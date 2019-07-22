Лайма Вайкуле подвела итоги своего фестиваля в Юрмале 🔊 Воспроизвести 21 июля в Юрмале, в концертном зале "Дзинтари", состоялся заключительный концерт фестиваля “Laima Rendezvous Jurmala 2019”.



Хозяйка фестиваля Лайма Вайкуле, открывая вечер, отметила, что фестивальные дни прошли очень быстро.



"Так быстро прошли все дни, так было много приключений, столько встреч прошло, как будто бы целый год прошел", - отметила, в частности, Лайма Вайкуле.



Открывали заключительный концерт под названием “Gala” создательница фестиваля Лайма Вайкуле и звезды латвийской поп-музыки: Интарс Бусулис, Янис Стибелис и Лаурис Рейникс, традиционно композицией Г. Крупника, Г. Рачса и А. Воевуцкого - “Рандеву”.



Уникальная израильская певица NOA вместе с гитаристом Gil Dor в этот день представили композиции “Yuma”, “I don’t know” и “Koren Or”, кроме того, певица, играющая на многих музыкальных инструментах, исполнила сессию на ударных. Хозяйка фестиваля Лайма Вайкуле, открывая вечер, отметила, что фестивальные дни прошли очень быстро."Так быстро прошли все дни, так было много приключений, столько встреч прошло, как будто бы целый год прошел", - отметила, в частности, Лайма Вайкуле.Открывали заключительный концерт под названием “Gala” создательница фестиваля Лайма Вайкуле и звезды латвийской поп-музыки: Интарс Бусулис, Янис Стибелис и Лаурис Рейникс, традиционно композицией Г. Крупника, Г. Рачса и А. Воевуцкого - “Рандеву”.Уникальная израильская певица NOA вместе с гитаристом Gil Dor в этот день представили композиции “Yuma”, “I don’t know” и “Koren Or”, кроме того, певица, играющая на многих музыкальных инструментах, исполнила сессию на ударных.



Одним из звездных гостей вечера стал Сергей Лазарев. Ведущие его представили как участника большого "Евровидения", сказав также, что на фестивале Лаймы Вайкуле он впервые. Российский исполнитель поблагодарил за гостеприимство и отметил, что очень рад быть вновь на сцене концертного зала "Дзинтари" - легендарной сцене, которая когда-то, совместно с проходившей здесь долгие годы "Новой волной", вознесла его на вершины популярности



Вместе с тем, надо признаться, что особо много шума среди представителей СМИ наделало появление Аллы Пугачевой и Максима Галкина в качестве зрителей. Фотографы, чуть ли не в буквальном смысле сбивая друг друга с ног, пытались запечатлеть каждое движение супружеской четы.







Пугачева поприветствовала собравшихся со зрительского места в зале, после чего Лайма заметила: “Может, в следующем году мы проведем этот фестиваль с Аллой вместе, кто знает”.



По-настоящему выложился Валерий Меладзе, который, по собственному свидетельству нашего корреспондента, свою песню "Небеса" на репетиции прогонял раз пять, меняя звучание то одного, то другого инструмента в оркестре, меняя то в сторону увеличения, то в сторону уменьшения темп звучания, но зато потом на концерте исполнил эту песню так, что весь зал буквально взорвался овациями.



Тех зрителей, кто приехал из Москвы и других российских городов, в свою очередь, впечатлило то, что Лайма Вайкуле пела не только по-русски, но и по-латышски. И, в частности, многие были удивлены тем, что у давно любимой всеми песни "Листья желтые" есть, оказывается, еще и латышский текст (



Заканчивала фестиваль Лайма Вайкуле вместе со всеми артистами вечера композицией на латышском языке “Tiec, kur zeme tā” на музыку Маэстро Раймонда Паулса.







Яркий, изысканный и романтичный фестиваль, созданный Лаймой Вайкуле, ежегодно в июле собирает на юрмальской сцене самых востребованных звезд эстрады, а также легендарных мировых музыкантов и молодых актуальных исполнителей. В потрясающей атмосфере фестиваля создаются неожиданные дуэты и трио известных певцов, — это настоящие музыкальные “рандеву”.



