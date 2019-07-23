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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Истребители НАТО четыре раза сопроводили российские самолеты над Балтикой
Несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители НАТО на прошлой неделе четыре раза сопроводили летевшие над Балтийским морем российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.
По его данным, среди сопровожденных самолетов были транспортники "Ан-24", пассажирские самолеты "Ту-160", истребители "Су-27" и "Су-35".
В международном воздушном пространстве над Балтикой также летел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) "А-50".
Некоторые самолеты летели с отключенным транспондером, не имели планов полета и не поддерживали связь с центром управления полетами.
Категории: политика, чп и криминал
География: Литва
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