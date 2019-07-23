7000 литовцев получили штрафы за попытку «откосить» от армии 🔊 Воспроизвести



В 2019 году за попытку «откосить» от службы в армии почти 7000 молодых людей получили штрафы. Об этом свидетельствуют данные министерства обороны Литвы, передает



По данным ведомства, ежегодно число таких молодых людей растет.



В 2016 году за «откос» были наказаны 270 призывников, в 2017 году — 5500, в 2018 — 7400, в этом году данный показатель составил 6800.



Всего в этом году в списке призывников 31 000 молодых людей в возрасте 19–26 лет. Из них в армию призвали 3800 человек.



Согласно закону о призыве, за невыполнения требований призывникам грозит штраф в размере 30-140 евро, за неявку в военкомат грозит штраф в размере 300 евро. За попытку избежать службы грозит уголовная ответственность и может быть назначен штраф, арест или лишение свободы на срок до 3 лет. В 2019 году за попытку «откосить» от службы в армии почти 7000 молодых людей получили штрафы. Об этом свидетельствуют данные министерства обороны Литвы, передает НГ-Балтия со ссылкой на Ru.delfi.lt.По данным ведомства, ежегодно число таких молодых людей растет.В 2016 году за «откос» были наказаны 270 призывников, в 2017 году — 5500, в 2018 — 7400, в этом году данный показатель составил 6800.Всего в этом году в списке призывников 31 000 молодых людей в возрасте 19–26 лет. Из них в армию призвали 3800 человек.Согласно закону о призыве, за невыполнения требований призывникам грозит штраф в размере 30-140 евро, за неявку в военкомат грозит штраф в размере 300 евро. За попытку избежать службы грозит уголовная ответственность и может быть назначен штраф, арест или лишение свободы на срок до 3 лет. novayagazeta.ee Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: штраф, армия, призывники, минобороны, списки, уклонисты География: Литва — статья прочитана 137 раз Комментарии