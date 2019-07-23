Эксперты: говоря о Союзном государстве, нельзя всё время говорить только о политике 🔊 Воспроизвести Фото: council.gov.ru







В ходе обсуждений вопросов развития Союзного государства много и часто говорится и о политике. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России по вопросам внешней политики Леонид Калашников в Санкт-Петербурге в ходе мероприятий шестого Форума регионов России и Белоруссии.



По его мнению, во многом так получается из-за того, что не хватает политических решений для решения экономических вопросов.



"На каком-то этапе все стали говорить о том, что интеграция остановилась, в первую очередь, в политическом смысле. По его мнению, во многом так получается из-за того, что не хватает политических решений для решения экономических вопросов."На каком-то этапе все стали говорить о том, что интеграция остановилась, в первую очередь, в политическом смысле.



Для успешного преодоления проблем, по его мнению, вполне можно было бы создать совместные российско-белорусские корпорации в различных областях, в том числе в области машиностроения.



"А то получается, что кто-то не может производить вертолёты, кто-то не может производить самолеты, кто-то еще что-то... А вместе мы сможем многое", - добавил Леонид Калашников.



Многие вопросы, в том числе вопросы производства военно-технической продукции, считает парламентарий, можно решить путем придания институтам Союзного государства международной правосубъектности.



Помимо этого, считает Леонид Калашников, очень важно решить вопрос с равенством поддержки производителей в России и в Белоруссии.



"Когда есть aедеральные целевые программы, когда есть национальные программы, особые экономическое зоны или что-либо подобное - зачастую это превращается в возможность для ряда чиновников кормиться, но далеко не всегда приводит к желаемым экономическим результатам. К тому же за выполнение планов по экономическому развитию надо отвечать, а отвечать не очень-то хочется. Если создадим госкорпорации Союзного государства, многие проблемы будут решены", - добавил Леонид Калашников.



«Двигаться по пути интеграции мешает множество препятствий, например, в промышленности, науке и технологиях мешают некоторые наши внутренние нормы, которые прописывают министерства для своих стран», - также отметил он.



В свою очередь, председатель комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности, председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов отметил, что для экономической стабильности в рамках Союзного государства необходима реальная поддержка инноваций на государственном уровне.



"Это выражается в конкретных показателях по наукоемкости, выражается в развитии системы инновационных производств, когда результаты научных исследований могут лечь в производственную базу, а не уйдут к нашим партнерам - в Китай или еще куда-то. Подавляющее большинство разработок сегодня не востребованы производственной сферой - она не готова. Китайцы берут, немцы берут. У нас же многие новые вещи порой не востребованы", - отметил, в частности, парламентарий.



Кроме того, считает он, весьма важно сейчас не поддаваться на требования разного рода финансовых структур наподобие "сделайте сначала что-то, а потом заплатим".



"Не наука создает инфраструктуру производственную, а система государственного управления. Надо этим серьезно заниматься", - добавил Сергей Рахманов.



Помимо этого, добавил он, очень многие вопросы во взаимоотношениях между Россией и Белоруссией не удается решить потому, что "приоритеты развития Союзного государства во многом носят декларативный характер".



В целом, считает Сергей Рахманов, в Союзном государстве надо усиливать экспертно-аналитическую составляющую.



"Есть отрасли экономики, где мы по-прежнему впереди планеты всей. Но не всегда удается удержать завоеванные позиции, но иногда их удается и вновь завоевывать", - добавил Сергей Рахманов.



В качестве весьма интересного примера Сергей Рахманов привел предприятие "Адани", которое выпускает рентгеновскую технику.



"Владельцы предприятия - оба ученые с университетским базисом. Сделали структуру, равных которой нет. Вошли с ней в четверку ведущих стран мира, которые производят подобную технику и для досмотровых целей, и для медицинских целей. 40% рынка у этой фирмы - в США. Фирма побеждает в тендерах.



Совсем недавно "Адани" выпустила на белорусский рынок первую партию рентгеновских медицинских томографов, мы тратили на это миллионы долларов. Когда выбросили, то в один день мировые фирмы сбросили цену в два раза на аналогичный товар", - добавил Сергей Рахманов.



