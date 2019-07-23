Загрузка... Международный валютный спрут. Как МВФ «порабощает» страны 🔊 Воспроизвести Совет управляющих Международного валютного фонда. © / www.globallookpress.com



75 лет назад был основан Международный валютный фонд – главный кредитор попавших в сложную экономическую ситуацию государств.



О роли МВФ в колонке для



В некоторых странах на уровне государственной власти кредиты от МВФ до сих пор называют «помощью». Невзирая на то, что они, как обычные кредиты подразумевают возврат выданных средств и проценты за их использование. И, как необычные кредиты, сопровождаются еще и требованиями по изменению внутреннего законодательства, внутренней экономической политики, а порой и внешней. Если в какой-либо стране кредит от МВФ назвали «помощью» – это диагноз. Страна лишилась суверенитета. МВФ часто называют «кредитором последней надежды», в действительности это он сам себя так называет. Давайте посмотрим, что такое МВФ, на реальных примерах. 75 лет назад был основан Международный валютный фонд – главный кредитор попавших в сложную экономическую ситуацию государств.О роли МВФ в колонке для АиФ.ru рассуждает экономист Александр Дудчак.В некоторых странах на уровне государственной власти кредиты от МВФ до сих пор называют «помощью». Невзирая на то, что они, как обычные кредиты подразумевают возврат выданных средств и проценты за их использование. И, как необычные кредиты, сопровождаются еще и требованиями по изменению внутреннего законодательства, внутренней экономической политики, а порой и внешней. Если в какой-либо стране кредит от МВФ назвали «помощью» – это диагноз. Страна лишилась суверенитета. МВФ часто называют «кредитором последней надежды», в действительности это он сам себя так называет. Давайте посмотрим, что такое МВФ, на реальных примерах. Югославия



Яркий пример последствий работы МВФ с суверенным государством – бывшая Югославия. В отношении мощного многонационального южно-европейского государства валютный фонд проявлял выдержку и терпение.



В 1965 году у Югославии перед МВФ была незначительная задолженность в размере 1 млрд. долларов. В том же году началась общественно-экономическая реформа, «с целью интенсификации развития экономики». Суть ее заключалась в устранении государства из сферы экономики и перестройка экономической организации на основах самоуправления. Самоуправление и регионализация, когда каждая республика пыталась тянуть из общего бюджета максимально, но в то же время старалась создавать замкнутые внутриреспубликанские структуры, приводили к появлению неоптимальных по размерам и эффективности предприятий.



Последствия не заставили себя долго ждать – государство столкнулось с инфляцией, нестабильным экономическим ростом, увеличением структурных диспропорций. Международный валютный фонд постепенно приближался к Югославии, навязывая Белграду свои желания. Это привело Югославию к еще большей зависимости от кредиторов.



А в середине 1970-х была принята новая Конституция Югославии, где появилась статья о государственности республик и автономных краев. И в большинстве республиканских конституций было подчеркнуто право наций на самоопределение, включая право на отделение.







Между тем долг Югославии перед Международным валютным фондом рос, к 1980 году он составил 20,1 млрд долларом. Здесь заканчивается история процветающего государства. И начинается эпоха «помощи» МВФ. И валютный фонд не теряет время зря, по традиции выдвигая жесткие требования в обмен на кредиты. Фонд потребовал сократить дотации слаборазвитым регионам и отказаться от социалистических планов на экономику. Югославские власти их выполнили, и получили рост сепаратистских настроений среди албанцев. Уже в 1981 году по Косово прокатились кровопролитные столкновения, а десятки тысяч неалбанского населения покинули автономный край. Подавление беспорядков стоило денег, которых у Белграда не было. Тут на «помощь» снова пришел МВФ. К 1984 году сумма была сопоставима с 70% от кредитных средств, предоставленных МВФ, а «ценные советы» экспертов Фонда обошлись еще в 25% от суммы кредитов.



Валютный фонд уже вовсю предписывал Югославии, что делать во внутренней политике. В соответствии с поправками к Конституции, принятыми 25 ноября 1988 года, Сербия отказывалось от роли центра экономического управления и выполняла лишь, по сути, рекомендательные функции по координации экономики, обеспечению правового порядка и финансовой стабильности.



В 1989 году был принят закон об иностранных капиталовложениях, разрешающих заграничных компаниям инвестировать во все югославские предприятия. Он снял ограничения на экспорт и импорт, и пустил по миру сотни местных производителей.



Дальше были требования ослабить национальную валюту, заморозить зарплаты, сократить государственные расходы... Население стремительно беднело – цены росли, зарплаты в лучшем случае топтались на месте. По стране прокатилась волна банкротств предприятий. Почти полтора миллиона рабочих (порядка половины работающих в промышленности югославцев) остались без работы. В 1990 году ВВП рухнул на 7,5%. В 1991 – на 15%. Промышленное производство упало на 21%.



