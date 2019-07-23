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В Конгрессе США провели обряд по изгнанию темных духов



Священник «изгнал духов тьмы» из здания конгресса после ожесточенных споров, разгоревшихся в палате из-за очередного твита Дональда Трампа, сообщает ЗВЕЗДА.

Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой провел в здании конгресса обряд экзорцизма. Священник «изгнал духов тьмы» из Капитолия, где заседают сенат и палата представителей.

Обряд Патрик Конрой начал со вступительной молитвы.

«Это была трудная и спорная неделя, в которую темные духи пришли в дом людей. Именем Твоим теперь я изгоняю всех духов тьмы из этой палаты», - обратился священник к богу.

На неделе между конгрессменами разгорелись серьезные споры из-за голосования по резолюции, осуждающей «расистские» посты президента США Дональда Трампа в Twitter. Чтобы восстановить порядок в палате и провести голосование, понадобилось несколько часов.

Большинством голосов палата представителей осудила высказывания американского президента, направленные в адрес четырех женщин из конгресса. Резолюция была поддержана 240 парламентариями, против ее принятия выступили 187 человек.
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tvzvezda.ru
Категории: политика, общество, культура
Ключевые слова: религия, США, конгресс, молитвы
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добавлена сегодня, 23 июля, 15:00

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