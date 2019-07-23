Пожар в детском лагере в Хабаровском крае 🔊 Воспроизвести © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю



Причиной пожара в детском палаточном лагере под Хабаровском мог стать обогреватель, которым отапливали палатки. Об этом сообщает РИА Новости и



«Обогреватели в палатках были. Не исключено, что он мог стать причиной пожара. Но это одна из версий», — сказал собеседник агентства.



Как сообщает ИА «Хабаровской край сегодня», очевидцы в соцсетях размещают информацию о том, что причиной пожара в детском палаточном лагере на горнолыжном курорте «Холдоми» в Хабаровском крае стало возгорание вещей, которые сушили на тепловой пушке. Причиной пожара в детском палаточном лагере под Хабаровском мог стать обогреватель, которым отапливали палатки. Об этом сообщает РИА Новости и RT со ссылкой на представителя экстренных служб региона.«Обогреватели в палатках были. Не исключено, что он мог стать причиной пожара. Но это одна из версий», — сказал собеседник агентства.Как сообщает ИА «Хабаровской край сегодня», очевидцы в соцсетях размещают информацию о том, что причиной пожара в детском палаточном лагере на горнолыжном курорте «Холдоми» в Хабаровском крае стало возгорание вещей, которые сушили на тепловой пушке. Ситуацию также прокомментировал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.



«Мы все прекрасно понимаем, что там северный район, ночью холодно, мы должны же предполагать, что там будут ночью включать обогревательные приборы, что там будут розетки, переноски. Кто-то проверял эти палатки, эти переноски?» — заявил он в ходе совещания.



По его словам, в Роспотребнадзоре заявили, что это не в их компетенции.



«Прокуратура тоже сейчас скажет — не в нашей компетенции, госпожнадзор и все остальные скажут то же самое. Детей пожгли, но это не в нашей компетенции. А в чьей? Мы с вами тут собираемся, проводим комиссии, рассказываем, сколько у нас открывается детских лагерей, а как что случается – никто ничего не знает и ответить некому», — добавил глава региона.



Ранее в пресс-службе МЧС уточнили, что всего в результате ЧП пострадало девять человек, один погиб.



Пожар начался 22 июля. Всего в лагере было 26 палаток, 20 из них сгорели. russian.rt.com Категории: чп и криминал, в России, образование Ключевые слова: дети, лагерь, пожар, погибшие, каникулы География: Россия — статья прочитана 160 раз Комментарии