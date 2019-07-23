Литву исключили из Международного совета по сохранению памятников 🔊 Воспроизвести



Литовское отделение исключено из Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ИКОМОС (ICOMOS).



Отделение, иначе называемое национальным комитетом, будет снято с регистрации, но у него будет возможность восстановления через некоторое время.



"Совет ИКОМОС решил навсегда аннулировать международную аккредитацию имеющегося вашего Национального комитета", – говорится в полученном BNS письме Генсекретаря Питера Филлипса ИКОМОС, адресованного председателю Литовского национального комитета этой организации Марии Нямунене.



В присланном в понедельник письме не детализируются все причины принятого решения, лишь акцентируется, что была учтена информация Реестрового центра Литвы, протоколы заседаний и дела литовского отделения ИКОМОС, связанные с членами правления литовского отделения. Литовское отделение исключено из Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ИКОМОС (ICOMOS).Отделение, иначе называемое национальным комитетом, будет снято с регистрации, но у него будет возможность восстановления через некоторое время."Совет ИКОМОС решил навсегда аннулировать международную аккредитацию имеющегося вашего Национального комитета", – говорится в полученном BNS письме Генсекретаря Питера Филлипса ИКОМОС, адресованного председателю Литовского национального комитета этой организации Марии Нямунене.В присланном в понедельник письме не детализируются все причины принятого решения, лишь акцентируется, что была учтена информация Реестрового центра Литвы, протоколы заседаний и дела литовского отделения ИКОМОС, связанные с членами правления литовского отделения. В документе также сообщается, что ИКОМОС получила жалобы от людей, стремившихся к членству в литовском комитете, лиц и организаций, озабоченных деятельностью комитета.



Правление ИКОМОС попросило М. Нямунене исключить из списка юридических лиц ICOMOS Lietuva и не использовать это имя для официальной переписки.



Позднее будут назначены пять членов ИКОМОС из Литвы, которые войдут во временный комитет правления, уполномоченный сформировать новой национальный комитет "в соответствии с уставом, принципами этики, и позитивной практикой организации, а также с принципами Валлетты-Дубровника и национальными законами".



Глава литовского комитета ICOMOS М. Нямунене сообщила BNS, что решение лишить комитет аккредитации основано на "вводящей в заблуждение и неточной информации, которую предоставили не известные ей источники".



Она не комментировала ситуацию более детально.



ИКОМОС основан в 1965 году. Совет осуществляет оценку объектов, предлагаемых к включению в Список всемирного наследия ООН.На сегодняшний момент ИКОМОС насчитывает более 10 тыс. членов из 151 страны.



Профессионалы в области сохранения памятников участвуют в деятельности ИКОМОС через свои Национальные комитеты.



Каждый член Совета, за редким исключением, имеет квалификацию в области сохранения культурного наследия: архитектуре, ландшафтном дизайне, археологии, градостроительстве, инженерии, администрировании культурного наследия, искусствоведения, архивов и прочего.



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Вице-министр культуры Литвы Ингрида Велюте еще надеется на консенсус между центральным руководством Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ICOMOS и литовским подразделением.



По ее словам, пока о вероятном лишении аккредитации Литовского национального комитета ICOMOS "нам не следует даже говорить".



"Прежде всего нужно получить официальную позицию зарубежного бюро и только потом принимать какие-нибудь оценки, делать выводы. Пока такого намерения нет, есть устав учреждений, по которому они действуют, есть национальное право. Так что речь не идет о лишении (аккредитации - ред.), есть личная информация, направленная членам. Я даже не сомневаюсь, что литовское бюро сформулирует письмо зарубежному бюро, ситуация прояснится и мы сможем комментировать", – сказала она BNS.



До прихода в Минкульт в этом году И. Велюте была заместителем председателя Литовского национального комитета ICOMOS.



Вице-министр сказала, что это "одна из немногих действующих в области культурного наследия международных организаций". Поэтому, по ее словам, утрата статуса ICOMOS и международного признания "стало бы из ряда вон выходящим уроном для сообщества, специалистов в области культурного наследия". инф.Обзор bns.lt Категории: общество, культура, история Ключевые слова: Литва, совет, памятники, исключение География: Литва — статья прочитана 333 раза Комментарии