Вспышку Эболы в Конго признали чрезвычайно опасной для мира 🔊 Воспроизвести



Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку лихорадки Эбола в Демократической республике Конго (ДРК) чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщает



«Комитет (по чрезвычайным ситуациям — прим. ред.) рекомендовал мне объявить вспышку Эболы чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и я принял этот совет», — приводится заявление Гебрейесуса на сайте организации.



Рекомендации комитета основывались, среди прочего, на двух случаях заражения и гибели людей от вируса Эбола в этом месяце на границе ДРК с соседними странами.



При этом Гебрейесус подчеркнул, что «риск распространения Эболы в ДРК и регионе очень высок, а риск распространения за пределы региона низок». В ВОЗ также отметили, что необходимо оставить открытыми границы и не прекращать торговлю.



Вспышка лихорадки Эбола была объявлена 1 августа 2018 года. По данным на 15 июля, в ДРК было 2512 подтвержденных случаев заболевания и 1676 смертей. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку лихорадки Эбола в Демократической республике Конго (ДРК) чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на сайт организации.«Комитет (по чрезвычайным ситуациям — прим. ред.) рекомендовал мне объявить вспышку Эболы чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и я принял этот совет», — приводится заявление Гебрейесуса на сайте организации.Рекомендации комитета основывались, среди прочего, на двух случаях заражения и гибели людей от вируса Эбола в этом месяце на границе ДРК с соседними странами.При этом Гебрейесус подчеркнул, что «риск распространения Эболы в ДРК и регионе очень высок, а риск распространения за пределы региона низок». В ВОЗ также отметили, что необходимо оставить открытыми границы и не прекращать торговлю.Вспышка лихорадки Эбола была объявлена 1 августа 2018 года. По данным на 15 июля, в ДРК было 2512 подтвержденных случаев заболевания и 1676 смертей. novayagazeta.ee Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: вспышка, Эбола, погибшие, Конго — статья прочитана 727 раз Комментарии