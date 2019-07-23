Науседа поздравил Зеленского и отправился в Латвию дополнено 🔊 Воспроизвести Президент Литвы Гитанас Науседа фото: bns.lt



Президент Литвы Гитанас Науседа в телефонной беседе в понедельник поздравил президента Украины Владимира Зеленского с хорошим результатом его партии на парламентских выборах.



"Это сильнейший мандат для ответственной работы ради благосостояния своей страны и для того, чтобы приложить все усилия по обеспечению преемственности жизненно важных экономических реформ и формирования требовательного правительства", – цитируются слова Г. Науседы в пресс-релизе президентской администрации.



В беседе с руководителем Украины литовский президент подчеркнул, что твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, еще раз выразил всестороннюю поддержку Украине, выразившей желание идти по пути большей интеграции с Евросоюзом. Президент Литвы Гитанас Науседа в телефонной беседе в понедельник поздравил президента Украины Владимира Зеленского с хорошим результатом его партии на парламентских выборах."Это сильнейший мандат для ответственной работы ради благосостояния своей страны и для того, чтобы приложить все усилия по обеспечению преемственности жизненно важных экономических реформ и формирования требовательного правительства", – цитируются слова Г. Науседы в пресс-релизе президентской администрации.В беседе с руководителем Украины литовский президент подчеркнул, что твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, еще раз выразил всестороннюю поддержку Украине, выразившей желание идти по пути большей интеграции с Евросоюзом. В свою очередь, В. Зеленский поблагодарил президента Литвы за последовательные усилия в продвижении вопросов Украины на международной арене.



По предварительным данным с 75,22% избирательных участков, в парламент прошли партия В. Зеленского "Слуга народа" получила 42,76% голосов, "Оппозиционная платформа – за жизнь" с 13% голосов, "Европейская солидарность" с 8,36% голосов, "Батьковщина" с 8,07% голосов и "Голос", получивший 6,14%.



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Во вторник литовский президент Гитанас Науседа отправляется в Латвию, где обсудит общие инфраструктурные проекты с руководителями этой страны.



В сообщении, распространенном накануне визита, Г. Науседа отметил, что обе страны одинаково видят вызовы и угрозы, а это определяет успешное сотрудничество, как на двухстороннем уровне, так и в совместном решении региональных вызовов, в защите интересов граждан обоих стран на международной арене.



Во время встреч с латвийскими руководителями президент обсудит двухсторонние отношения, позиции по вопросам Евросоюза и НАТО, проекты транспортной инфраструктуры Via Baltica и Rail Baltica, планы отключений электросетей Балтийских стран от постсоветской системы и их синхронизации с Западной Европой.



Г. Науседа встретится с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, премьером Кришьянсом Кариньшом, главой парламента Инарой Мурниеце.



В Риге президент также возложит цветы к памятнику свободы и побывает в Латвийской национальной библиотеке, осмотрит коллекцию редких и ценных изданий. Президент подарит библиотеке литовскую книгу об истории Великокняжеского дворца в Нижнем замке Вильнюса.



Г. Науседа также встретится с общиной литовцев в Риге.



Это второй зарубежный визит Г. Науседы, давшего президентскую присягу полторы недели назад. На прошлой неделе он посетил Польшу.



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Латвия и Литва могли бы более тесно сотрудничать в энергетике, а европейская армия могла бы быть дополнением к оборонной и внешней политике, но не противовесом НАТО, заявил латвийский президент Эгилс Левитс.



"Литва является важнейшим внешнеторговым партнером Латвии. Конечно, это очень хорошее достижение. Кроме того, мы координируем свои позиции в Евросоюзе. Я считаю, что это сотрудничество могло бы быть более тесными и в таких сферах, как энергетика, рынок, газовый рынок. Здесь есть возможности укрепления сотрудничества наших политиков", – заявил руководитель Латвии в интервью порталу 15min.lt накануне визита литовского президента Гитанаса Науседы в Ригу.



По словам Э. Левитса, подход к инвестициям Китая должен быть глобальным и подход всех стран Евросоюза должен быть одинаков: "Поскольку индивидуальный подход не будет выгодным для страны. Я бы сказал, что если инвестиции помогают нашей экономике – это необходимое условие – они приветствуются".



В ответ на вопрос по позиции об европейской армии, Э. Левитс ответил, что НАТО является краеугольным камнем обороны и внешней политики, и европейская армия должна дополнять альянс, не а быть его противовесом.



"Если посмотреть на проект европейской армии более внимательно, то в проекте идет речь о более тесном сотрудничестве между армиями европейских стран, входящих в НАТО. Мы поддерживаем более тесное сотрудничество вооруженных сил с нашими партнерами по НАТО, однако это не должно создавать конкуренцию НАТО", – отметил он.



Латвийский парламент избрал Э. Левитса президентом в конце мая. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Латвия, поздравление, визит, Зеленский, Науседа География: Литва — статья прочитана 110 раз Комментарии