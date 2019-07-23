Начштаба обороны станет Г. Зенкявичюс, командующим Сухопутными силами– Р. Вайкшнорас 🔊 Воспроизвести



В связи со сменой командования Вооруженными силами (ВС) Литвы начальником Штаба обороны будет назначен бригадный генерал Гинтаутас Зенкявичюс, а командующим Сухопутными силами – бригадный генерал Раймундас Вайкшнорас, сообщило во вторник Минобороны.



Возглавляющий сейчас Управление по обучению и доктринам Г. Зенкявичюс приступит к работе в новой должности 29 июля.



Новый командующий Сухопутными силами приступит к работе в среду. Он сменит в этой должности генерал-майора Вальдемараса Рупшиса, который станет главнокомандующим ВС страны. В связи со сменой командования Вооруженными силами (ВС) Литвы начальником Штаба обороны будет назначен бригадный генерал Гинтаутас Зенкявичюс, а командующим Сухопутными силами – бригадный генерал Раймундас Вайкшнорас, сообщило во вторник Минобороны.Возглавляющий сейчас Управление по обучению и доктринам Г. Зенкявичюс приступит к работе в новой должности 29 июля.Новый командующий Сухопутными силами приступит к работе в среду. Он сменит в этой должности генерал-майора Вальдемараса Рупшиса, который станет главнокомандующим ВС страны. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: армия, командование, назначения География: Литва — статья прочитана 165 раз Комментарии