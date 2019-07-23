Загрузка... Умирающие колонии: Запад указал на вечное отставание Прибалтики 🔊 Воспроизвести



Международный валютный фонд предрекает странам Восточной Европы потерю четверти трудоспособного населения к середине столетия. Ключевой финансовый институт Запада фактически признает, что те же страны Прибалтики не догонят по уровню развития «Старую Европу», и в составе Западного мира им уготована участь вечной периферии и колоний, из которых выкачивают человеческие ресурсы более сильные и успешные государства.



«Страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы переживают значительный демографический переход: население быстро сокращается и стареет», — говорит заместитель директора-распорядителя МВФ Тао Чжан.



Высокопоставленный международный чиновник указывает на парадоксальную ситуацию. По критериям МВФ, Восточная Европа — регион успешных стран с блестящими экономическими показателями. ВВП на душу населения в некоторых из них за годы постсоциалистического транзита увеличился вдвое, а доходы населения приблизились к западноевропейским. Международный валютный фонд предрекает странам Восточной Европы потерю четверти трудоспособного населения к середине столетия. Ключевой финансовый институт Запада фактически признает, что те же страны Прибалтики не догонят по уровню развития «Старую Европу», и в составе Западного мира им уготована участь вечной периферии и колоний, из которых выкачивают человеческие ресурсы более сильные и успешные государства.«Страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы переживают значительный демографический переход: население быстро сокращается и стареет», — говорит заместитель директора-распорядителя МВФ Тао Чжан.Высокопоставленный международный чиновник указывает на парадоксальную ситуацию. По критериям МВФ, Восточная Европа — регион успешных стран с блестящими экономическими показателями. ВВП на душу населения в некоторых из них за годы постсоциалистического транзита увеличился вдвое, а доходы населения приблизились к западноевропейским.



«Новое исследование МВФ, которое мы публикуем сегодня, предполагает, что население региона, исключая Турцию, сократится на 12 процентов к 2050 году из-за старения и миграции. Сокращение рабочей силы, вероятно, будет еще большим: снижение на 25 процентов в течение следующих трех десятилетий», — говорит Тао Чжан.



Это означает, что никакие повышения среднего дохода и ВВП на душу населения, снижения суверенного долга и прочие макроэкономические показатели, по которым МВФ определяет «успешность» стран и признает их кредитоспособными, не отменяют проблем, которые накроют Украину, Молдавию или страны Прибалтики в будущем.



И это признает сам МВФ.



«Эти демографические проблемы могут значительно замедлить экономический рост. Сокращение предложения рабочей силы и снижение производительности труда пожилых работников, а также усиление давления на государственные финансы могут стоить странам около 1 процента ВВП в год», — считает заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда. — Это также замедлит сближение доходов. По нашим оценкам, в отсутствие демографического давления ВВП на душу населения в регионе мог бы достичь 74 процентов западноевропейских уровней в 2050 году по сравнению с 52 процентами в 2020 году. С учетом демографических препятствий прогнозируется, что ВВП на душу населения достигнет только 60 процентов западноевропейских уровней за тот же период времени».



То есть Восточная Европа к середине столетия так и не догонит Западную и даже существенно не приблизится к ней по уровню социально-экономического развития.



Тем же странам Прибалтики в составе Западного мира предопределена участь вечно отстающей периферии «Старой Европы», которая догоняет-догоняет Германию или Францию, да никогда не догонит, потому что Центр выкачивает из периферии человеческие ресурсы и оставляет ее умирать от депопуляции.



Попросту говоря, это называется колониализм. Колониальные практики никуда не делись из политики великих европейских держав, только теперь они прикрываются красивыми лицемерными фразами про пространство общих ценностей и единый рынок труда.



Суть между тем остается та же. Метрополии по-прежнему выкачивают ресурсы колоний. И в первую очередь главный ресурс — человеческий. Разве что технологии выкачивания стали менее очевидными и болезненными. Метрополия не формализована, и едва ли в Еврокомиссии можно найти аналог британскому министерству по делам колоний и доминионов (хотя отдаленные параллели со структурными фондами ЕС для стран «Новой Европы» напрашиваются).



