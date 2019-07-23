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Вспышку Эболы в Конго признали чрезвычайно опасной для мира
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку лихорадки Эбола в Демократической республике Конго (ДРК) чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на сайт организации.
«Комитет (по чрезвычайным ситуациям — прим. ред.) рекомендовал мне объявить вспышку Эболы чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и я принял этот совет», — приводится заявление Гебрейесуса на сайте организации.
Рекомендации комитета основывались, среди прочего, на двух случаях заражения и гибели людей от вируса Эбола в этом месяце на границе ДРК с соседними странами.
При этом Гебрейесус подчеркнул, что «риск распространения Эболы в ДРК и регионе очень высок, а риск распространения за пределы региона низок». В ВОЗ также отметили, что необходимо оставить открытыми границы и не прекращать торговлю.
Вспышка лихорадки Эбола была объявлена 1 августа 2018 года. По данным на 15 июля, в ДРК было 2512 подтвержденных случаев заболевания и 1676 смертей.
novayagazeta.ee
Категории: чп и криминал, здоровье
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