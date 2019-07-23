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ГНИ Литвы: поступления акцизов на алкоголь в этом году увеличились на 19%

фото: Nedelia.lt


Поступления акцизов на алкоголь за шесть месяцев этого года в Литве увеличились почти на одну пятую. Это большей частью обусловил февраль, когда перед повышением тарифа акциза на крепкий алкоголь с начала марта бизнес увеличил запасы таких напитков.

По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), декларированные акцизы на алкоголь в январе-июне составили 175,663 млн евро – на 18,9% больше, чем за такой же период 2018 года. Только в феврале сумма декларированных акцизов составила 68,828 млн евро (в 4,2 раза больше, чем год назад) – это 39,2% всех декларированных за шесть месяцев акцизов.

Доходы от акцизов на спиртосодержащие напитки возросли на 29,6% до 113,372 млн евро, от акцизов на вино – на 8,8% до 17,05 млн евро, от акцизов на промежуточные напитки – на 5,6% до 3,499 млн евро, между тем доходы от акцизов на пиво – на 1% до 41,742 млн евро.

Объемы оптовой торговли алкоголем, по данным акцизных складов, в январе-июне тоже росли: торговли спиртосодержащими напитками – на 26,2%, вином – на 6,5%, промежуточными продуктами – на 5%, пивом – на 1%.

Совокупные декларированные за шесть месяцев поступления акцизов составили 719,393 млн евро – на 5,2% больше, чем год назад. Доходы от акцизов на горючее выросли на 2,6% до 396,627 млн евро, от акцизов на сигареты – упали на 2% до 137,304 млн евро.
BNS
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: алкоголь, акцизы, торговля
География: Литва
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добавлена сегодня, 23 июля, 11:20

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