Никто больше не вывозит собирать на плантациях хлопок чернокожих рабов из тропической Африки. Свободные граждане новых независимых государств сами едут на плантации в Англии — собирать там клубнику



И в цепи их заковывать ни к чему: они дорожат этой возможностью как главным завоеванием «европейского выбора». Большинство жителей Литвы, Латвии и Эстонии признают возможность уехать в Западную Европу главным плюсом от членства их стран в Европейском союзе и больше всего боятся, что когда-нибудь эта возможность закроется и придется жить в своих «новых независимых государствах».



Взгляды на Евросоюз как на колониальную империю нового типа нередки среди европейских интеллектуалов. «После того, как самые мощные европейские страны начали терять свои заморские колониальные империи, они построили друг с другом своего рода внутреннюю, континентальную империю, основанную на экономической и военной кооперации», — пишет, например, выдающийся испанский политолог Жозеп Коломер.



Если Евросоюз — это колониальная империя, то его метрополией является шестерка стран-основателей, поделивших недавно узким междусобойчиком все высшие посты в Брюсселе безо всякого намека на демократию, а колониями — страны Восточной Европы, которые медленно, но верно загибаются от отъезда на запад работоспособного населения.



Опять же, это выводы, которые приходится делать на основании доклада высшего чина МВФ. Международный валютный фонд никак не разъясняет свой парадокс: почему при росте благосостояния и подушевого ВВП люди разбегаются из Восточной Европы? Если эти страны по всем критериям МВФ прогрессивны и успешны, почему тот же МВФ пугает их последствиями рекордного сокращения населения?



Понятно, что критерии МВФ тут ничего не объясняют. Про ВВП на душу населения и прочую макроэкономическую статистику, которой так дорожат прибалтийские чиновники, можно забыть. Как и про «историю успеха» этих стран в целом.



А вот колониализм и периферийность — вполне работающие теории. Они как раз все объясняют.



Восточная Европа — это колония, для которой предопределена роль вечной периферии, потому что ее отставание является условием развития богатых западных стран.



Вырваться из колониального положения, не разрушая империю, можно только заполучив собственную колонию и начав высасывать ресурсы из нее, став таким образом метрополией. Этого сумела добиться Польша, которая уже выкачала из соседней Украины несколько миллионов украинцев. Сумеет ли она с ними справиться — другой вопрос, но перспектива медленно загнуться от депопуляции для Польши отпала.



Зато у стран Прибалтики с перспективами все очень печально. Украинцы у них не задерживаются, и даже беженцы из Азии и Африки сбежали вместе с собственным населением. Литва, Латвия и Эстония стареют, работников не хватает, налоги платить некому, а метрополия — Западная Европа — выкачивает и выкачивает людей.



