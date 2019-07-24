Польша пригласила на 80-летие начала Второй мировой не Россию, а Германию 🔊 Воспроизвести



Польша пригласила Германию отметить 80-летие начала Второй мировой войны, но не позвала Россию, следует из информации, предоставленной



В стране ежегодно проводят памятные мероприятия в день нападения нацистской Германии и начала Второй мировой войны — 1 сентября.



Место проведения — мыс Вестерплатте в Гданьске, начало в 04:48. Именно в это время состоялась первая бомбардировка польской территории.



Актуальные союзники



В этом году в Варшаве решили отмечать дату начала Второй мировой войны в кругу нынешних союзников.



"Эти драматические события Польша будет отмечать вместе со странами, с которыми мы сегодня тесно сотрудничаем в интересах мира во всем мире, основанного на принципах соблюдения международного права", — заявили в пресс-службе польского президента. Польша пригласила Германию отметить 80-летие начала Второй мировой войны, но не позвала Россию, следует из информации, предоставленной РИА Новости пресс-службой президента республики.В стране ежегодно проводят памятные мероприятия в день нападения нацистской Германии и начала Второй мировой войны — 1 сентября.Место проведения — мыс Вестерплатте в Гданьске, начало в 04:48. Именно в это время состоялась первая бомбардировка польской территории.Актуальные союзникиВ этом году в Варшаве решили отмечать дату начала Второй мировой войны в кругу нынешних союзников."Эти драматические события Польша будет отмечать вместе со странами, с которыми мы сегодня тесно сотрудничаем в интересах мира во всем мире, основанного на принципах соблюдения международного права", — заявили в пресс-службе польского президента. Там также уточнили, что к приглашенным странам относятся: члены НАТО, Европейского союза, Восточного партнерства, в том числе Белоруссия как член этой инициативы.



Тот факт, что именно Германия напала на Польшу 1 сентября 1939 года, республику не смущает, так как теперь обе страны вместе входят в НАТО и Евросоюз.



Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин ранее сообщал, что на памятные мероприятия приглашена Ангела Меркель. "Я не хочу заранее подтверждать, но мы являемся оптимистами", — сказал он, отвечая на вопрос, согласилась ли канцлер приехать.



Главный гость



Особую надежду в Варшаве возлагают на визит Дональда Трампа. Президент Польши Анджей Дуда во время недавней поездки в США еще раз лично пригласил американского лидера.



Белый дом еще не дал официального ответа, но в Польше уже сообщают, что Трамп приедет 31 августа и останется до 1 сентября.



В надежде на это, как пишет польская пресса, руководство страны готовится перенести памятные мероприятия из Гданьска в Варшаву.



Россию не позвали



Отсутствие России на мероприятиях 80-летия начала войны официальная Варшава объяснила нарушением международного права в 1939 году.



Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. После этого часть территории Польши отошла к Германии, а другая часть — к Советскому Союзу.



Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее отмечал, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия России не могут считаться полноценными.



В свою очередь, Сасин заявил, что отсутствие в приглашении России обусловлено вооруженным конфликтом на юго-востоке Украины.



"Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу", — сказал он.



Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, а также на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.



Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. РИА Новости Категории: политика, чп и криминал, в Европе, история Ключевые слова: Германия, Россия, война, память, мероприятия, гости География: Польша — статья прочитана 186 раз Комментарии