Фактически от единого государства ничего не осталось. Юридическое оформление развала страны произошло в 1991-1992 годах. Это дало возможность МВФ проводить приватизацию в каждом из уже независимых государств.



Косово



Сомали



Большими последствиями сотрудничество с МВФ обернулось для Сомали. В конце 1970-х разгорелась эфиопо-сомалийская война, перешедшая в долгую партизанскую. В начале девяностых страна погрузилась в хаос, безвластие и «помощь» МВФ. Сомали остро нуждалась в деньгах, и они пришли, вместе с жесткими традиционными требованиями: проведение политики «жесткой экономии» и девальвации сомалийского шиллинга.



«Помогли» и США, предоставив американское зерно по демпинговым ценам. Но поставки дешевого зерна не бывают вечными, они продолжаются лишь до тех пор, пока не разорились местные производители. Обнищание крестьян, занимавшихся производством зерновых, привело к падению спроса на промышленные, непродовольственные товары, производимые в городах, что в свою очередь разорило городских жителей. Затем к крестьянам и горожанам, разоренным кризисом, присоединились и кочевники-животноводы. Этим животноводам некому было продавать результаты своего труда. В результате скот был вырезан.



Традиционное требование МВФ – приватизация, в сомалийском варианте было осуществлено в виде ликвидации государственного сельскохозяйственного сектора. Это привело к катастрофическому уменьшению поступлений в бюджет. Обнищание народа вылилось в гражданскую войну, унесшую около 60 тысяч граждан и 300 тысяч умерших от голода.



Нищета по рецептам МВФ заставила многих сомалийцев выйти на «большую дорогу» и заняться разбоем. В случае с Сомали, имеющем более 3 тыс. км побережья, «большая дорога» оказалась Индийским океаном, где сомалийские пираты до сих пор продолжают грабить суда различных стран мира.



В результате междоусобных войн страна на долгие годы была погружена в хаос, и по состоянию на начало 2019 года, разделена на шесть непризнанных государств.



Напомню, с начала 1990-х годов порядок в Сомали пытались наводить вооруженным путем и США, и Эфиопия, и Межафриканские миротворческие силы, состоящие в основном из угандийцев и бурундийцев. А ведь можно было действительно помочь, а не доводить до банкротства целые отрасли экономики и общество в целом. И для МВФ это не стоило бы дорого. Зато теперь, из-за сомалийских пиратов многие страны получили дополнительный повод усилить военное присутствие в регионе.



Сомалийские пираты



Бразилия



В этой стране МВФ оказался сильнее даже военного режима. С 1964 по 1985 в Бразилии был установлен диктаторский режим под командованием маршала Кастело Бранко. Последние пять лет руководства военных прошли под диктатурой уже финансовой, а не военной – страна жила по рекомендациям МВФ. Бразилия терпела военную хунту, но «шоковую терапию» от МВФ в 1983-1984 годах, направленную на «ликвидацию» внешнего долга (для оплаты которого уходило 30-40% бразильского экспорта) не вынесла.



Народные волнения привели к свержению военных. Есть, оказывается, и положительное в деятельности МВФ. Отказ «левого» президента Фернанду Кардозу от политики МВФ позволил повысить уровень жизни и 5 млн. бедняков смогли подняться над нищетой на более высокую ступеньку социальной лестницы.



Эту политику пытались продолжить и последующие президенты Лула да Силва, Дилма Русеф, против которых инспирировались различные расследования с обвинениями в коррупции, что, в конце концов, привело к смене власти, практически по технологиям «цветных революций».



В августе 2016 года президентом страны стал Мишел Темер, ориентированный на США и сотрудничество с МВФ, который по информации, выданной Викиликс в 2011 году, являлся информатором, поставлявшим информацию посольству США в Бразилии. Этот «успех» был закреплен в январе 2019 года, с приходом крайне правого националиста Жаира Болсонара.



Украина



Ну и самый свежий пример – Украина. Страна, имевшая вполне оптимистичные перспективы развития в 2013 году, прошла через государственный переворот, не в последнюю очередь из-за того, что имела все шансы вырваться из цепких лап МВФ, решая свои экономические проблемы совместно с традиционными партнерами – Россией и другими странами ЕАЭС. (К слову, кредиты от Российской Федерации не обставлялись никакими политическими требованиями, и шли на развитие экономики).



В результате смены власти в 2014 году, целенаправленного разрыва отношений с Россией, добровольной сдачей суверенитета, МВФ действительно остался практически единственным внешним кредитором для Украины. С щедростью, поначалу, сочиняя «программы помощи» для Украины, создавая неподъемный долговой груз для государства, чтобы даже в случае смены антинародной власти, страна не имела возможности освободиться от финансовых кандалов.



