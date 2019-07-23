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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Начштаба обороны станет Г. Зенкявичюс, командующим Сухопутными силами– Р. Вайкшнорас
В связи со сменой командования Вооруженными силами (ВС) Литвы начальником Штаба обороны будет назначен бригадный генерал Гинтаутас Зенкявичюс, а командующим Сухопутными силами – бригадный генерал Раймундас Вайкшнорас, сообщило во вторник Минобороны.
Возглавляющий сейчас Управление по обучению и доктринам Г. Зенкявичюс приступит к работе в новой должности 29 июля.
Новый командующий Сухопутными силами приступит к работе в среду. Он сменит в этой должности генерал-майора Вальдемараса Рупшиса, который станет главнокомандующим ВС страны.
Ключевые слова: армия, командование, назначения
География: Литва
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