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Владельца завода по производству элементов С-400 арестовали за мошенничество
Владельца ООО "ВИП-Стройинжиниринг" Сергея Дегтярева арестовали по обвинению в мошенничестве при строительстве объектов оборонного завода в Нижнем Новгороде. Предполагаемый ущерб оценивается в почти 250 млн рублей, сообщает RUPOSTERS со ссылкой на газету "Коммерсант".
Речь идет о "Нижегородском заводе 70-летия Победы". На нем производят элементы зенитных ракетных систем С-400, С-500 и "Витязь", а также радиолокационные комплексы.
Тендер на строительство нового завода на территории НМЗ компания "ВИП-Стройинжиниринг" выиграла в октябре 2013 года. Вместе с дополнительным соглашением стоимость контракта составила 2,545 млрд рублей. Однако контракт так и не был выполнен полностью, хотя в 2016 году завод начал работу.
Нижегородская полиция по материалам ФСБ возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Предполагается, что своей деятельностью Дегтярев нанес ущерб в размере 250 млн рублей.
Как уточнили в Нижегородском районном суде, обвиняемый арестован до 8 сентября.
Дегтярев уже становился фигурантом уголовного дела. Его осудили за хищения на 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома "Восточный". Тогда с него, а также с трех его подчиненных взыскали штраф по миллиону рублей.
ruposters.ru
Категории: чп и криминал, технологии
Ключевые слова: Россия, шпион, С-400, разработки
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