Встреча президентов Литвы и Латвии 🔊 Воспроизвести © Photo: LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS



Литовский лидер обсудил с латвийским коллегой возможность уверенного выхода на рынок электроэнергии. Президент Литвы Гитанас Науседа предложил возобновить трехсторонние встречи с главами балтийских стран, сообщает



Науседа совершил рабочий визит в Латвию для встречи с президентом Эгилсом Левитсом.



"Я предлагаю возобновить трехсторонние встречи президентов, которые укрепили бы отношения между Латвией, Эстонией и Литвой, позволили бы прояснить общие позиции и более эффективно представлять их в Европейском союзе", — заявил во время встречи Науседа. Литовский лидер обсудил с латвийским коллегой возможность уверенного выхода на рынок электроэнергии. Президент Литвы Гитанас Науседа предложил возобновить трехсторонние встречи с главами балтийских стран, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу президентского дворца.Науседа совершил рабочий визит в Латвию для встречи с президентом Эгилсом Левитсом."Я предлагаю возобновить трехсторонние встречи президентов, которые укрепили бы отношения между Латвией, Эстонией и Литвой, позволили бы прояснить общие позиции и более эффективно представлять их в Европейском союзе", — заявил во время встречи Науседа. На встрече главы государств также уделили внимание вопросам региональной обороны. Президент Литвы предложил Латвии еще более тесно сотрудничать с целью обновления оборонных планов НАТО.



Кроме того, литовский президент пригласил латвийского лидера к сотрудничеству, чтобы уменьшить "ядерную угрозу" БелАЭС и уверенно выйти на рынок электроэнергии.



На встрече с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем литовский лидер обсудил сроки завершения проектов Rail Baltica и Via Baltica. Он также обсудил с главой латвийского государства наиболее актуальные вопросы Европейского союза — изменение климата, многолетнюю финансовую перспективу, влияние Brexit на экономическое развитие стран — членов ЕС.



В ходе визита Науседа также встретился со спикером латвийского парламента Инарой Мурниеце, с которой обсудил вопросы регионального сотрудничества и культурной дружбы между странами Балтии.



Последний раз президент Литвы совершал государственный визит в Латвию 12-13 июня 2012 года. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, в странах Балтии, политика Ключевые слова: встреча, Президенты, Науседа, Левитс — статья прочитана 185 раз Комментарии