Каждый год фестиваль смотрят более, чем 100 миллионов зрителей по всему миру: Первый Балтийский Канал (Латвия, Литва, Эстония), Inter (Украина), RTVi, Kartina TV (международный оператор русскоязычного интернет-телевидения), Жара TV (российский кабельный телеканал, вещает по всему миру), на портале OK.ru и других каналах.



В 2019 году фестиваль прошел с 18 по 21 июля, в пятый раз. Юбилейный сезон был самым грандиозным: за четыре концертных дня выступили самые яркие звезды и блистательные открытия предыдущих фестивалей.



Фото автора



Одним из первых сильных впечатлений стало то, что Интарс Бусулис песню "Я тебя рисую" исполнил под зрительский хор, без музыкального сопровождения в середине звучания данной песни.Одним из звездных гостей вечера стал Сергей Лазарев. Ведущие его представили как участника большого "Евровидения", сказав также, что на фестивале Лаймы Вайкуле он впервые. Российский исполнитель поблагодарил за гостеприимство и отметил, что очень рад быть вновь на сцене концертного зала "Дзинтари" - легендарной сцене, которая когда-то, совместно с проходившей здесь долгие годы "Новой волной", вознесла его на вершины популярностиВместе с тем, надо признаться, что особо много шума среди представителей СМИ наделало появление Аллы Пугачевой и Максима Галкина в качестве зрителей. Фотографы, чуть ли не в буквальном смысле сбивая друг друга с ног, пытались запечатлеть каждое движение супружеской четы.На сцене Алла Борисовна также незримо присутствовала: одна из песен, которую исполнила хозяйка мероприятия Лайма Вайкуле, называлась "Мери" - Алла Пугачева ее сама долгие годы пела, сама является ее автором. Правда, Максим Галкин в разгар концерта также весьма неожиданно поднялся на сцену.Пугачева поприветствовала собравшихся со зрительского места в зале, после чего Лайма заметила: “Может, в следующем году мы проведем этот фестиваль с Аллой вместе, кто знает”.По-настоящему выложился Валерий Меладзе, который, по собственному свидетельству нашего корреспондента, свою песню "Небеса" на репетиции прогонял раз пять, меняя звучание то одного, то другого инструмента в оркестре, меняя то в сторону увеличения, то в сторону уменьшения темп звучания, но зато потом на концерте исполнил эту песню так, что весь зал буквально взорвался овациями.Тех зрителей, кто приехал из Москвы и других российских городов, в свою очередь, впечатлило то, что Лайма Вайкуле пела не только по-русски, но и по-латышски. И, в частности, многие были удивлены тем, что у давно любимой всеми песни "Листья желтые" есть, оказывается, еще и латышский текст ( хотя любители со стажем об этом никогда не забывали ). И, конечно же, латышский текст песни есть у песни "Рандеву", которая звучала со сцены концертного зала "Дзинтари" на протяжении абсолютно всех дней проведения данного фестиваля.Заканчивала фестиваль Лайма Вайкуле вместе со всеми артистами вечера композицией на латышском языке “Tiec, kur zeme tā” на музыку Маэстро Раймонда Паулса.Международный музыкальный фестиваль “Laima Rendezvous Jurmala” проходит в концертном зале Dzintari с 2015 года, за это время завоевав огромный авторитет у большого числа зрителей из разных стран, заняв место главного музыкального события летней жизни Латвии.Яркий, изысканный и романтичный фестиваль, созданный Лаймой Вайкуле, ежегодно в июле собирает на юрмальской сцене самых востребованных звезд эстрады, а также легендарных мировых музыкантов и молодых актуальных исполнителей. В потрясающей атмосфере фестиваля создаются неожиданные дуэты и трио известных певцов, — это настоящие музыкальные “рандеву”.Каждый год фестиваль смотрят более, чем 100 миллионов зрителей по всему миру: Первый Балтийский Канал (Латвия, Литва, Эстония), Inter (Украина), RTVi, Kartina TV (международный оператор русскоязычного интернет-телевидения), Жара TV (российский кабельный телеканал, вещает по всему миру), на портале OK.ru и других каналах.В 2019 году фестиваль прошел с 18 по 21 июля, в пятый раз. Юбилейный сезон был самым грандиозным: за четыре концертных дня выступили самые яркие звезды и блистательные открытия предыдущих фестивалей. Василий ГОРОДИН , BNS Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Лайма Вайкуле, фестиаль География: Латвия, Юрмала — статья прочитана 115 раз Комментарии