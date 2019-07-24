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Начальный налог на загрязняющие автомобили может составить 20 евро в год СМИ
В Литве обсуждается возможность обложить налогом загрязняющие воздух автомобили, начальный тариф может составить 20 евро в год, сообщил канцлер министерства окружающей среды Арминас Моцкявичюс.
"Сейчас речь идет об этих наименее загрязняющих автомобилях, 130 г/км (двуокиси углерода – BNS), то есть начальный тариф 20 евро в год. Его платишь, когда проходишь технический осмотр (...) Далее следует прогрессивный налог, в зависимости от того, насколько возрастает выброс CO2. Например, если 135 (граммов – BNS), то по коэффициенту платишь 2,5 евро", – сказал канцлер в программе портала delfi.lt.
По его словам, рубеж в 130 граммов CO2 на километр был избран на основе рекомендаций ученых.
"Если отвечать на вопрос почему, то есть рекомендации ученых, а может ли он быть ниже, то, конечно, может. Сейчас начальный этап, но если мы выберем более низкий рубеж, скажем 85, то тогда придется обложить налогом почти все автомобили", – признал канцлер.
А. Моцкявичюс сказал, что конкретные решения по налогообложению еще не приняты.
BNS напоминает, что временный премьер-министр Саулюс Сквярнялис на минувшей неделе сказал, что рассматривается возможность введения налогов на загрязняющие выбросы автомобилей и недвижимое имущество.
Международные организации не первый год советуют Литве ввести налоги на загрязняющие выбросы транспортных средств.
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Ключевые слова: загрязнение, налог, автомобили
География: Литва
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