Пример данной фирмы, считает парламентарий, говорит о том, что нужно поддерживать производителя там, где это возможно; не заменять зарубежными аналогами то, что производится внутри Союзного государства.



Хотя, считает Леонид Калашников, и от политических аспектов строительства Союзного государства уходить нельзя. Оно, по мнению парламентария, должно позиционировать себя и в мире в целом, и в Большой Евразии.



При этом, считает он, стратегии (развития Союзного государства - ред.) не должны быть общими, они должны носить конкретный характер, должны способствовать решению рабочих вопросов.



"Должны быть стратегии (совместного - ред.) развития Брянской и Могилевской, к примеру, областей, стратегии сотрудничества иных регионов. Надо этим заниматься и создавать нечто новое, чего у нас нет и без чего не сможем двигаться вперед", - добавил парламентарий.



При этом участники прошедшей в рамках Форума экспертной сессии высокого уровня сошлись во мнении, что очень важно распространение правдивой информации о деятельности Союзного государства.



Председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович, рассуждая на эту тему в рамках прошедшей внутри Форума регионов России и Белоруссии экспертной сессии высокого уровня "Приоритеты развития Союзного государства", отметил, что вопрос перевода ТРО Союза (из кабельного - ред.) в общедоступный пакет является политическим.



Кроме того, считает он, в настоящее время готовятся поправки в законодательство, которые позволят не считать СМИ Союзного государства иностранными.



"Сейчас получается, что Белоруссия финансирует иностранное СМИ (то есть нас - ред.)- это абсурд. Мы - российско-белорусское, реально работающее на имидж Союзного государства", - добавил Николай Ефимович.



Не так давно, добавил он, телеканал провел ребрендинг и пытается "выйти на конкурентоспособную основу".



"Другого выбора нет, так как мы живем в эпоху информационных войн. Сегодня пока еще канал у нас спутниковой, мы не являемся общедоступным СМИ, а пока не будем общедоступным, Союзное государство не будет в обыденном сознании наших граждан. О том, что его там нет, свидетельствуют, в частности, то и дело возникающие вопросы, с каким паспортом граждане России должны ездить в Белоруссию. И данные вопросы - это наша недоработка", - добавил Николай Ефимович.



"Но для того, чтобы стать общедоступным каналом, мы должны также и резко увеличить качество контента", - также сказал он.



Фото: council.gov.ru







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16-18 июля в Санкт-Петербурге прошел VI Форум регионов России и Белоруссии. На его пленарном заседании 18 июля выступили Владимир Путин и Александр Лукашенко.



Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович, подводя итоги мероприятия, отметил, что Беларусь и Россия намерены усовершенствовать механизм финансирования совместных научных и образовательных проектов.



Он пояснил, что по законодательству и в России, и в Беларуси запрещено выделять бюджетные деньги на проекты, которые реализуются за рубежом. Если, например, ученые двух стран работают вместе, то белорусская сторона не вправе финансировать научный коллектив России, а российская — белорусский. Это во многом является сдерживающим моментом. Верхние палаты белорусского и российского парламентов намерены урегулировать эту проблему, а также вопрос с участием молодежи во внутристрановых конкурсах и проектах.



Так, Валентина Матвиенко сообщила, что молодежи Беларуси планируется предоставить возможность участвовать в различных форумах, которые проводятся в регионах России, а также во всероссийском конкурсе «Лидеры России».



В своем выступлении на пленарном заседании Форума, в свою очередь, Михаил Мясникович отметил, что Форум прирастает новыми проектами, он не исчерпал свой потенциал.



"Беларусь и Россия активно обсуждают новую программу действий по реализации положений Договора о создании Союзного государства. Нормы Договора прошли проверку временем и доказали свою состоятельность. Они не потеряли актуальность и дополняются новыми положениями Программы действий. Но не следует замалчивать недостатки. Серьезный вопрос — это порядок принятия и исполнения решений, затрагивающих интересы союзного партнера. Большинство барьеров именно из-за этого. Постоянному комитету Союзного государства можно было бы проанализировать этот вопрос и доложить на очередном заседании Высшего Госсовета", - добавил Михаил Мясникович.



Работа форума завершилась подписанием ряда соглашений о сотрудничестве между субъектами Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь, а также других документов, направленных на дальнейшее развитие кооперации двух стран. Во многом поэтому сейчас мы говорим о создании тех или иных рабочих групп, которые должны "оживить" интеграцию, помочь нам двигаться дальше. А дальше двигаться надо. Ведь помните слова госпожи Клинтон о том, что "не дадим создать Советский Союз... Они этого боятся панически", - добавил Леонид Калашников.Для успешного преодоления проблем, по его мнению, вполне можно было бы создать совместные российско-белорусские корпорации в различных областях, в том числе в области машиностроения."А то получается, что кто-то не может производить вертолёты, кто-то не может производить самолеты, кто-то еще что-то... А вместе мы сможем многое", - добавил Леонид Калашников.Многие вопросы, в том числе вопросы производства военно-технической продукции, считает парламентарий, можно решить путем придания институтам Союзного государства международной правосубъектности.Помимо этого, считает Леонид Калашников, очень важно решить вопрос с равенством поддержки производителей в России и в Белоруссии."Когда есть aедеральные целевые программы, когда есть национальные программы, особые экономическое зоны или что-либо подобное - зачастую это превращается в возможность для ряда чиновников кормиться, но далеко не всегда приводит к желаемым экономическим результатам. К тому же за выполнение планов по экономическому развитию надо отвечать, а отвечать не очень-то хочется. Если создадим госкорпорации Союзного государства, многие проблемы будут решены", - добавил Леонид Калашников.«Двигаться по пути интеграции мешает множество препятствий, например, в промышленности, науке и технологиях мешают некоторые наши внутренние нормы, которые прописывают министерства для своих стран», - также отметил он.В свою очередь, председатель комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности, председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов отметил, что для экономической стабильности в рамках Союзного государства необходима реальная поддержка инноваций на государственном уровне."Это выражается в конкретных показателях по наукоемкости, выражается в развитии системы инновационных производств, когда результаты научных исследований могут лечь в производственную базу, а не уйдут к нашим партнерам - в Китай или еще куда-то. Подавляющее большинство разработок сегодня не востребованы производственной сферой - она не готова. Китайцы берут, немцы берут. У нас же многие новые вещи порой не востребованы", - отметил, в частности, парламентарий.Кроме того, считает он, весьма важно сейчас не поддаваться на требования разного рода финансовых структур наподобие "сделайте сначала что-то, а потом заплатим"."Не наука создает инфраструктуру производственную, а система государственного управления. Надо этим серьезно заниматься", - добавил Сергей Рахманов.Помимо этого, добавил он, очень многие вопросы во взаимоотношениях между Россией и Белоруссией не удается решить потому, что "приоритеты развития Союзного государства во многом носят декларативный характер".В целом, считает Сергей Рахманов, в Союзном государстве надо усиливать экспертно-аналитическую составляющую."Есть отрасли экономики, где мы по-прежнему впереди планеты всей. Но не всегда удается удержать завоеванные позиции, но иногда их удается и вновь завоевывать", - добавил Сергей Рахманов.В качестве весьма интересного примера Сергей Рахманов привел предприятие "Адани", которое выпускает рентгеновскую технику."Владельцы предприятия - оба ученые с университетским базисом. Сделали структуру, равных которой нет. Вошли с ней в четверку ведущих стран мира, которые производят подобную технику и для досмотровых целей, и для медицинских целей. 40% рынка у этой фирмы - в США. Фирма побеждает в тендерах.Совсем недавно "Адани" выпустила на белорусский рынок первую партию рентгеновских медицинских томографов, мы тратили на это миллионы долларов. Когда выбросили, то в один день мировые фирмы сбросили цену в два раза на аналогичный товар", - добавил Сергей Рахманов.Пример данной фирмы, считает парламентарий, говорит о том, что нужно поддерживать производителя там, где это возможно; не заменять зарубежными аналогами то, что производится внутри Союзного государства.