Yeni Çağ Турция : а вот какие санкции применим мы против Америки 🔊 Воспроизвести © flickr.com, US Air Force



Санкции Вашингтона против Анкары, а именно исключение последней из проекта истребителей F-35, злят турецкую прессу. Газета «Ени чаг» задумалась, какими санкциями может ответит Эрдоган. Способен ли он бросить вызов Америке, которую автор называет лжесоюзником? Автор статьи смотрит на отношения Турции и Америки в свете событий, произошедших между двумя странами за последние 17 лет.



Мы с нашим лжесоюзником — Соединенными Штатами Америки — обменялись ходами ва-банк. Турция начала получать С-400, а Америка исключила Турцию из проекта истребителей Ф-35, за которые мы заплатили.



Таким образом, США начали применять санкции против Турции.



А Турция введет санкции в отношении Америки? Мы с нашим лжесоюзником — Соединенными Штатами Америки — обменялись ходами ва-банк. Турция начала получать С-400, а Америка исключила Турцию из проекта истребителей Ф-35, за которые мы заплатили.Таким образом, США начали применять санкции против Турции.А Турция введет санкции в отношении Америки?



— закрыть для Америки Инджирлик и вообще все авиабазы НАТО;



— закрыть для американских кораблей военно-морскую базу Аксаз;



— отказаться от покупки 40 пассажирских самолетов «Боинг» (Boeing) 787-9 «Дримлайнер» (Dreamliner) на сумму один миллиард долларов; в церемонии подписания этого соглашения принимал участие и президент Эрдоган;



— объявить американского посла «персоной нон грата».



Может ли правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана принять эти меры и применить санкции в отношении американского президента, Пентагона и НАТО?



Легко ли сделать один за другим эти шаги и бросить вызов Америке?



Есть страна, которую этот политический кризис между Турцией и Америкой, конечно, радует: Российская Федерация…



Администрация Владимира Путина, сделавшая еще один шаг и предложившая Турции российские истребители, вне всякого сомнения, еще больше приблизится к Эрдогану, которого она одаривает комплиментами за покупку С-400.



Но исчезнут ли экономические трудности, которые американские санкции создадут в Турции, благодаря экономической поддержке со стороны России?



Америка — друг или враг?



Давайте рассмотрим этап, который сегодня наступил в отношениях Турции и Америки, в контексте событий, произошедших между двумя странами за последние 17 лет, то есть во время правления в Турции Партии справедливости и развития (ПСР).



Когда Америка претендовала на использование базы Инджирлик во время оккупации Ирака, 1 марта 2003 года в турецком парламенте был отклонен документ о предоставлении правительству полномочий на отправку турецких вооруженных сил в иностранные государства и разрешение пребывания иностранных вооруженных сил на территории Турции после того, как часть членов ПСР поддержала оппозицию.



4 июля 2003 года в городе Сулеймание в северном Ираке американские военные штурмом взяли здание расположения турецких сил специального назначения и захватили 11 турецких военных, заковав их в наручники и надев им на головы мешки.



15 июля 2016 года террористическая организация Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) совершила вероломную попытку переворота в Турции.



Турция настойчиво требовала выдать лидера этой террористической организации Фетхуллаха Гюлена (Fethullah Gülen), а Америка настойчиво говорила: «Не выдам без решения суда». Был ли суд? Нет…



Из-за осуществления торговли между Турцией и Ираном, на основании нарушения санкций США и решений ООН после Резы Зарраба (Reza Zarrab, ирано-турецкий предприниматель, арестованный на территории США в 2016 году, — прим. перев.) к 36 месяцам тюрьмы был приговорен и заместитель генерального директора «Халкбанка» (Halkbank) Мехмет Хакан Атилла (Mehmet Hakan Atilla). Зарраб был освобожден после того, как «признался»…



Американский суд выдал ордер на «арест» бывшего министра экономики Турции Зафера Чаглаяна (Zafer Çağlayan).



Америка взяла в союзники Партию «Демократический союз» (PYD) / Отряды народной самообороны (YPG) — сирийское ответвление террористической организации Рабочая партия Курдистана. Несмотря на реакцию Турции, США передали террористической организации PYD / YPG тысячи грузовиков с оружием и военной техникой, и эти поставки продолжаются.



В Стамбуле по обвинению в попытке «свергнуть правительство Турецкой Республики» был задержан сотрудник генконсульства США Метин Топуз (Metin Topuz), который, как было установлено, контактировал с сотрудниками полиции, подозреваемыми в связях с FETÖ, и Зекерией Озом (Zekeriya Öz, бывший генпрокурор Стамбула, обвиняемый в попытке госпереворота в Турции — прим. пер.) перед «17-25 декабря 2013 года» (коррупционный скандал «Большая взятка», в котором оказались замешаны четыре министра и сын Реджепа Эрдогана — прим.пер.).



В Турции был задержан американский пастор Брансон (Brunson); впоследствии под давлением Трампа он был освобожден.



Посольство США сообщало на своем официальном аккаунте в твиттере о приостановке выдачи виз для граждан Турции.



Что скажете? Америка — друг или враг?



Турция — член НАТО, но НАТО — словно «американская ассоциация», которая делает то, что скажет США.



Если американская администрация не продает «Пэтриот» (Patriot) для обеспечения потребности Турции в системе противовоздушной обороны, Турция, конечно, найдет другие способы удовлетворить эту потребность.



