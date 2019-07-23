ВРИО премьера Литвы: точно сменятся министр транспорта, глава МВД и минсельхоза 🔊 Воспроизвести



Во вторник литовский врио премьера Саулюс Сквярнялис сообщил, что в обновленном правительстве точно сменятся министры транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства.



"Транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства", – сказал С. Сквярнялис журналистам в сейме, отвечая на вопрос о том, какие министры точно сменятся.



Эти позиции достались партнерам по коалиции в рамках заключенного несколько недель назад соглашения правящих.



Социал-трудовики утверждают, что предложат в министры сельского хозяйства вместо Гедрюса Сурплиса парламентария Андрюса Палёниса.



Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей пока не раскрывает, кого выдвинет вместо министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса и министра транспорта Рокаса Масюлиса. Во вторник литовский врио премьера Саулюс Сквярнялис сообщил, что в обновленном правительстве точно сменятся министры транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства."Транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства", – сказал С. Сквярнялис журналистам в сейме, отвечая на вопрос о том, какие министры точно сменятся.Эти позиции достались партнерам по коалиции в рамках заключенного несколько недель назад соглашения правящих.Социал-трудовики утверждают, что предложат в министры сельского хозяйства вместо Гедрюса Сурплиса парламентария Андрюса Палёниса.Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей пока не раскрывает, кого выдвинет вместо министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса и министра транспорта Рокаса Масюлиса. По коалиционному соглашению социал-трудовикам также досталось министерство иностранных дел, они обещают оставить на этом посту Линаса Линкявичюса.



Однако президент Гитанас Науседа требует оставить министра обороны Раймундаса Кароблиса невзирая на то, что эта позиция отдана партии "Порядок и справедливость" (ПС).



В ответ на это ПС призывает партнеров по коалиции отдать им другое министерство, но С. Сквярнялис сомневается в подобных возможностях.



"Пока, очевидно, что из этой ситуации не следует делать искусственных решений, что это необходимая форма придумать и уступить то или иное министерство", – сказал премьер.



Он выступает за скорейшее обновление периода.



"Летний период, паузы не нужны. (...) И так мало времени до завершения срока полномочий правительства", – сказал С. Сквярнялис.



Правительство переформируется, поскольку после президентских выборов была создана новая правящая коалиция. Договор о сотрудничестве подписали Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграрии"), Литовская социал-демократическая трудовая партия, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей и "Порядок и справедливость". Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Кабмин, министры, премьер География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии