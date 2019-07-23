Истребители НАТО четыре раза сопроводили российские самолеты над Балтикой 🔊 Воспроизвести



Несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители НАТО на прошлой неделе четыре раза сопроводили летевшие над Балтийским морем российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.



По его данным, среди сопровожденных самолетов были транспортники "Ан-24", пассажирские самолеты "Ту-160", истребители "Су-27" и "Су-35".



В международном воздушном пространстве над Балтикой также летел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) "А-50".



Некоторые самолеты летели с отключенным транспондером, не имели планов полета и не поддерживали связь с центром управления полетами. Несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители НАТО на прошлой неделе четыре раза сопроводили летевшие над Балтийским морем российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.По его данным, среди сопровожденных самолетов были транспортники "Ан-24", пассажирские самолеты "Ту-160", истребители "Су-27" и "Су-35".В международном воздушном пространстве над Балтикой также летел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) "А-50".Некоторые самолеты летели с отключенным транспондером, не имели планов полета и не поддерживали связь с центром управления полетами. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, перехват География: Литва — статья прочитана 156 раз Комментарии