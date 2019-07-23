Команда Зеленского отказалась от минских соглашений 🔊 Воспроизвести Владимир Зеленский Фото: Валентин Огиренко / Reuters



Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе. С таким заявлением в эфире телеканала ICTV выступил лидер партии власти «Слуга народа» Дмитрий Разумков, сообщает



По его словам, амнистия для «боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях», недопустима. При этом он исключил альтернативную позицию по этому вопросу, потому что «никакие амнистии в данном плане не распространяются ни на Украине, ни за рубежом». Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе. С таким заявлением в эфире телеканала ICTV выступил лидер партии власти «Слуга народа» Дмитрий Разумков, сообщает ЛЕНТА По его словам, амнистия для «боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях», недопустима. При этом он исключил альтернативную позицию по этому вопросу, потому что «никакие амнистии в данном плане не распространяются ни на Украине, ни за рубежом». Вооруженные силы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), состоящие в основном из местного населения — граждан Украины — насчитывают порядка 30 тысяч человек. Амнистия этих людей и руководства республик — обязательный пункт минских соглашений, обязанность по выполнению которых взял на себя Киев.



В частности, в тексте соглашений говорится: «Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины». Какие-либо исключения, на которые не распространяется этот пункт договоренностей, в тексте не упоминаются.



Партия «Слуга народа» по итогам прошедших 21 июля досрочных парламентских выборов впервые за всю историю страны смогла получить абсолютное большинство. По итогам обработки 90 процентов бюллетеней президентская партия набирает 253 из 450 мандатов.



В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины. lenta.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, санкции, Переговоры, Минск-2, послы, Слуга народа География: Украина — статья прочитана 77 раз Комментарии