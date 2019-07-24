Банановая республика: в Литве возмутились тотальной вырубкой лесов

Литовский бизнесмен считает, что правительство страны позволило распродать весь лес, являющийся чуть ли не единственным материалом для экспорта, сообщает Sputnik Литва. Литовский предприниматель Людвикас Андрулис назвал Литву "банановой республикой", где промышленники распродали почти весь лес. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня я впервые подумал, что Литва — настоящая банановая республика. Как Гватемала", — написал он.
Андрулис прикрепил к посту фотографию заповедника Баравикинес в Лаворишкском лесу. На этой территории нельзя собирать грибы, цветы и тем более рубить деревья. Здесь, по словам предпринимателя, даже нельзя сойти с тропы. При этом на снимке изображены срубленные деревья.
"Здесь только что какой-то Владик или Геннадий с бумагой "Все законно" присвоил себе пару заполненных Husqvarna гектаров, прямо возле суперохраняемого кургана балтов. Лес четвертой категории — так-то заповедник, но по закону можно вырубать, говорит он вежливо, не злобно, и сверкает золотыми зубами. У него есть бумаги, но все мы понимаем, что он получил их за взятку, по знакомству или просто прибегнул к склизко написанной букве коррупционного закона", — утверждает Андрулис.
Андрулис считает, что необходимо наложить мораторий на вырубку леса в Литве на целое десятилетие. Он отметил, что лесное хозяйство — это предпринимательская деятельность самого низкого уровня с наименьшей добавленной стоимостью.
"Мне не нужен такой экспорт и выгоды от такой экономики низкого уровня. Мне не нужен отрицательный бизнес с добавленной стоимостью, бизнес, который нуждается в наименьшем возможном умении. Мне не нужна даже древесина — если Литве нужна древесина для мебели, или строительства, или еще для чего-то, ее нужно импортировать от дурачков, а не экспортировать умным", — написал Андрулис.
Предприниматель утверждает, что когда Литва экспортирует дерево, она похожа на Никарагуа, Гватемалу и Коста-Рику, которые жили лишь на экспорте бананов.
"Сегодня мы — большая банановая республика, нежели вышеперечисленные страны. И как в тех странах и было — законы пишут и их исполняют собственники банановых плантаций", — заключил он.
Ранее в материале Sputnik Литва Юргис Нявежетис уже писал, что в Литве предлагают внести поправку в налогообложение эксплуатации лесов, в результате которой налоги будут давить не тех владельцев, которые эксплуатируют лес, а тех, кто дает ему расти.
Отмечается, что в 2018 году указывалось, что лесистость Литвы составляла 33,3 процента страны. Однако проблема в том, что эти цифры не отражают реальную ситуацию, потому что к "лесам" также причисляются как вырубленные, так и обросшие кустарником или просто залежные земли. Поэтому правдивых и адекватных данных просто нет.
Председатель Литовской ассоциации лесовладельцев и землевладельцев Альгис Гайжутис отмечал, что поправка к закону о лесе "нелогична", как с точки зрения защитников окружающей среды, так и с точки зрения здоровья широких слоев населения. Однако от нее выиграют крупные владельцы лесопромышленного бизнеса, транснациональные гиганты капитала, интересы которых, по мнению Нявежетиса, и обслуживает правительство Литвы.
"Здесь только что какой-то Владик или Геннадий с бумагой "Все законно" присвоил себе пару заполненных Husqvarna гектаров, прямо возле суперохраняемого кургана балтов. Лес четвертой категории — так-то заповедник, но по закону можно вырубать, говорит он вежливо, не злобно, и сверкает золотыми зубами. У него есть бумаги, но все мы понимаем, что он получил их за взятку, по знакомству или просто прибегнул к склизко написанной букве коррупционного закона", — утверждает Андрулис.
Андрулис считает, что необходимо наложить мораторий на вырубку леса в Литве на целое десятилетие. Он отметил, что лесное хозяйство — это предпринимательская деятельность самого низкого уровня с наименьшей добавленной стоимостью.
"Мне не нужен такой экспорт и выгоды от такой экономики низкого уровня. Мне не нужен отрицательный бизнес с добавленной стоимостью, бизнес, который нуждается в наименьшем возможном умении. Мне не нужна даже древесина — если Литве нужна древесина для мебели, или строительства, или еще для чего-то, ее нужно импортировать от дурачков, а не экспортировать умным", — написал Андрулис.
Предприниматель утверждает, что когда Литва экспортирует дерево, она похожа на Никарагуа, Гватемалу и Коста-Рику, которые жили лишь на экспорте бананов.
"Сегодня мы — большая банановая республика, нежели вышеперечисленные страны. И как в тех странах и было — законы пишут и их исполняют собственники банановых плантаций", — заключил он.
Ранее в материале Sputnik Литва Юргис Нявежетис уже писал, что в Литве предлагают внести поправку в налогообложение эксплуатации лесов, в результате которой налоги будут давить не тех владельцев, которые эксплуатируют лес, а тех, кто дает ему расти.
Отмечается, что в 2018 году указывалось, что лесистость Литвы составляла 33,3 процента страны. Однако проблема в том, что эти цифры не отражают реальную ситуацию, потому что к "лесам" также причисляются как вырубленные, так и обросшие кустарником или просто залежные земли. Поэтому правдивых и адекватных данных просто нет.
Председатель Литовской ассоциации лесовладельцев и землевладельцев Альгис Гайжутис отмечал, что поправка к закону о лесе "нелогична", как с точки зрения защитников окружающей среды, так и с точки зрения здоровья широких слоев населения. Однако от нее выиграют крупные владельцы лесопромышленного бизнеса, транснациональные гиганты капитала, интересы которых, по мнению Нявежетиса, и обслуживает правительство Литвы.