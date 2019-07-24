Президент Литвы призывает поторопиться с кандатом в еврокомиссары 🔊 Воспроизвести фото:lrp.lt



Решение о представителе Литвы в Еврокомиссии (ЕК) должно быть принято в самое ближайшее время, потому что промедление чревато потерей важных позиций еврокомиссаров, говорит литовский президент Гитанас Науседа.



Он не назвал журналистам в Риге во вторник вероятных кандидатов в еврокомиссары, лишь подтвердил, что выбор будет сделан из трех кандидатур. Он также подчеркнул, что Литве невыгодно промедлением с принятием решения.



"Время сейчас работает не в нашу пользу. Чем скорее мы определимся, тем легче будет и новому президенту ЕК так или иначе реагировать на нашу кандидатуру, тем легче нам будет говорить о будущих портфелях", – сказал Г. Науседа.



По его словам, если не представить конкретного кандидата и не знать его опыт и квалификацию, то это будет "гадание на кофейной гуще и будет трудно предусмотреть, какой портфель должен достаться Литве". Решение о представителе Литвы в Еврокомиссии (ЕК) должно быть принято в самое ближайшее время, потому что промедление чревато потерей важных позиций еврокомиссаров, говорит литовский президент Гитанас Науседа.Он не назвал журналистам в Риге во вторник вероятных кандидатов в еврокомиссары, лишь подтвердил, что выбор будет сделан из трех кандидатур. Он также подчеркнул, что Литве невыгодно промедлением с принятием решения."Время сейчас работает не в нашу пользу. Чем скорее мы определимся, тем легче будет и новому президенту ЕК так или иначе реагировать на нашу кандидатуру, тем легче нам будет говорить о будущих портфелях", – сказал Г. Науседа.По его словам, если не представить конкретного кандидата и не знать его опыт и квалификацию, то это будет "гадание на кофейной гуще и будет трудно предусмотреть, какой портфель должен достаться Литве". "Чем больше мы медлим, тем меньше будет на столе этих портфелей, причем таких, каких мы бы хотели – влиятельных. Потому что я считаю, что Литва, как государства Центральной и Восточной Европы, недостаточно представлена после решений о формировании руководства ЕК", – сказал президент.



Г. Науседа говорит, что "полезно не наступить друг другу на ноги", и вероятные портфели в ЕК согласуются с государствами региона.



ЕК в новом составе приступит к работе осенью этого года.



Правительство Литвы предложил еврокомиссара после получения одобрения президента и сейма.



Премьер Саулюс Сквярнялис на прошлой неделе сказал, что Литва хотела бы получить в ЕК портфель, связанный с энергетикой, экономикой или охраной внешних границ. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Еврокомиссия, еврокомиссар, кандидат География: Литва — статья прочитана 180 раз Комментарии