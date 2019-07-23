В Тракай – лагерь караимского языка и культуры по патронажем ЮНЕСКО 🔊 Воспроизвести



В субботу в литовском городе Тракай (недалеко от Вильнюса) начался летний лагерь караимского языка и культуры по патронажем ЮНЕСКО.



Недельный лагерь организует Генеральная Ассамблея ООН, объявившая 2019-ый годом языков местных меньшинств.



По сообщению организующей лагерь Общины караимской культуры Литвы, целью мероприятия является содействие сохранению караимской культуры и языка, сознательного интереса к ним и продолжение существования в современных условиях.



В программу включены знакомство с караимским языком в форме традиционных и интерактивных уроков, различные ремесленные и художественные мастерские, вечерние дискуссии о караимской истории и культуре.



Ожидается, что гостями программы станут 80 участников из Польши, Украины, России, Франции, США и Канады.



По данным 2018 года, на караимском языке сейчас говорят 30 человек. Он внесен в атлас исчезающих в мировом масштабе языков ЮНЕСКО. В субботу в литовском городе Тракай (недалеко от Вильнюса) начался летний лагерь караимского языка и культуры по патронажем ЮНЕСКО.Недельный лагерь организует Генеральная Ассамблея ООН, объявившая 2019-ый годом языков местных меньшинств.По сообщению организующей лагерь Общины караимской культуры Литвы, целью мероприятия является содействие сохранению караимской культуры и языка, сознательного интереса к ним и продолжение существования в современных условиях.В программу включены знакомство с караимским языком в форме традиционных и интерактивных уроков, различные ремесленные и художественные мастерские, вечерние дискуссии о караимской истории и культуре.Ожидается, что гостями программы станут 80 участников из Польши, Украины, России, Франции, США и Канады.По данным 2018 года, на караимском языке сейчас говорят 30 человек. Он внесен в атлас исчезающих в мировом масштабе языков ЮНЕСКО. BNS Категории: общество, культура, история Ключевые слова: лагерь, ЮНЕСКО, караимы География: Литва — статья прочитана 159 раз Комментарии