За городом присмотрят роботы и дроны 🔊 Воспроизвести Фото: vilnius.lt







«Такого ещё не было!», - восклицает пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления, сообщая о том, что траву в окрестностях Западного объездного пути и по берегам реки Нярис косит робот.



Новая роботизированная сенокосилка весом примерно в 500 кг в среднем за час обкашивает территорию более чем в 5 тысяч квадратных метров, а за день – порядка 80 тысяч квадратных метров, что сравнимо по площади с шестью футбольными полями, обилием которых литовская столица похвастать не может.



Но зато городские власти могут теперь похвастать преимуществами робота-сенокосилки: она способна двигаться в любом направлении, взбираясь на склоны в 60 градусов, на которых человеку не просто трудно работать, но и порой опасно. Новая роботизированная сенокосилка весом примерно в 500 кг в среднем за час обкашивает территорию более чем в 5 тысяч квадратных метров, а за день – порядка 80 тысяч квадратных метров, что сравнимо по площади с шестью футбольными полями, обилием которых литовская столица похвастать не может.Но зато городские власти могут теперь похвастать преимуществами робота-сенокосилки: она способна двигаться в любом направлении, взбираясь на склоны в 60 градусов, на которых человеку не просто трудно работать, но и порой опасно. «Ради биологического разнообразия на берегах Нярис в начале лета мы оставили нескошенные скаты. Теперь же, когда растения на них отцвели, можно такие места скосить при помощи робота. Как приятно. Что у нас появляется всё больше новых эффективных технологий, при помощи которых можно присматривать за территориями», - сказал директор столичной администрации Повилас Подярскис.



На сайте Вильнюсского самоуправления подчёркивается. Что робот не только скашивает, но и измельчает траву. Оставляемая на месте измельчённая трава позволяет сохранять влажность газона и становится естественным удобрением.



Сенокосилку на гусеничном ходу приобрело предприятие «Mano aplinka», отвечающее за присмотр за зелёными насаждениями в городе.



«Мы ищем способы, как сделать нашу деятельность во всех областях как можно эффективнее. Мы также стремимся облегчить или вообще избавить от трудной физической работы наших специалистов, обеспечивая их тем самым более привлекательными условиями труда, ищем всё более быстрые и производительные технологии. Только за прошлый год мы инвестировали в это почти 1 млн евро. Это уже не первый наш робот. Мы постоянно ищем новинки, хотя в этой сфере они появляются не так уж часто: уборка снега, сбор опавших листьев, весенний сбор с улиц песка и т.п.», - говорит руководитель группы предприятий «Mano aplinka» Диана Лубе.



Муниципальные предприятия «Grinda» и «Vilniaus planas» для присмотра за столичной инфраструктурой уже год используют дроны (небольшие беспилотные летательные аппараты) с видеокамерами.







Дроны помогают, когда необходимо оценить масштаб какой-нибудь случившейся аварии, обнаружить нелегальные строительство или свалку.



Специалисты системы городского транспорта с помощью дронов наблюдают за ситуацией на дорогах, выявляя причины пробок и возможности их устранения, следят за занятостью автостоянок, моделируют транспортные потоки. А работникам, отвечающим за уличное освещение, дроны помогают в обнаружении неполадок, «косарям» - выявлять территории с буйно разросшейся травой или случая нелегального сжигания веток или мусора в садовых товариществах. Инф. «Обзора» Категории: технологии, в странах Балтии Ключевые слова: робот, сенокосилка. дрон География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 94 раза Комментарии