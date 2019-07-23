Литовские консерваторы: Пуск БелАЭС огромный удар по всей Европе

Депутат Сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС (БелАЭС) главной угрозой, которая вскоре может возникнуть в Европе. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу литовского парламента.
По мнению парламентария, Вильнюс должен способствовать укреплению энергетической безопасности в регионе и не может игнорировать опасность, которую представляет собой станция.
"Если Белоруссия осуществит свои планы по запуску электростанции этой осенью, это будет огромным ударом для всей Европы, и мы должны приложить большие усилия для противодействия этому угрожающему проекту", - сказал он.
По мнению Павилениса, именно поэтому цели климатической политики ЕС не должны ограничиваться укреплением единого рынка для перехода к климатически нейтральной экономике.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа во время своего визита в Польшу назвал БелАЭС "политическим проектом" России и выразил обеспокоенность по поводу строительства станции.
Спор Литвы и Белоруссии вокруг БелАЭС
Литва и Белоруссия имеют разные позиции по поводу строительства Белорусской АЭС, из-за чего отношения между двумя странами обострились. Вильнюс постоянно критикует проект, в частности, его не устраивает выбор площадки для строительства — в 50 километрах от Вильнюса, а также то, что станция строится при содействии российской госкорпорации "Росатом".
Литовская сторона неоднократно призывала бойкотировать строительство объекта. Власти республики на законодательном уровне отказались от поставок электроэнергии из стран, в которых действуют "небезопасные" АЭС.
В Белоруссии не раз отмечали, что претензии Литвы политизированы. Минск подчеркивал, что станция строится в соответствии с нормами безопасности, а международные эксперты уже подтвердили отсутствие рисков для соседних стран.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа во время своего визита в Польшу назвал БелАЭС "политическим проектом" России и выразил обеспокоенность по поводу строительства станции.
Спор Литвы и Белоруссии вокруг БелАЭС
Литва и Белоруссия имеют разные позиции по поводу строительства Белорусской АЭС, из-за чего отношения между двумя странами обострились. Вильнюс постоянно критикует проект, в частности, его не устраивает выбор площадки для строительства — в 50 километрах от Вильнюса, а также то, что станция строится при содействии российской госкорпорации "Росатом".
Литовская сторона неоднократно призывала бойкотировать строительство объекта. Власти республики на законодательном уровне отказались от поставок электроэнергии из стран, в которых действуют "небезопасные" АЭС.
В Белоруссии не раз отмечали, что претензии Литвы политизированы. Минск подчеркивал, что станция строится в соответствии с нормами безопасности, а международные эксперты уже подтвердили отсутствие рисков для соседних стран.