Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



За шесть месяцев этого года, по сравнению с январем-июнем прошлого года, в сопоставимых ценах объемы промышленного производства и продаж в Литве увеличились на 5% до 11,5 млрд евро. Без учета влияния фактора числа рабочих дней годовой рост промышленности составил 4,6%.



Только в июне по сравнению с маем объемы промышленного производства и продаж, с учетом влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, выросли на 1,8% до 1,9 млрд евро (без учета этих факторов – снизились на 1,8%), сообщил Департамент статистики.



За год объемы продукции добывающей и обрабатывающей отраслей промышленности без учета влияния количества рабочих дней выросли на 5,5%, объемы продукции одной лишь обрабатывающей отрасли – также на 5,5%, а обрабатывающей отрасли за вычетом производства рафинированных нефтепродуктов – на 6,6%. За шесть месяцев этого года, по сравнению с январем-июнем прошлого года, в сопоставимых ценах объемы промышленного производства и продаж в Литве увеличились на 5% до 11,5 млрд евро. Без учета влияния фактора числа рабочих дней годовой рост промышленности составил 4,6%.Только в июне по сравнению с маем объемы промышленного производства и продаж, с учетом влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, выросли на 1,8% до 1,9 млрд евро (без учета этих факторов – снизились на 1,8%), сообщил Департамент статистики.За год объемы продукции добывающей и обрабатывающей отраслей промышленности без учета влияния количества рабочих дней выросли на 5,5%, объемы продукции одной лишь обрабатывающей отрасли – также на 5,5%, а обрабатывающей отрасли за вычетом производства рафинированных нефтепродуктов – на 6,6%. * * *



На минувшей неделе оптовая цена на электроэнергию в Литве выросла на одну десятую до 52 евро за мегаватт-час, сообщает оператор передающей системы Litgrid. Высокие цены на электроэнергию в регионе сохранялись по причине неблагоприятных условий для генерации электроэнергии ветряными установками, теплой погоды и все еще высокой цены на оборотные разрешения загрязняющих выбросов.



На прошлой неделе средняя цена на электроэнергию в торговых зонах биржи оптовой торговли электроэнергией Nord Pool выросла на 9% и составила 42,3 евро за мегаватт-час. Litgrid сообщает, что крупнейший недельный скачок цены на электроэнергию был в Польше, здесь она достигла 57,1 евро.



По мнению экспертов независимого поставщика электроэнергии Elektrum Lietuva, ценовые изменения в странах Северной Европы были обусловлены сокращением осадков и уменьшением уровня воды на ГЭС, которые работали достаточно интенсивно. От падения цены сдерживало и сокращение производства на ветряных установках.



В Литве производство ветряной электроэнергии сократилось на 46% в среднем до 41 мегаватт-часов, в Латвии – на 24% до 9 мегаватт-часов. Только в Эстонии оно увеличилось на 25% до 37 мегаватт-часов.



Местное производство электроэнергии в Литве сокращалось вторую неделю подряд – на сей раз на 4%, что было обусловлено сокращение производства на ветряных установках на 46%. ГЭС увеличили производство электроэнергии на 18%, ТЭС – на 1%.



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Контролируемая германским концерном Bayer одноименная компания оптовой торговли лекарствами в Балтийских странах получила в пролом году 55,603 млн евро консолидированной выручки – на 22,6% больше, чем в 2017-ом году (45,324 млн евро).



В этом году компания планирует оборот в 56 млн евро, говорится в годовом отчете Bayer, предоставленном Реестровому центру. В нем также говорится, что в 2018 году Bayer планировал добиться оборота в 46 млн евро, однако прогноз был превышен почти на 10 млн евро.



Чистая прибыль группы в прошлом году сократилась на 23,9% до 1,191 млн евро, говорится в отчете.



Выручка одного лишь литовского Bayer выросла на 22,1% до 51,962 млн евро, а чистая прибыль сократилась на 32,1% до 800 тыс. евро. Кроме основной компании в Литве, у группы в странах Балтии есть еще дочерние компании в Латвии и Эстонии.



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Одна из крупнейших морских погрузочных компаний Клайпеды Bega планирует инвестиции в размере 12 млн евро в строительство зерносушилки и зернохранилища. По словам руководства компании, еще в этом году будет доставлен новый экологичный кран, который будет самым мощным и самым большим в Клайпедском порту.



Как сообщает компания, после проведения проекта в жизнь она будет принимать у литовских фермеров зерно, привезенное прямо с полей, и будет готовить его к экспорту. Таким образом годовой оборот зерна на терминалах предприятия возрастет с 1,5 млн до 1,7 млн тонн.



"Новое дополнительное оборудование для обработки зерна позволяет везти предназначенное на экспорт зерно прямо с полей, избегая промежуточные элеваторы", – сказал BNS председатель правления Bega Алоизас Кузмарскис.



По словам А. Кузмарскиса, инвестиции в развитие составляют примерно 12 млн евро, включая и новый кран, который поступит на Bega в конце этого года.



"Это будет самый мощный и самый большой по своим параметрам кран в Клайпедском порту и одновременно совершенно "зеленый", работающий без каких-либо выхлопов в окружающую среду", – сказал А. Кузмарскис.



Сейчас Bega может одновременно загружать зерно на два судна максимально возможного тоннажа, а со следующего года сможет загружать зерно на три судна. Помимо зерна, Bega осуществляет погрузки и жидких удобрений, минеральных веществ, цемента.



В 2018 году компания обслужила 4,12 млн тонн грузов, а в этом году рассчитывает отгрузить более 4,5 млн тонн. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, Litgrid, квоты География: Литва — статья прочитана 111 раз Комментарии