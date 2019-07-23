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Встреча президентов Литвы и Латвии

© Photo: LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS


Литовский лидер обсудил с латвийским коллегой возможность уверенного выхода на рынок электроэнергии. Президент Литвы Гитанас Науседа предложил возобновить трехсторонние встречи с главами балтийских стран, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу президентского дворца.

Науседа совершил рабочий визит в Латвию для встречи с президентом Эгилсом Левитсом.

"Я предлагаю возобновить трехсторонние встречи президентов, которые укрепили бы отношения между Латвией, Эстонией и Литвой, позволили бы прояснить общие позиции и более эффективно представлять их в Европейском союзе", — заявил во время встречи Науседа.
На встрече главы государств также уделили внимание вопросам региональной обороны. Президент Литвы предложил Латвии еще более тесно сотрудничать с целью обновления оборонных планов НАТО.

Кроме того, литовский президент пригласил латвийского лидера к сотрудничеству, чтобы уменьшить "ядерную угрозу" БелАЭС и уверенно выйти на рынок электроэнергии.

На встрече с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем литовский лидер обсудил сроки завершения проектов Rail Baltica и Via Baltica. Он также обсудил с главой латвийского государства наиболее актуальные вопросы Европейского союза — изменение климата, многолетнюю финансовую перспективу, влияние Brexit на экономическое развитие стран — членов ЕС.

В ходе визита Науседа также встретился со спикером латвийского парламента Инарой Мурниеце, с которой обсудил вопросы регионального сотрудничества и культурной дружбы между странами Балтии.

Последний раз президент Литвы совершал государственный визит в Латвию 12-13 июня 2012 года.
lt.sputniknews.ru
Категории: экономика, в странах Балтии, политика
Ключевые слова: встреча, Президенты, Науседа, Левитс
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добавлена сегодня, 23 июля, 18:20

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