и избиений счет идет на тысячу пострадавших. Но доступ к большей части материалов следствие ограничило."Видеоматериалы, на которых зафиксирован момент выстрела и предположительный виновник убийства сотрудника РСП "Беркут" Николая Симисюка, переданы ГПУ представителями потерпевшей стороны еще в июне 2017 года. С того времени, прокуратура полностью саботирует расследование, искусственно блокирует его ход. К примеру, в июне 2017 года представители потерпевшей Марии Симесюк обратились в ГПУ с ходатайством о проведении следственного эксперимента, предоставив следствию неоспоримое доказательство - видеозапись. Несмотря на очевидные факты и доказательства, следователь прокуратуры отказал в проведении следственного эксперимента, что указывает на умышленное бездействие в расследовании преступлений", - рассказывает "Стране" адвокат Александр Горошинский.В материалам уголовного дела о массовых убийствах на майдане - несколько десятков видеофайлов. Всё это съемки с различных ракурсов и разными лицами - как журналистами, так и протестующими.Все эти видео прошли экспертную оценку и на сегодняшний день рассекречены. На одном из фрагментов, снятых из отеля "Украина" (под контролем протестующих) и был зафиксирован факт гибели Николая Симисюка.Съемка проходила около 9 часов утра 20 февраля - именно в это время, согласно экспертизе, был застрелен "беркутовец". На кадрах видно, как участники акции поднимаются по лестнице, ведущей со стороны Крещатика наверх, к зданию Октябрьского дворца.Здесь, на смотровой площадке перед зданием, находится несколько десятков правоохранителей. Несмотря на общий шум - отчетливо и последовательно раздаются два выстрела. Спустя несколько секунд, когда камера переводит изображение на место дислокации "Беркута", группа сотрудников милиции уже склонилась над неподвижно лежащим телом товарища. Это был Николай Симисюк.Вскоре возле правоохранителей взрывается шумовая граната, и сослуживцы пытаются оттянуть тело Николая к Октябрьскому дворцу.По результатам экспертизы, у Николая обнаружено слепое огнестрельное ранение в голову. Выстрел произведен из охотничьего ружья.Стреляли в Николая Симисюка с нескольких десятков метров - со стороны наступающей толпы активистов. На одном из видео в числе митингующих, поднимающихся вверх по лестнице, можно рассмотреть мужчину, который одет в зеленую армейскую каску, темную одежду, а кисть его левой руки перебинтована.Через плечо у него переброшена небольшая зеленая сумка, а в руках он держит охотничье ружье.Изначально мужчина появляется в поле зрения на видео из-за дерева, а затем бежит в сторону поднимающихся по лестнице активистов. Выстрелы подозреваемый совершал под прикрытием целой толпы митингующих, которые закрывали его щитами и собой. То есть знали о "снайпере", который с ними шел и прикрывали его.По внешним признакам - экипировке и элементам одежды - подозреваемого в убийстве Симисюка легко было узнать и на других видео, приобщенных к делу.Так, на кадрах снятых уже протестующими отчетливо виден убийца с двухствольным ружьем. На шее у него свисает респиратор. В этот момент активисты находятся за зеленым строительным забором, который расположен возле здания "Кинопалаца", что примыкает к Октябрьскому дворцу.Вскоре подозреваемый убегает в сторону и скрывается из кадра, а голос среди митингующих громко заявляет: "Они стреляют с "Украины" что ли?".Как уже говорилось - следствие не торопится узнавать, кто этот человек. Поэтому на сегодняшний день единственный известный "майдановский стрелок" - это львовянин Иван Бубенчик.В 2016 году он заявил в интервью, что утром 20 февраля 2014 года совершил несколько выстрелов из здания консерватории, убив двоих силовиков и ранив третьего.Через два года активист был задержан по этому делу. Но после возмущения майдановской общественности - подозрение по его делу отозвали. strana.ua Категории: чп и криминал, в Европе, история Ключевые слова: суд, расследование, Евромайцдан, Беркут География: Украина — статья прочитана 86 раз Комментарии