Сейм Литвы выразил доверие Саулюсу Сквярнялису 🔊 Воспроизвести Саулюс Сквернялис



Во вторник литовский парламент выразил доверие премьер-министру Саулюсу Сквярнялису, который должен был проверить доверие после инаугурации президента страны Гитанаса Науседы.



Полторы недели назад, когда присягнул новый президент, правительство вернуло ему полномочия, а кандидатура премьера была вынесена на рассмотрение парламента.



За С. Сквярнялиса проголосовали 83 депутата, "против" был один политик. Еще 30 членов сейма воздержались.



После голосования в сейме премьер с президентом должны будут окончательно согласовать состав правительства.



Во вторник С. Сквярнялис заявил, что в обновленном кабинете точно сменятся как минимум три министра, портфели которых были отданы партнерам по коалиции – транспорта, сельского хозяйства и внутренних дел. Во вторник литовский парламент выразил доверие премьер-министру Саулюсу Сквярнялису, который должен был проверить доверие после инаугурации президента страны Гитанаса Науседы.Полторы недели назад, когда присягнул новый президент, правительство вернуло ему полномочия, а кандидатура премьера была вынесена на рассмотрение парламента.За С. Сквярнялиса проголосовали 83 депутата, "против" был один политик. Еще 30 членов сейма воздержались.После голосования в сейме премьер с президентом должны будут окончательно согласовать состав правительства.Во вторник С. Сквярнялис заявил, что в обновленном кабинете точно сменятся как минимум три министра, портфели которых были отданы партнерам по коалиции – транспорта, сельского хозяйства и внутренних дел. Сначала глава Кабмина обещал, что после проигранных им президентских выборов уйдет в отставку, однако потом передумал и решил остаться на посту.



В начале июля была создана новая правящая коалиция. Договор о сотрудничестве подписали Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграрии"), Литовская социал-демократическая трудовая партия, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей и "Порядок и справедливость".



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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис еще раз заявил, что с 2020 года изменится налогообложение недвижимого имущества, будет введена плата на загрязняющие выбросы автомобилей.



"Но в любом случае вопрос будет в повестке дня, мы не сможем избежать (...). Некуда деваться, придем к этому осенью, поскольку бюджет это не только расходы, которые мы видим и одобряем и хотим увеличить, но и доходы. Для увеличения расходов нужны и дополнительные доходы", – сказал С. Сквярнялис в сейме во вторник.



"У нас есть налог на недвижимое имущество, но вероятно, неизбежна дискуссия о том, эффективен ли он, справедлив, подходящая ли база", – добавил С. Сквярнялис.



Он подчеркнул, что с января следующего года будет введен и налог на загрязняющие автомобильные выхлопы.



"Я не говорю о том, чем мы сегодня пользуемся, что зарегистрировано. Первым шагом будет, чтобы Литва перестала быть страной импорта старого автомобильного парка, если говорить о регистрационном налоге, сборах. Чтобы было не выгодно ввозить в Литву старые сильно загрязняющие автомобили", – сказал С. Сквярнялис.



Международные организации ни один год предлагали Литве ввести налоги на загрязняющие транспортные средства, расширить налогообложение недвижимости.



В прошлом году правительство предложило обложить налогом в 0,3% второе и последующее жилье граждан, однако он не получил поддержку в сейме. BNS Категории: политика, экономика Ключевые слова: сейм, доверие, голосование, Сквернялис География: Литва — статья прочитана 163 раза Комментарии