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Беларусь стремится подписать соглашение об упрощении визового режима с ЕС
Соглашение об упрощении визового режима Беларуси с ЕС будет подписано не позднее 2 февраля 2020 года. Об этом заявила глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин после встречи с президентом Александром Лукашенко, пишет НГ-Балтия со ссылкой на местную газету «Звязда».
«Да, мы подпишем визовое соглашение. Не могу назвать конкретную дату, но все документы уже подготовлены, и сейчас обе стороны проходят необходимые юридические процедуры. Хотим подписать в ходе работы нынешней комиссии, срок действия которой истекает в ноябре. Твердо уверена, что это удастся. Мы все знаем крайний срок: 2 февраля следующего года. Мы подпишем до того», — заявила Викторин.
Напомним, в ЕС приняли изменения в Визовый кодекс, с 2 февраля 2020 года за получение шенгенской визы придется заплатить 80 евро.
Переговоры об упрощении визового режима ведутся уже не первый год. После подписания соглашения «шенген» для белорусов будет стоить 35 евро.
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novayagazeta.ee
Ключевые слова: визы, соглашение, ЕС, режим
География: Белоруссия
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