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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Стали известны кандидаты в министры от ИАПЛ-СХС
Литовский президент Гитанас Науседа во вторник подтвердил, что правящие предложили назначить министром транспорта и коммуникаций бывшего вице-министра транспорта и коммуникаций Владислава Кондратовича, а министром внутренних дел – парламентария Ярослава Наркевича.
Находящийся в Латвии глава государства также подтвердил, что в министры сельского хозяйства предлагается член сейма Андрюс Палёнис.
"Сегодня я могу просто констатировать факт, что это реальные кандидаты, что партии, которые заключили коалиционный договор, предложили этих кандидатов, а будут они в правительстве или не будут, выяснится после окончательного разговора с ними", – сказал журналистам в Риге Г. Науседа.
Согласно подписанному несколько недель назад коалиционному договору, портфели министров транспорта и внутренних дел достались Избирательной акции поляков Литвы – Союзу христианских семей, а Минсельхоз возглавит представитель Литовской социал-демократической трудовой партии.
инф.Обзор bns.lt
География: Литва
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