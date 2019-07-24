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В Белоруссии ввели наказание за попытки реабилитации нацизма

© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press


Также внесены изменения в 328-ю статью УК Белоруссии, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконный оборот наркотиков, сообщает ЗВЕЗДА.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс страны. Об этом сообщается на официальном сайте белорусского лидера.

Изменения коснулись 130-й статьи Уголовного кодекса, теперь она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за умышленные действия, которые направлены на возбуждение национальной, расовой, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства, а также за «умышленные действия по реабилитации нацизма».
Кроме того, внесены изменения в 328-ю статью УК Белоруссии, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических веществ. По данной статье на два года снижено минимально возможное наказание, теперь оно составляет три и шесть лет за крупный и особо крупный размер соответственно.

В сообщении на сайте президента Белоруссии говорится, что корректировка Уголовного кодекса даст возможность судам в каждом конкретном случае более избирательно подходить к назначению наказаний за преступления, которые связаны с оборотом наркотиков, учитывая все обстоятельства их совершения.
tvzvezda.ru
Категории: общество, чп и криминал, в Европе, история
Ключевые слова: нацизм, закон, Лукашенко, наказание, героизация
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 24 июля, 09:00

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