Но существует такой важный технический вопрос, на который Турция и Россия до сих пор не дают ответа.



Наши Ф-16 (F-16) и все самолеты, ракеты НАТО будут распознаваться С-400 в качестве «чужого». Как будет решаться эта проблема?



Турция передаст натовское программное обеспечение России или передаст НАТО программное обеспечение С-400?



Мы платим миллиарды долларов России, наверняка, не за сувенир на память.



Автор: Орхан Угуроглу (Orhan Uğuroğlu) для Yeni Çağ, Турция, перевод Турция против США может применить следующие ограничения:— закрыть для Америки Инджирлик и вообще все авиабазы НАТО;— закрыть для американских кораблей военно-морскую базу Аксаз;— отказаться от покупки 40 пассажирских самолетов «Боинг» (Boeing) 787-9 «Дримлайнер» (Dreamliner) на сумму один миллиард долларов; в церемонии подписания этого соглашения принимал участие и президент Эрдоган;— объявить американского посла «персоной нон грата».Может ли правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана принять эти меры и применить санкции в отношении американского президента, Пентагона и НАТО?Есть страна, которую этот политический кризис между Турцией и Америкой, конечно, радует: Российская Федерация…Администрация Владимира Путина, сделавшая еще один шаг и предложившая Турции российские истребители, вне всякого сомнения, еще больше приблизится к Эрдогану, которого она одаривает комплиментами за покупку С-400.Но исчезнут ли экономические трудности, которые американские санкции создадут в Турции, благодаря экономической поддержке со стороны России?Давайте рассмотрим этап, который сегодня наступил в отношениях Турции и Америки, в контексте событий, произошедших между двумя странами за последние 17 лет, то есть во время правления в Турции Партии справедливости и развития (ПСР).Когда Америка претендовала на использование базы Инджирлик во время оккупации Ирака, 1 марта 2003 года в турецком парламенте был отклонен документ о предоставлении правительству полномочий на отправку турецких вооруженных сил в иностранные государства и разрешение пребывания иностранных вооруженных сил на территории Турции после того, как часть членов ПСР поддержала оппозицию.4 июля 2003 года в городе Сулеймание в северном Ираке американские военные штурмом взяли здание расположения турецких сил специального назначения и захватили 11 турецких военных, заковав их в наручники и надев им на головы мешки.15 июля 2016 года террористическая организация Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) совершила вероломную попытку переворота в Турции.Турция настойчиво требовала выдать лидера этой террористической организации Фетхуллаха Гюлена (Fethullah Gülen), а Америка настойчиво говорила: «Не выдам без решения суда». Был ли суд? Нет…Из-за осуществления торговли между Турцией и Ираном, на основании нарушения санкций США и решений ООН после Резы Зарраба (Reza Zarrab, ирано-турецкий предприниматель, арестованный на территории США в 2016 году, — прим. перев.) к 36 месяцам тюрьмы был приговорен и заместитель генерального директора «Халкбанка» (Halkbank) Мехмет Хакан Атилла (Mehmet Hakan Atilla). Зарраб был освобожден после того, как «признался»…Американский суд выдал ордер на «арест» бывшего министра экономики Турции Зафера Чаглаяна (Zafer Çağlayan).Америка взяла в союзники Партию «Демократический союз» (PYD) / Отряды народной самообороны (YPG) — сирийское ответвление террористической организации Рабочая партия Курдистана. Несмотря на реакцию Турции, США передали террористической организации PYD / YPG тысячи грузовиков с оружием и военной техникой, и эти поставки продолжаются.В Стамбуле по обвинению в попытке «свергнуть правительство Турецкой Республики» был задержан сотрудник генконсульства США Метин Топуз (Metin Topuz), который, как было установлено, контактировал с сотрудниками полиции, подозреваемыми в связях с FETÖ, и Зекерией Озом (Zekeriya Öz, бывший генпрокурор Стамбула, обвиняемый в попытке госпереворота в Турции — прим. пер.) перед «17-25 декабря 2013 года» (коррупционный скандал «Большая взятка», в котором оказались замешаны четыре министра и сын Реджепа Эрдогана — прим.пер.).В Турции был задержан американский пастор Брансон (Brunson); впоследствии под давлением Трампа он был освобожден.Посольство США сообщало на своем официальном аккаунте в твиттере о приостановке выдачи виз для граждан Турции.Турция — член НАТО, но НАТО — словно «американская ассоциация», которая делает то, что скажет США.Если американская администрация не продает «Пэтриот» (Patriot) для обеспечения потребности Турции в системе противовоздушной обороны, Турция, конечно, найдет другие способы удовлетворить эту потребность.Но существует такой важный технический вопрос, на который Турция и Россия до сих пор не дают ответа.Наши Ф-16 (F-16) и все самолеты, ракеты НАТО будут распознаваться С-400 в качестве «чужого». Как будет решаться эта проблема?Турция передаст натовское программное обеспечение России или передаст НАТО программное обеспечение С-400?Мы платим миллиарды долларов России, наверняка, не за сувенир на память.Автор: Орхан Угуроглу (Orhan Uğuroğlu) для Yeni Çağ, Турция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: чп и криминал, политика Ключевые слова: США, нато, вооружение, Турция, С-400, F-35 — статья прочитана 106 раз Комментарии