Принято говорить, что сотрудничество с МВФ – это «сигнал для иностранных кредиторов и инвесторов», о том, что «необходимые для стабилизации изменения уже идут». Это «сотрудничество» положительно влияет на кредитные рейтинги страны (рейтинговые агентства – сообщники МВФ в процессе установления контроля над суверенными государствами), а значит, способствуют сдерживанию роста стоимости кредитов для конкретного государства.



Видим ли мы, что иностранный капитал рекой потек на Украину, а ее экономика подает признаки процветающей?



На самом деле нет ни одной страны, которой МВФ помог в трудную минуту. А в «нетрудную» его кредиты просто не нужны. Навязывание кредитов от МВФ – это тоже наука и технология. Через такую экзекуцию прошло множество стран, но вновь и вновь находятся развивающиеся государства, в которых политическая верхушка готова сдать государственные интересы ради личного обогащения. Яркий пример последствий работы МВФ с суверенным государством – бывшая Югославия. В отношении мощного многонационального южно-европейского государства валютный фонд проявлял выдержку и терпение.В 1965 году у Югославии перед МВФ была незначительная задолженность в размере 1 млрд. долларов. В том же году началась общественно-экономическая реформа, «с целью интенсификации развития экономики». Суть ее заключалась в устранении государства из сферы экономики и перестройка экономической организации на основах самоуправления. Самоуправление и регионализация, когда каждая республика пыталась тянуть из общего бюджета максимально, но в то же время старалась создавать замкнутые внутриреспубликанские структуры, приводили к появлению неоптимальных по размерам и эффективности предприятий.Последствия не заставили себя долго ждать – государство столкнулось с инфляцией, нестабильным экономическим ростом, увеличением структурных диспропорций. Международный валютный фонд постепенно приближался к Югославии, навязывая Белграду свои желания. Это привело Югославию к еще большей зависимости от кредиторов.А в середине 1970-х была принята новая Конституция Югославии, где появилась статья о государственности республик и автономных краев. И в большинстве республиканских конституций было подчеркнуто право наций на самоопределение, включая право на отделение.Между тем долг Югославии перед Международным валютным фондом рос, к 1980 году он составил 20,1 млрд долларом. Здесь заканчивается история процветающего государства. И начинается эпоха «помощи» МВФ. И валютный фонд не теряет время зря, по традиции выдвигая жесткие требования в обмен на кредиты. Фонд потребовал сократить дотации слаборазвитым регионам и отказаться от социалистических планов на экономику. Югославские власти их выполнили, и получили рост сепаратистских настроений среди албанцев. Уже в 1981 году по Косово прокатились кровопролитные столкновения, а десятки тысяч неалбанского населения покинули автономный край. Подавление беспорядков стоило денег, которых у Белграда не было. Тут на «помощь» снова пришел МВФ. К 1984 году сумма была сопоставима с 70% от кредитных средств, предоставленных МВФ, а «ценные советы» экспертов Фонда обошлись еще в 25% от суммы кредитов.Валютный фонд уже вовсю предписывал Югославии, что делать во внутренней политике. В соответствии с поправками к Конституции, принятыми 25 ноября 1988 года, Сербия отказывалось от роли центра экономического управления и выполняла лишь, по сути, рекомендательные функции по координации экономики, обеспечению правового порядка и финансовой стабильности.В 1989 году был принят закон об иностранных капиталовложениях, разрешающих заграничных компаниям инвестировать во все югославские предприятия. Он снял ограничения на экспорт и импорт, и пустил по миру сотни местных производителей.Дальше были требования ослабить национальную валюту, заморозить зарплаты, сократить государственные расходы... Население стремительно беднело – цены росли, зарплаты в лучшем случае топтались на месте. По стране прокатилась волна банкротств предприятий. Почти полтора миллиона рабочих (порядка половины работающих в промышленности югославцев) остались без работы. В 1990 году ВВП рухнул на 7,5%. В 1991 – на 15%. Промышленное производство упало на 21%.Фактически от единого государства ничего не осталось. Юридическое оформление развала страны произошло в 1991-1992 годах. Это дало возможность МВФ проводить приватизацию в каждом из уже независимых государств.Большими последствиями сотрудничество с МВФ обернулось для Сомали. В конце 1970-х разгорелась эфиопо-сомалийская война, перешедшая в долгую партизанскую. В начале девяностых страна погрузилась в хаос, безвластие и «помощь» МВФ. Сомали остро нуждалась в деньгах, и они пришли, вместе с жесткими традиционными требованиями: проведение политики «жесткой экономии» и девальвации сомалийского шиллинга.