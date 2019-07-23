Рябцева обвинила Навального в хищении 10 миллионов на сборе подписей 🔊 Воспроизвести Алексея Навального уличили в растрате средств, которые предназначались независимым кандидатам Фото: Владимир Андреев © URA.RU



Журналистка, экс-помощник главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова Леся Рябцева обвинила блогера Алексея Навального в хищении 10 миллионов рублей на сборе подписей за выдвижение оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, сообщает Журналистка, экс-помощник главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова Леся Рябцева обвинила блогера Алексея Навального в хищении 10 миллионов рублей на сборе подписей за выдвижение оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, сообщает URA.RU . По словам Рябцевой, во время подготовительной кампании Навальный вывел со своего биткоин-кошелька 12,7 миллиона рублей пожертвований, из которых на сбор подписей ушло только 2,7 миллиона. Судьба остальных денег неизвестна, написала журналистка в своем telegram-канале.



Как пишет Рябцева, набрать нужное число корректных подписей кандидатам помешала растрата Навальным выделенных средств. Помогать его соратникам с регистрацией был призван Центр сбора подписей (ЦСП), финансируемый из биткоин-кошелька блогера. 10 июля Штаб Навального отчитался о том, что с 9 июня по 4 июля для 35 кандидатов было собрано девять тысяч подписей. Глава Штаба Леонид Волков в собственном блоге заявлял, что цена одной подписи составляет порядка 300 рублей.



Алексей Навальный в одной из транзакций вывел более 5,5 миллиона рублей Фото: скриншот сайта Blockchain.com



При этом, как указывает Рябцева, согласно выпискам с платформы Blockchain.com, за все время работы ЦСП с биткоин-кошелька Навального было выведено 20,5 биткоина, что по курсу на день вывода равняется 12,7 миллиона рублей. Таким образом, на эту сумму оппозиционные кандидаты могли собрать 42 тысячи подписей вместо девяти. Этого количества подписных листов наверняка хватило бы, чтобы отобрать качественные подписи, пишет Рябцева.



За все время, что Центр сбора подписей вел свою работу, Навальный, судя по его странице в Instagram, дважды побывал за границей. 26 июня блогер съездил с семьей в Италию, а 1 июля находился в Австрии.



Кроме того, отмечает Рябцева, воспользовавшимся услугами Центра кандидатам грозит преследование по закону. Как ранее заявлял Волков, ЦСП является проектом московского Штаба Навального, и его работу полностью обеспечивает фонд, который управляет другими штабами оппозиционера. Для размещения ЦСП было арендовано помещение в центре Москвы, а для работы в нем нанимали сотрудников, которым обещали зарплату выше, чем в штабах большинства кандидатов (соответствующее условие указано в объявлении на сайте Штаба Навального). Более того, все услуги ЦСП, как утверждал Волков, будут бесплатными.







Все это, пишет Рябцева, указывает на нарушение избирательного законодательства. Согласно статье 37 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», сбор подписей может быть оплачен только из средств избирательного фонда кандидата, а сборщики подписей в ЦСП получали зарплату от московского Штаба Навального.



Кодекс об административных правонарушениях РФ говорит о том, что материальная поддержка, которая оказывается в целях проведения избирательной кампании без оплаты из средств избирательного фонда, является незаконной. За такое нарушение провинившимся грозит штраф, причем накладывается он и на кандидата, и на спонсора. В данном случае фонд, управляющий штабами Навального и финансирующий ЦСП, может быть оштрафован на 1 миллион рублей, а каждый поддержанный кандидат — на 20-25 тысяч рублей.



Леся Рябцева рассчитывает на внимание правоохранителей к этой истории Фото: скрин из видео «Россия 1», YouTube



В отдельных случаях, согласно статье 141.1 УК РФ, возможно уголовное наказание. Оно наступает в том случае, если незаконная материальная поддержка осуществлялась в крупных размерах: более 1 миллиона рублей и 10% от общих трат конкретного кандидата на избирательную кампанию. За это нарушение лицам грозит до двух лет лишения свободы.



В беседе с «URA.RU» Рябцева выразила надежду на то, что эта история привлечет внимание правоохранителей. По ее мнению, такое беззаконие со стороны оппозиционеров не должно оставаться незамеченным. «Команда Навального — это рассадник юристов, которые либо целенаправленно, либо из-за своей некомпетентности решили „забить“ на закон и не оплатить работу ЦСП через расчетные счета кандидатов. Они решили наплевать всем нам в лица и сказать, что они прекрасные люди, которые не нарушают закон. Они заявляют, что власть и Мосгоризбирком нарушают закон, потому что не регистрируют кандидатов. А почему тогда они сами не соблюдают закон, к которому апеллируют?» — посетовала Рябцева.



