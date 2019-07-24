Загрузка... Французские депутаты раскритиковали приезд шведской активистки Греты Тунберг 🔊 Воспроизвести Грета Тунберг в Национальном собрании Франции 23 июля 2019 года REUTERS/Philippe Wojazer



В парламенте Франции во вторник, 23 июля, выступает шведская активистка за климат, 16-летняя Грета Тунберг. Ее приезд во Францию вызвал полемику в рядах французских депутатов, сообщает



После выступления в Европарламенте, в Берлине, Риме и Лондоне юная шведская активистка, ставшая за несколько месяцев символом борьбы с глобальным потеплением, произнесла короткую речь перед депутатами французского Национального собрания. В Париж 16-летнюю Грету Тунберг пригласил коллектив из 162 депутатов из движения «Ускорим экологические преобразования». Вместе с Гретой выступили другие молодые активисты-экологи — французы из движения Youth for Climate. В парламенте Франции во вторник, 23 июля, выступает шведская активистка за климат, 16-летняя Грета Тунберг. Ее приезд во Францию вызвал полемику в рядах французских депутатов, сообщает RFI После выступления в Европарламенте, в Берлине, Риме и Лондоне юная шведская активистка, ставшая за несколько месяцев символом борьбы с глобальным потеплением, произнесла короткую речь перед депутатами французского Национального собрания. В Париж 16-летнюю Грету Тунберг пригласил коллектив из 162 депутатов из движения «Ускорим экологические преобразования». Вместе с Гретой выступили другие молодые активисты-экологи — французы из движения Youth for Climate.



Один из главных противников юной активистки, кандидат на пост председателя партии «Республиканцы» Гийом Ларриве призвал коллег бойкотировать заседание парламента. «Чтобы действительно бороться с глобальным потеплением климата, нам нужны не гуру апокалипсиса, а научный прогресс и политическая смелость», — заявил он в субботу.



Еще один критик Греты Тунберг Жульен Обер, также кандидат на пост лидера правых «Республиканцев», назвал девушку «пророком в коротких штанишках».



В своей речи Грета Тунберг ответила недовольным ее приездом депутатам: «Они говорят, что мы — дети, что мы преувеличиваем, что мы — алармисты. Чтобы ответить на это, я предлагаю вам прочитать последний отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата (Giec). В нем вы найдете все, что мы думаем».



Грета Тунберг на первой полосе Libération RFI/G.NGOSSO



Инициатор визита шведской активистки, независимый депутат Матье Орфелен в комментарии RFI накануне ее выступления назвал эту полемику бесполезной.



Матье Орфелен: «Это те, кто хотят заткнуть уши и ничего не слышать о мобилизации молодежи. О мобилизации Греты Тунберг, а главное — миллионов молодых людей, которые выступили с призывом к политикам делать для спасения планеты больше. И в этом — смысл сегодняшней встречи. На ней также будет представлен последний отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Те, кто пытается вести дебаты исключительно о личности Греты Тунберг, ошибаются и делают это намеренно. Грета Тунберг была и остается важным символом для молодежи. Она была одной из первых, кто призвал к мобилизации, но сегодня важна всеобщая мобилизация молодежи. Нужно, чтобы политики спокойно выслушали то, что молодежь хочет им сказать».



Более сдержанно высказался глава парламентской фракции правых Кристиан Жакоб, выразивший сожаление в связи с тем, что парламентское большинство предпринимает подобные попытки «пиара». Представители левой оппозиции, со своей стороны, заявили что не понимают, почему фракция президента Эмманюэля Макрона приглашает выступить юную шведскую активистку и одновременно ратифицирует соглашение о свободной торговле с Канадой, которое они называют вредным для окружающей среды.



Приезд Тунберг совпал с очередным пиком аномальной жары во Франции. «З8 градусов в тени: Грета Тунберг и мечтать не могла о лучшем дне для того, чтобы привлечь внимание депутатов к проблеме глобального потепления», — пишет по поводу приезда активистки французское издание Le Monde. «Будем честны: Грета Тунберг — не теоретик, не ученый, не героиня и даже не глава политического движения. Но нужно принимать Грету Тунберг за ту, кем она стала за последний год, с тех пор, как запустила школьную забастовку "Пятницы ради будущего": символом. Ее слова "вы не украдете мое будущее" воплощают собой спонтанную мобилизацию поколения, начинающего понимать, что планете, которая достанется им в наследство, грозит опасность в связи с образом жизни, производством и потреблением, несовместимыми с ростом численности населения».



В воскресенье, 21 июля, Грета Тунберг получила во французском Кане в Нормандии «Премию свободы». Награду, инициированную участниками высадки союзников в Нормандии в 1944 году, вручают тем, кто борется за свободу по всему миру. Статуэтку девушка получила из рук французского и американского ветеранов Второй мировой войны Леона Готье и Чарльза Нормана Шея. «Минимум, который мы можем сделать для того, чтобы отдать им дань уважения, это перестать разрушать планету, за которую боролись Чарльз, Леон и их друзья, чтобы нас спасти», — заявила Тунберг на церемонии вручения.