«Помогли» и США, предоставив американское зерно по демпинговым ценам. Но поставки дешевого зерна не бывают вечными, они продолжаются лишь до тех пор, пока не разорились местные производители. Обнищание крестьян, занимавшихся производством зерновых, привело к падению спроса на промышленные, непродовольственные товары, производимые в городах, что в свою очередь разорило городских жителей. Затем к крестьянам и горожанам, разоренным кризисом, присоединились и кочевники-животноводы. Этим животноводам некому было продавать результаты своего труда. В результате скот был вырезан.Традиционное требование МВФ – приватизация, в сомалийском варианте было осуществлено в виде ликвидации государственного сельскохозяйственного сектора. Это привело к катастрофическому уменьшению поступлений в бюджет. Обнищание народа вылилось в гражданскую войну, унесшую около 60 тысяч граждан и 300 тысяч умерших от голода.Нищета по рецептам МВФ заставила многих сомалийцев выйти на «большую дорогу» и заняться разбоем. В случае с Сомали, имеющем более 3 тыс. км побережья, «большая дорога» оказалась Индийским океаном, где сомалийские пираты до сих пор продолжают грабить суда различных стран мира.В результате междоусобных войн страна на долгие годы была погружена в хаос, и по состоянию на начало 2019 года, разделена на шесть непризнанных государств.Напомню, с начала 1990-х годов порядок в Сомали пытались наводить вооруженным путем и США, и Эфиопия, и Межафриканские миротворческие силы, состоящие в основном из угандийцев и бурундийцев. А ведь можно было действительно помочь, а не доводить до банкротства целые отрасли экономики и общество в целом. И для МВФ это не стоило бы дорого. Зато теперь, из-за сомалийских пиратов многие страны получили дополнительный повод усилить военное присутствие в регионе.В этой стране МВФ оказался сильнее даже военного режима. С 1964 по 1985 в Бразилии был установлен диктаторский режим под командованием маршала Кастело Бранко. Последние пять лет руководства военных прошли под диктатурой уже финансовой, а не военной – страна жила по рекомендациям МВФ. Бразилия терпела военную хунту, но «шоковую терапию» от МВФ в 1983-1984 годах, направленную на «ликвидацию» внешнего долга (для оплаты которого уходило 30-40% бразильского экспорта) не вынесла.Народные волнения привели к свержению военных. Есть, оказывается, и положительное в деятельности МВФ. Отказ «левого» президента Фернанду Кардозу от политики МВФ позволил повысить уровень жизни и 5 млн. бедняков смогли подняться над нищетой на более высокую ступеньку социальной лестницы.Эту политику пытались продолжить и последующие президенты Лула да Силва, Дилма Русеф, против которых инспирировались различные расследования с обвинениями в коррупции, что, в конце концов, привело к смене власти, практически по технологиям «цветных революций».В августе 2016 года президентом страны стал Мишел Темер, ориентированный на США и сотрудничество с МВФ, который по информации, выданной Викиликс в 2011 году, являлся информатором, поставлявшим информацию посольству США в Бразилии. Этот «успех» был закреплен в январе 2019 года, с приходом крайне правого националиста Жаира Болсонара.Ну и самый свежий пример – Украина. Страна, имевшая вполне оптимистичные перспективы развития в 2013 году, прошла через государственный переворот, не в последнюю очередь из-за того, что имела все шансы вырваться из цепких лап МВФ, решая свои экономические проблемы совместно с традиционными партнерами – Россией и другими странами ЕАЭС. (К слову, кредиты от Российской Федерации не обставлялись никакими политическими требованиями, и шли на развитие экономики).В результате смены власти в 2014 году, целенаправленного разрыва отношений с Россией, добровольной сдачей суверенитета, МВФ действительно остался практически единственным внешним кредитором для Украины. С щедростью, поначалу, сочиняя «программы помощи» для Украины, создавая неподъемный долговой груз для государства, чтобы даже в случае смены антинародной власти, страна не имела возможности освободиться от финансовых кандалов.Принято говорить, что сотрудничество с МВФ – это «сигнал для иностранных кредиторов и инвесторов», о том, что «необходимые для стабилизации изменения уже идут». Это «сотрудничество» положительно влияет на кредитные рейтинги страны (рейтинговые агентства – сообщники МВФ в процессе установления контроля над суверенными государствами), а значит, способствуют сдерживанию роста стоимости кредитов для конкретного государства.Видим ли мы, что иностранный капитал рекой потек на Украину, а ее экономика подает признаки процветающей?На самом деле нет ни одной страны, которой МВФ помог в трудную минуту. А в «нетрудную» его кредиты просто не нужны. Навязывание кредитов от МВФ – это тоже наука и технология. Через такую экзекуцию прошло множество стран, но вновь и вновь находятся развивающиеся государства, в которых политическая верхушка готова сдать государственные интересы ради личного обогащения. Загрузка... aif.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: МВФ, реформы — статья прочитана 101 раз Комментарии