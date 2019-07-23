Главная >> Новости >> экономика, чп и криминал, технологии, в Европе >> Литовские консерваторы: Пуск БелАЭС "огромный удар" по всей Европе

Литовские консерваторы: Пуск БелАЭС огромный удар по всей Европе

© Photo: vk / РУП "Белорусская АЭС"


Депутат Сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС (БелАЭС) главной угрозой, которая вскоре может возникнуть в Европе. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу литовского парламента.

По мнению парламентария, Вильнюс должен способствовать укреплению энергетической безопасности в регионе и не может игнорировать опасность, которую представляет собой станция.

"Если Белоруссия осуществит свои планы по запуску электростанции этой осенью, это будет огромным ударом для всей Европы, и мы должны приложить большие усилия для противодействия этому угрожающему проекту", - сказал он.
По мнению Павилениса, именно поэтому цели климатической политики ЕС не должны ограничиваться укреплением единого рынка для перехода к климатически нейтральной экономике.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа во время своего визита в Польшу назвал БелАЭС "политическим проектом" России и выразил обеспокоенность по поводу строительства станции.

Спор Литвы и Белоруссии вокруг БелАЭС

Литва и Белоруссия имеют разные позиции по поводу строительства Белорусской АЭС, из-за чего отношения между двумя странами обострились. Вильнюс постоянно критикует проект, в частности, его не устраивает выбор площадки для строительства — в 50 километрах от Вильнюса, а также то, что станция строится при содействии российской госкорпорации "Росатом".

Литовская сторона неоднократно призывала бойкотировать строительство объекта. Власти республики на законодательном уровне отказались от поставок электроэнергии из стран, в которых действуют "небезопасные" АЭС.

В Белоруссии не раз отмечали, что претензии Литвы политизированы. Минск подчеркивал, что станция строится в соответствии с нормами безопасности, а международные эксперты уже подтвердили отсутствие рисков для соседних стран.
lt.sputniknews.ru
Категории: экономика, чп и криминал, технологии, в Европе
Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС
География: Литва
статья прочитана 489 раз
добавлена сегодня, 23 июля, 12:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка