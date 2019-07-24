Загрузка... Банановая республика: в Литве возмутились тотальной вырубкой лесов 🔊 Воспроизвести © Photo: Facebook / Aplinkos ministerija



Литовский бизнесмен считает, что правительство страны позволило распродать весь лес, являющийся чуть ли не единственным материалом для экспорта, сообщает



"Сегодня я впервые подумал, что Литва — настоящая банановая республика. Как Гватемала", — написал он.



Литовский бизнесмен считает, что правительство страны позволило распродать весь лес, являющийся чуть ли не единственным материалом для экспорта, сообщает Sputnik Литва . Литовский предприниматель Людвикас Андрулис назвал Литву "банановой республикой", где промышленники распродали почти весь лес. Об этом он написал на своей странице в Facebook."Сегодня я впервые подумал, что Литва — настоящая банановая республика. Как Гватемала", — написал он. Андрулис прикрепил к посту фотографию заповедника Баравикинес в Лаворишкском лесу. На этой территории нельзя собирать грибы, цветы и тем более рубить деревья. Здесь, по словам предпринимателя, даже нельзя сойти с тропы. При этом на снимке изображены срубленные деревья.



"Здесь только что какой-то Владик или Геннадий с бумагой "Все законно" присвоил себе пару заполненных Husqvarna гектаров, прямо возле суперохраняемого кургана балтов. Лес четвертой категории — так-то заповедник, но по закону можно вырубать, говорит он вежливо, не злобно, и сверкает золотыми зубами. У него есть бумаги, но все мы понимаем, что он получил их за взятку, по знакомству или просто прибегнул к склизко написанной букве коррупционного закона", — утверждает Андрулис.



Андрулис считает, что необходимо наложить мораторий на вырубку леса в Литве на целое десятилетие. Он отметил, что лесное хозяйство — это предпринимательская деятельность самого низкого уровня с наименьшей добавленной стоимостью.



"Мне не нужен такой экспорт и выгоды от такой экономики низкого уровня. Мне не нужен отрицательный бизнес с добавленной стоимостью, бизнес, который нуждается в наименьшем возможном умении. Мне не нужна даже древесина — если Литве нужна древесина для мебели, или строительства, или еще для чего-то, ее нужно импортировать от дурачков, а не экспортировать умным", — написал Андрулис.



Предприниматель утверждает, что когда Литва экспортирует дерево, она похожа на Никарагуа, Гватемалу и Коста-Рику, которые жили лишь на экспорте бананов.



"Сегодня мы — большая банановая республика, нежели вышеперечисленные страны. И как в тех странах и было — законы пишут и их исполняют собственники банановых плантаций", — заключил он.



Ранее в материале Sputnik Литва Юргис Нявежетис уже писал, что в Литве предлагают внести поправку в налогообложение эксплуатации лесов, в результате которой налоги будут давить не тех владельцев, которые эксплуатируют лес, а тех, кто дает ему расти.



Отмечается, что в 2018 году указывалось, что лесистость Литвы составляла 33,3 процента страны. Однако проблема в том, что эти цифры не отражают реальную ситуацию, потому что к "лесам" также причисляются как вырубленные, так и обросшие кустарником или просто залежные земли. Поэтому правдивых и адекватных данных просто нет.



Председатель Литовской ассоциации лесовладельцев и землевладельцев Альгис Гайжутис отмечал, что поправка к закону о лесе "нелогична", как с точки зрения защитников окружающей среды, так и с точки зрения здоровья широких слоев населения. Однако от нее выиграют крупные владельцы лесопромышленного бизнеса, транснациональные гиганты капитала, интересы которых, по мнению Нявежетиса, и обслуживает правительство Литвы. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: запрет, лес, вырубка, деревообработка География: Литва — статья прочитана 143 раза Комментарии