Автор: Александр Носович для Однако перспективы Восточной Европы безрадостные, поскольку население там катастрофически сокращается: жители отказываются жить посреди всех перечисленных «успехов и достижений» и разъезжаются кто куда.«Новое исследование МВФ, которое мы публикуем сегодня, предполагает, что население региона, исключая Турцию, сократится на 12 процентов к 2050 году из-за старения и миграции. Сокращение рабочей силы, вероятно, будет еще большим: снижение на 25 процентов в течение следующих трех десятилетий», — говорит Тао Чжан.Это означает, что никакие повышения среднего дохода и ВВП на душу населения, снижения суверенного долга и прочие макроэкономические показатели, по которым МВФ определяет «успешность» стран и признает их кредитоспособными, не отменяют проблем, которые накроют Украину, Молдавию или страны Прибалтики в будущем.И это признает сам МВФ.«Эти демографические проблемы могут значительно замедлить экономический рост. Сокращение предложения рабочей силы и снижение производительности труда пожилых работников, а также усиление давления на государственные финансы могут стоить странам около 1 процента ВВП в год», — считает заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда. — Это также замедлит сближение доходов. По нашим оценкам, в отсутствие демографического давления ВВП на душу населения в регионе мог бы достичь 74 процентов западноевропейских уровней в 2050 году по сравнению с 52 процентами в 2020 году. С учетом демографических препятствий прогнозируется, что ВВП на душу населения достигнет только 60 процентов западноевропейских уровней за тот же период времени».То есть Восточная Европа к середине столетия так и не догонит Западную и даже существенно не приблизится к ней по уровню социально-экономического развития.Тем же странам Прибалтики в составе Западного мира предопределена участь вечно отстающей периферии «Старой Европы», которая догоняет-догоняет Германию или Францию, да никогда не догонит, потому что Центр выкачивает из периферии человеческие ресурсы и оставляет ее умирать от депопуляции.Попросту говоря, это называется колониализм. Колониальные практики никуда не делись из политики великих европейских держав, только теперь они прикрываются красивыми лицемерными фразами про пространство общих ценностей и единый рынок труда.Суть между тем остается та же. Метрополии по-прежнему выкачивают ресурсы колоний. И в первую очередь главный ресурс — человеческий. Разве что технологии выкачивания стали менее очевидными и болезненными. Метрополия не формализована, и едва ли в Еврокомиссии можно найти аналог британскому министерству по делам колоний и доминионов (хотя отдаленные параллели со структурными фондами ЕС для стран «Новой Европы» напрашиваются).Никто больше не вывозит собирать на плантациях хлопок чернокожих рабов из тропической Африки. Свободные граждане новых независимых государств сами едут на плантации в Англии — собирать там клубникуИ в цепи их заковывать ни к чему: они дорожат этой возможностью как главным завоеванием «европейского выбора». Большинство жителей Литвы, Латвии и Эстонии признают возможность уехать в Западную Европу главным плюсом от членства их стран в Европейском союзе и больше всего боятся, что когда-нибудь эта возможность закроется и придется жить в своих «новых независимых государствах».Взгляды на Евросоюз как на колониальную империю нового типа нередки среди европейских интеллектуалов. «После того, как самые мощные европейские страны начали терять свои заморские колониальные империи, они построили друг с другом своего рода внутреннюю, континентальную империю, основанную на экономической и военной кооперации», — пишет, например, выдающийся испанский политолог Жозеп Коломер.Если Евросоюз — это колониальная империя, то его метрополией является шестерка стран-основателей, поделивших недавно узким междусобойчиком все высшие посты в Брюсселе безо всякого намека на демократию, а колониями — страны Восточной Европы, которые медленно, но верно загибаются от отъезда на запад работоспособного населения.Опять же, это выводы, которые приходится делать на основании доклада высшего чина МВФ. Международный валютный фонд никак не разъясняет свой парадокс: почему при росте благосостояния и подушевого ВВП люди разбегаются из Восточной Европы? Если эти страны по всем критериям МВФ прогрессивны и успешны, почему тот же МВФ пугает их последствиями рекордного сокращения населения?Понятно, что критерии МВФ тут ничего не объясняют. Про ВВП на душу населения и прочую макроэкономическую статистику, которой так дорожат прибалтийские чиновники, можно забыть. Как и про «историю успеха» этих стран в целом.А вот колониализм и периферийность — вполне работающие теории. Они как раз все объясняют.Восточная Европа — это колония, для которой предопределена роль вечной периферии, потому что ее отставание является условием развития богатых западных стран.Вырваться из колониального положения, не разрушая империю, можно только заполучив собственную колонию и начав высасывать ресурсы из нее, став таким образом метрополией. Этого сумела добиться Польша, которая уже выкачала из соседней Украины несколько миллионов украинцев. Сумеет ли она с ними справиться — другой вопрос, но перспектива медленно загнуться от депопуляции для Польши отпала.Зато у стран Прибалтики с перспективами все очень печально. Украинцы у них не задерживаются, и даже беженцы из Азии и Африки сбежали вместе с собственным населением. Литва, Латвия и Эстония стареют, работников не хватает, налоги платить некому, а метрополия — Западная Европа — выкачивает и выкачивает людей.Автор: Александр Носович для РУБАЛТИК Загрузка... rubaltic.ru Категории: экономика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: население, ООН, численность — статья прочитана 195 раз Комментарии