После снижения акциза продажи алкоголя в Эстонии выросли на 20% 🔊 Воспроизвести



В первые две недели после снижения акциза на алкоголь в Эстонии продажи алкогольных напитков в крупных торговых сетях выросли примерно на 20%, пишет



В магазинах Coop зафиксирован рост продаж на 20%, в Rimi — на четверть, в Prisma — на 10-15%.



Продажи слабоалкогольных напитков пока соответствуют уровню прошлого года.



Напомним, ранее парламент Эстонии снизил акцизы на пиво, сидр и крепкий алкоголь на 25%. По расчетам министерства финансов, после 1 июля объемы приграничной торговли алкоголем должны снизиться на 80%. В первые две недели после снижения акциза на алкоголь в Эстонии продажи алкогольных напитков в крупных торговых сетях выросли примерно на 20%, пишет НГ-Балтия со ссылкой на Rus.err.ee.В магазинах Coop зафиксирован рост продаж на 20%, в Rimi — на четверть, в Prisma — на 10-15%.Продажи слабоалкогольных напитков пока соответствуют уровню прошлого года.Напомним, ранее парламент Эстонии снизил акцизы на пиво, сидр и крепкий алкоголь на 25%. По расчетам министерства финансов, после 1 июля объемы приграничной торговли алкоголем должны снизиться на 80%. novayagazeta.ee Категории: в странах Балтии, экономика Ключевые слова: акцизы, алкоголь, торговля География: Эстония — статья прочитана 179 раз Комментарии