Ветераны Второй мировой Чарльз Норман Рей и Леон Готье вручают Грете Тунберг «Премию Свободы» в нормандском Кане 21 июля 2019 года JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP



16-летняя Грета Тунберг, у которой диагностировали синдром Аспергера, прославилась у себя на родине в сентябре прошлого года, когда решила каждую пятницу прогуливать школу и устраивать одиночный протест у здания парламента в Стокгольме с требованием соблюдать Парижское соглашение по климату. Она обратилась с призывом к своим сверстникам по всему миру последовать ее примеру и проводить подобные «школьные забастовки». В Бельгии, Нидерландах, Германии, Франции, Великобритании и Австралии тысячи школьников выходили на улицы, требуя от властей эффективнее бороться против изменений климата. 15 марта «школьная забастовка» прошла в 112 странах мира. Против выступления Тунберг высказались правые и крайне правые депутаты. Кроме того, ее выступление раскритиковали некоторые представители парламентского большинства.Один из главных противников юной активистки, кандидат на пост председателя партии «Республиканцы» Гийом Ларриве призвал коллег бойкотировать заседание парламента. «Чтобы действительно бороться с глобальным потеплением климата, нам нужны не гуру апокалипсиса, а научный прогресс и политическая смелость», — заявил он в субботу.Еще один критик Греты Тунберг Жульен Обер, также кандидат на пост лидера правых «Республиканцев», назвал девушку «пророком в коротких штанишках».В своей речи Грета Тунберг ответила недовольным ее приездом депутатам: «Они говорят, что мы — дети, что мы преувеличиваем, что мы — алармисты. Чтобы ответить на это, я предлагаю вам прочитать последний отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата (Giec). В нем вы найдете все, что мы думаем».Инициатор визита шведской активистки, независимый депутат Матье Орфелен в комментарии RFI накануне ее выступления назвал эту полемику бесполезной.«Это те, кто хотят заткнуть уши и ничего не слышать о мобилизации молодежи. О мобилизации Греты Тунберг, а главное — миллионов молодых людей, которые выступили с призывом к политикам делать для спасения планеты больше. И в этом — смысл сегодняшней встречи. На ней также будет представлен последний отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Те, кто пытается вести дебаты исключительно о личности Греты Тунберг, ошибаются и делают это намеренно. Грета Тунберг была и остается важным символом для молодежи. Она была одной из первых, кто призвал к мобилизации, но сегодня важна всеобщая мобилизация молодежи. Нужно, чтобы политики спокойно выслушали то, что молодежь хочет им сказать».Более сдержанно высказался глава парламентской фракции правых Кристиан Жакоб, выразивший сожаление в связи с тем, что парламентское большинство предпринимает подобные попытки «пиара». Представители левой оппозиции, со своей стороны, заявили что не понимают, почему фракция президента Эмманюэля Макрона приглашает выступить юную шведскую активистку и одновременно ратифицирует соглашение о свободной торговле с Канадой, которое они называют вредным для окружающей среды.Приезд Тунберг совпал с очередным пиком аномальной жары во Франции. «З8 градусов в тени: Грета Тунберг и мечтать не могла о лучшем дне для того, чтобы привлечь внимание депутатов к проблеме глобального потепления», — пишет по поводу приезда активистки французское издание Le Monde. «Будем честны: Грета Тунберг — не теоретик, не ученый, не героиня и даже не глава политического движения. Но нужно принимать Грету Тунберг за ту, кем она стала за последний год, с тех пор, как запустила школьную забастовку "Пятницы ради будущего": символом. Ее слова "вы не украдете мое будущее" воплощают собой спонтанную мобилизацию поколения, начинающего понимать, что планете, которая достанется им в наследство, грозит опасность в связи с образом жизни, производством и потреблением, несовместимыми с ростом численности населения».В воскресенье, 21 июля, Грета Тунберг получила во французском Кане в Нормандии «Премию свободы». Награду, инициированную участниками высадки союзников в Нормандии в 1944 году, вручают тем, кто борется за свободу по всему миру. Статуэтку девушка получила из рук французского и американского ветеранов Второй мировой войны Леона Готье и Чарльза Нормана Шея. «Минимум, который мы можем сделать для того, чтобы отдать им дань уважения, это перестать разрушать планету, за которую боролись Чарльз, Леон и их друзья, чтобы нас спасти», — заявила Тунберг на церемонии вручения.16-летняя Грета Тунберг, у которой диагностировали синдром Аспергера, прославилась у себя на родине в сентябре прошлого года, когда решила каждую пятницу прогуливать школу и устраивать одиночный протест у здания парламента в Стокгольме с требованием соблюдать Парижское соглашение по климату. Она обратилась с призывом к своим сверстникам по всему миру последовать ее примеру и проводить подобные «школьные забастовки». В Бельгии, Нидерландах, Германии, Франции, Великобритании и Австралии тысячи школьников выходили на улицы, требуя от властей эффективнее бороться против изменений климата. 15 марта «школьная забастовка» прошла в 112 странах мира. Загрузка... ru.rfi.fr Категории: общество, в мире Ключевые слова: климат, молодежь, протесты, Грета Тунберг — статья прочитана 123 раза Комментарии