Загрузка... МИД Литвы считает, что страна запаздывает с вопросом кандидатуры еврокомиссара 🔊 Воспроизвести



Литовский врио министра иностранных дел Линас Линкявичюс считает, что страна запаздывает с решением вопроса по кандидату в члены Еврокомиссии (ЕК).



"Я тоже считаю, что мы запаздываем, но я об этом говорил уже давно", – сказал министр во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas, отвечая на вопрос о том, не опоздает ли Литва с назначением еврокомиссара.



По данным министра, еще нет решения по конкретной кандидатуре.



"Я знаю, что идет отбор, ведутся дискуссии. Насколько мне известно, окончательного решения еще нет", – сказал министр.



По его словам, пока преждевременно говорить о конкретном портфеле, который могла бы получить в ЕК Литва, поскольку сначала страны выражают свои пожелания.



"Точно рано пока говорить о том, на что мы можем надеяться", – добавил Л. Линкявичюс.



ЕК нового состава начнется работу этой осенью.



Правительство Литвы предложит еврокомиссара с одобрения президента и сейма.



На минувшей неделе Саулюс Сквярнялис заявил, что Литва хотела бы получить в ЕК портфель комиссара, связанного с энергетикой, экономикой или охраной внешних границ ЕС. Литовский врио министра иностранных дел Линас Линкявичюс считает, что страна запаздывает с решением вопроса по кандидату в члены Еврокомиссии (ЕК)."Я тоже считаю, что мы запаздываем, но я об этом говорил уже давно", – сказал министр во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas, отвечая на вопрос о том, не опоздает ли Литва с назначением еврокомиссара.По данным министра, еще нет решения по конкретной кандидатуре."Я знаю, что идет отбор, ведутся дискуссии. Насколько мне известно, окончательного решения еще нет", – сказал министр.По его словам, пока преждевременно говорить о конкретном портфеле, который могла бы получить в ЕК Литва, поскольку сначала страны выражают свои пожелания."Точно рано пока говорить о том, на что мы можем надеяться", – добавил Л. Линкявичюс.ЕК нового состава начнется работу этой осенью.Правительство Литвы предложит еврокомиссара с одобрения президента и сейма.На минувшей неделе Саулюс Сквярнялис заявил, что Литва хотела бы получить в ЕК портфель комиссара, связанного с энергетикой, экономикой или охраной внешних границ ЕС. Загрузка... BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Еврокомиссия, еврокомиссар, кандидат География: Литва — статья прочитана 148 раз Комментарии