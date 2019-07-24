Загрузка... Начальный налог на загрязняющие автомобили может составить 20 евро в год СМИ 🔊 Воспроизвести



В Литве обсуждается возможность обложить налогом загрязняющие воздух автомобили, начальный тариф может составить 20 евро в год, сообщил канцлер министерства окружающей среды Арминас Моцкявичюс.



"Сейчас речь идет об этих наименее загрязняющих автомобилях, 130 г/км (двуокиси углерода – BNS), то есть начальный тариф 20 евро в год. Его платишь, когда проходишь технический осмотр (...) Далее следует прогрессивный налог, в зависимости от того, насколько возрастает выброс CO2. Например, если 135 (граммов – BNS), то по коэффициенту платишь 2,5 евро", – сказал канцлер в программе портала delfi.lt.



По его словам, рубеж в 130 граммов CO2 на километр был избран на основе рекомендаций ученых.



"Если отвечать на вопрос почему, то есть рекомендации ученых, а может ли он быть ниже, то, конечно, может. Сейчас начальный этап, но если мы выберем более низкий рубеж, скажем 85, то тогда придется обложить налогом почти все автомобили", – признал канцлер.



А. Моцкявичюс сказал, что конкретные решения по налогообложению еще не приняты.



BNS напоминает, что временный премьер-министр Саулюс Сквярнялис на минувшей неделе сказал, что рассматривается возможность введения налогов на загрязняющие выбросы автомобилей и недвижимое имущество.



Международные организации не первый год советуют Литве ввести налоги на загрязняющие выбросы транспортных средств. В Литве обсуждается возможность обложить налогом загрязняющие воздух автомобили, начальный тариф может составить 20 евро в год, сообщил канцлер министерства окружающей среды Арминас Моцкявичюс."Сейчас речь идет об этих наименее загрязняющих автомобилях, 130 г/км (двуокиси углерода – BNS), то есть начальный тариф 20 евро в год. Его платишь, когда проходишь технический осмотр (...) Далее следует прогрессивный налог, в зависимости от того, насколько возрастает выброс CO2. Например, если 135 (граммов – BNS), то по коэффициенту платишь 2,5 евро", – сказал канцлер в программе портала delfi.lt.По его словам, рубеж в 130 граммов CO2 на километр был избран на основе рекомендаций ученых."Если отвечать на вопрос почему, то есть рекомендации ученых, а может ли он быть ниже, то, конечно, может. Сейчас начальный этап, но если мы выберем более низкий рубеж, скажем 85, то тогда придется обложить налогом почти все автомобили", – признал канцлер.А. Моцкявичюс сказал, что конкретные решения по налогообложению еще не приняты.BNS напоминает, что временный премьер-министр Саулюс Сквярнялис на минувшей неделе сказал, что рассматривается возможность введения налогов на загрязняющие выбросы автомобилей и недвижимое имущество.Международные организации не первый год советуют Литве ввести налоги на загрязняющие выбросы транспортных средств. Загрузка... BNS Категории: экономика, авто, здоровье Ключевые слова: загрязнение, налог, автомобили География: Литва — статья прочитана 151 раз Комментарии