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7000 литовцев получили штрафы за попытку «откосить» от армии
В 2019 году за попытку «откосить» от службы в армии почти 7000 молодых людей получили штрафы. Об этом свидетельствуют данные министерства обороны Литвы, передает НГ-Балтия со ссылкой на Ru.delfi.lt.
По данным ведомства, ежегодно число таких молодых людей растет.
В 2016 году за «откос» были наказаны 270 призывников, в 2017 году — 5500, в 2018 — 7400, в этом году данный показатель составил 6800.
Всего в этом году в списке призывников 31 000 молодых людей в возрасте 19–26 лет. Из них в армию призвали 3800 человек.
Согласно закону о призыве, за невыполнения требований призывникам грозит штраф в размере 30-140 евро, за неявку в военкомат грозит штраф в размере 300 евро. За попытку избежать службы грозит уголовная ответственность и может быть назначен штраф, арест или лишение свободы на срок до 3 лет.
novayagazeta.ee
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: штраф, армия, призывники, минобороны, списки, уклонисты
География: Литва
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