Получить оперативный комментарий Волкова «URA.RU» не удалось. Оппозиционер не ответил на звонок корреспондента. Навальному был направлен соответствующий письменный запрос. Оппозиционные кандидаты, поддерживаемые Навальным, не были допущены до выборов из-за чрезмерного количества недействительных подписей. Например, отказ от регистрации в качестве кандидатов получили юристы Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов, муниципальные депутаты Юлия Галямина и Константин Янкаускас, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, а также его соратник Александр Соловьев. У каждого из них избирком обнаружил брак в более чем 10% подписных листков.Как пишет Рябцева, набрать нужное число корректных подписей кандидатам помешала растрата Навальным выделенных средств. Помогать его соратникам с регистрацией был призван Центр сбора подписей (ЦСП), финансируемый из биткоин-кошелька блогера. 10 июля Штаб Навального отчитался о том, что с 9 июня по 4 июля для 35 кандидатов было собрано девять тысяч подписей. Глава Штаба Леонид Волков в собственном блоге заявлял, что цена одной подписи составляет порядка 300 рублей.При этом, как указывает Рябцева, согласно выпискам с платформы Blockchain.com, за все время работы ЦСП с биткоин-кошелька Навального было выведено 20,5 биткоина, что по курсу на день вывода равняется 12,7 миллиона рублей. Таким образом, на эту сумму оппозиционные кандидаты могли собрать 42 тысячи подписей вместо девяти. Этого количества подписных листов наверняка хватило бы, чтобы отобрать качественные подписи, пишет Рябцева.За все время, что Центр сбора подписей вел свою работу, Навальный, судя по его странице в Instagram, дважды побывал за границей. 26 июня блогер съездил с семьей в Италию, а 1 июля находился в Австрии.Кроме того, отмечает Рябцева, воспользовавшимся услугами Центра кандидатам грозит преследование по закону. Как ранее заявлял Волков, ЦСП является проектом московского Штаба Навального, и его работу полностью обеспечивает фонд, который управляет другими штабами оппозиционера. Для размещения ЦСП было арендовано помещение в центре Москвы, а для работы в нем нанимали сотрудников, которым обещали зарплату выше, чем в штабах большинства кандидатов (соответствующее условие указано в объявлении на сайте Штаба Навального). Более того, все услуги ЦСП, как утверждал Волков, будут бесплатными.Все это, пишет Рябцева, указывает на нарушение избирательного законодательства. Согласно статье 37 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», сбор подписей может быть оплачен только из средств избирательного фонда кандидата, а сборщики подписей в ЦСП получали зарплату от московского Штаба Навального.Кодекс об административных правонарушениях РФ говорит о том, что материальная поддержка, которая оказывается в целях проведения избирательной кампании без оплаты из средств избирательного фонда, является незаконной. За такое нарушение провинившимся грозит штраф, причем накладывается он и на кандидата, и на спонсора. В данном случае фонд, управляющий штабами Навального и финансирующий ЦСП, может быть оштрафован на 1 миллион рублей, а каждый поддержанный кандидат — на 20-25 тысяч рублей.В отдельных случаях, согласно статье 141.1 УК РФ, возможно уголовное наказание. Оно наступает в том случае, если незаконная материальная поддержка осуществлялась в крупных размерах: более 1 миллиона рублей и 10% от общих трат конкретного кандидата на избирательную кампанию. За это нарушение лицам грозит до двух лет лишения свободы.В беседе с «URA.RU» Рябцева выразила надежду на то, что эта история привлечет внимание правоохранителей. По ее мнению, такое беззаконие со стороны оппозиционеров не должно оставаться незамеченным. «Команда Навального — это рассадник юристов, которые либо целенаправленно, либо из-за своей некомпетентности решили „забить“ на закон и не оплатить работу ЦСП через расчетные счета кандидатов. Они решили наплевать всем нам в лица и сказать, что они прекрасные люди, которые не нарушают закон. Они заявляют, что власть и Мосгоризбирком нарушают закон, потому что не регистрируют кандидатов. А почему тогда они сами не соблюдают закон, к которому апеллируют?» — посетовала Рябцева.Получить оперативный комментарий Волкова «URA.RU» не удалось. Оппозиционер не ответил на звонок корреспондента. Навальному был направлен соответствующий письменный запрос. ura.news Категории: политика, общество Ключевые слова: оппозиция, Навальный, обвинения, хищение География: Россия — статья прочитана 94 раза Комментарии