Загрузка... В Конгрессе США провели обряд по изгнанию темных духов 🔊 Воспроизвести



Священник «изгнал духов тьмы» из здания конгресса после ожесточенных споров, разгоревшихся в палате из-за очередного твита Дональда Трампа, сообщает



Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой провел в здании конгресса обряд экзорцизма. Священник «изгнал духов тьмы» из Капитолия, где заседают сенат и палата представителей.



Обряд Патрик Конрой начал со вступительной молитвы.



Священник «изгнал духов тьмы» из здания конгресса после ожесточенных споров, разгоревшихся в палате из-за очередного твита Дональда Трампа, сообщает ЗВЕЗДА Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой провел в здании конгресса обряд экзорцизма. Священник «изгнал духов тьмы» из Капитолия, где заседают сенат и палата представителей.Обряд Патрик Конрой начал со вступительной молитвы. «Это была трудная и спорная неделя, в которую темные духи пришли в дом людей. Именем Твоим теперь я изгоняю всех духов тьмы из этой палаты», - обратился священник к богу.



На неделе между конгрессменами разгорелись серьезные споры из-за голосования по резолюции, осуждающей «расистские» посты президента США Дональда Трампа в Twitter. Чтобы восстановить порядок в палате и провести голосование, понадобилось несколько часов.



Большинством голосов палата представителей осудила высказывания американского президента, направленные в адрес четырех женщин из конгресса. Резолюция была поддержана 240 парламентариями, против ее принятия выступили 187 человек. Загрузка... tvzvezda.ru Категории: политика, общество, культура Ключевые слова: религия, США, конгресс, молитвы — статья прочитана 169 раз Комментарии