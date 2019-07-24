В Белоруссии ввели наказание за попытки реабилитации нацизма 🔊 Воспроизвести © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press



Также внесены изменения в 328-ю статью УК Белоруссии, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконный оборот наркотиков, сообщает



Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс страны. Об этом сообщается на официальном сайте белорусского лидера.



Изменения коснулись 130-й статьи Уголовного кодекса, теперь она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за умышленные действия, которые направлены на возбуждение национальной, расовой, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства, а также за «умышленные действия по реабилитации нацизма». Также внесены изменения в 328-ю статью УК Белоруссии, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконный оборот наркотиков, сообщает ЗВЕЗДА Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс страны. Об этом сообщается на официальном сайте белорусского лидера.Изменения коснулись 130-й статьи Уголовного кодекса, теперь она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за умышленные действия, которые направлены на возбуждение национальной, расовой, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства, а также за «умышленные действия по реабилитации нацизма». Кроме того, внесены изменения в 328-ю статью УК Белоруссии, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических веществ. По данной статье на два года снижено минимально возможное наказание, теперь оно составляет три и шесть лет за крупный и особо крупный размер соответственно.



В сообщении на сайте президента Белоруссии говорится, что корректировка Уголовного кодекса даст возможность судам в каждом конкретном случае более избирательно подходить к назначению наказаний за преступления, которые связаны с оборотом наркотиков, учитывая все обстоятельства их совершения. tvzvezda.ru Категории: общество, чп и криминал, в Европе, история Ключевые слова: нацизм, закон, Лукашенко, наказание, героизация География: Белоруссия — статья прочитана 201 раз Комментарии