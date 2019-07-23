Стали известны кандидаты в министры от ИАПЛ-СХС 🔊 Воспроизвести Подписание коалиционного соглашения фото: Delfi



Литовский президент Гитанас Науседа во вторник подтвердил, что правящие предложили назначить министром транспорта и коммуникаций бывшего вице-министра транспорта и коммуникаций Владислава Кондратовича, а министром внутренних дел – парламентария Ярослава Наркевича.



Находящийся в Латвии глава государства также подтвердил, что в министры сельского хозяйства предлагается член сейма Андрюс Палёнис.



"Сегодня я могу просто констатировать факт, что это реальные кандидаты, что партии, которые заключили коалиционный договор, предложили этих кандидатов, а будут они в правительстве или не будут, выяснится после окончательного разговора с ними", – сказал журналистам в Риге Г. Науседа.



Согласно подписанному несколько недель назад коалиционному договору, портфели министров транспорта и внутренних дел достались Избирательной акции поляков Литвы – Союзу христианских семей, а Минсельхоз возглавит представитель Литовской социал-демократической трудовой партии. Литовский президент Гитанас Науседа во вторник подтвердил, что правящие предложили назначить министром транспорта и коммуникаций бывшего вице-министра транспорта и коммуникаций Владислава Кондратовича, а министром внутренних дел – парламентария Ярослава Наркевича.Находящийся в Латвии глава государства также подтвердил, что в министры сельского хозяйства предлагается член сейма Андрюс Палёнис."Сегодня я могу просто констатировать факт, что это реальные кандидаты, что партии, которые заключили коалиционный договор, предложили этих кандидатов, а будут они в правительстве или не будут, выяснится после окончательного разговора с ними", – сказал журналистам в Риге Г. Науседа.Согласно подписанному несколько недель назад коалиционному договору, портфели министров транспорта и внутренних дел достались Избирательной акции поляков Литвы – Союзу христианских семей, а Минсельхоз возглавит представитель Литовской социал-демократической трудовой партии. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, министры, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС География: Литва — статья прочитана 88 раз Комментарии