Хотя, считает Леонид Калашников, и от политических аспектов строительства Союзного государства уходить нельзя. Оно, по мнению парламентария, должно позиционировать себя и в мире в целом, и в Большой Евразии.При этом, считает он, стратегии (развития Союзного государства - ред.) не должны быть общими, они должны носить конкретный характер, должны способствовать решению рабочих вопросов."Должны быть стратегии (совместного - ред.) развития Брянской и Могилевской, к примеру, областей, стратегии сотрудничества иных регионов. Надо этим заниматься и создавать нечто новое, чего у нас нет и без чего не сможем двигаться вперед", - добавил парламентарий.При этом участники прошедшей в рамках Форума экспертной сессии высокого уровня сошлись во мнении, что очень важно распространение правдивой информации о деятельности Союзного государства.Председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович, рассуждая на эту тему в рамках прошедшей внутри Форума регионов России и Белоруссии экспертной сессии высокого уровня "Приоритеты развития Союзного государства", отметил, что вопрос перевода ТРО Союза (из кабельного - ред.) в общедоступный пакет является политическим.Кроме того, считает он, в настоящее время готовятся поправки в законодательство, которые позволят не считать СМИ Союзного государства иностранными."Сейчас получается, что Белоруссия финансирует иностранное СМИ (то есть нас - ред.)- это абсурд. Мы - российско-белорусское, реально работающее на имидж Союзного государства", - добавил Николай Ефимович.Не так давно, добавил он, телеканал провел ребрендинг и пытается "выйти на конкурентоспособную основу"."Другого выбора нет, так как мы живем в эпоху информационных войн. Сегодня пока еще канал у нас спутниковой, мы не являемся общедоступным СМИ, а пока не будем общедоступным, Союзное государство не будет в обыденном сознании наших граждан. О том, что его там нет, свидетельствуют, в частности, то и дело возникающие вопросы, с каким паспортом граждане России должны ездить в Белоруссию. И данные вопросы - это наша недоработка", - добавил Николай Ефимович."Но для того, чтобы стать общедоступным каналом, мы должны также и резко увеличить качество контента", - также сказал он.* * *16-18 июля в Санкт-Петербурге прошел VI Форум регионов России и Белоруссии. На его пленарном заседании 18 июля выступили Владимир Путин и Александр Лукашенко.Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович, подводя итоги мероприятия, отметил, что Беларусь и Россия намерены усовершенствовать механизм финансирования совместных научных и образовательных проектов.Он пояснил, что по законодательству и в России, и в Беларуси запрещено выделять бюджетные деньги на проекты, которые реализуются за рубежом. Если, например, ученые двух стран работают вместе, то белорусская сторона не вправе финансировать научный коллектив России, а российская — белорусский. Это во многом является сдерживающим моментом. Верхние палаты белорусского и российского парламентов намерены урегулировать эту проблему, а также вопрос с участием молодежи во внутристрановых конкурсах и проектах.Так, Валентина Матвиенко сообщила, что молодежи Беларуси планируется предоставить возможность участвовать в различных форумах, которые проводятся в регионах России, а также во всероссийском конкурсе «Лидеры России».В своем выступлении на пленарном заседании Форума, в свою очередь, Михаил Мясникович отметил, что Форум прирастает новыми проектами, он не исчерпал свой потенциал."Беларусь и Россия активно обсуждают новую программу действий по реализации положений Договора о создании Союзного государства. Нормы Договора прошли проверку временем и доказали свою состоятельность. Они не потеряли актуальность и дополняются новыми положениями Программы действий. Но не следует замалчивать недостатки. Серьезный вопрос — это порядок принятия и исполнения решений, затрагивающих интересы союзного партнера. Большинство барьеров именно из-за этого. Постоянному комитету Союзного государства можно было бы проанализировать этот вопрос и доложить на очередном заседании Высшего Госсовета", - добавил Михаил Мясникович.Работа форума завершилась подписанием ряда соглашений о сотрудничестве между субъектами Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь, а также других документов, направленных на дальнейшее развитие кооперации двух стран. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: в Европе Ключевые слова: Союзное государство, VI Форум регионов России и Белоруссии — статья прочитана 90 раз Комментарии