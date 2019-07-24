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После снижения акциза продажи алкоголя в Эстонии выросли на 20%



В первые две недели после снижения акциза на алкоголь в Эстонии продажи алкогольных напитков в крупных торговых сетях выросли примерно на 20%, пишет НГ-Балтия со ссылкой на Rus.err.ee.

В магазинах Coop зафиксирован рост продаж на 20%, в Rimi — на четверть, в Prisma — на 10-15%.

Продажи слабоалкогольных напитков пока соответствуют уровню прошлого года.

Напомним, ранее парламент Эстонии снизил акцизы на пиво, сидр и крепкий алкоголь на 25%. По расчетам министерства финансов, после 1 июля объемы приграничной торговли алкоголем должны снизиться на 80%.
novayagazeta.ee
Категории: в странах Балтии, экономика
Ключевые слова: акцизы, алкоголь, торговля
География: Эстония
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добавлена сегодня, 24 июля, 08:00

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