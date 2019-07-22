Правительство Литвы должно утвердить план безопасности Amber Grid 🔊 Воспроизвести



Правительство Литвы на этой неделе должно утвердить план безопасности реализующей стратегический проект строительства газопровода в Польшу (GIPL) газопередающей компании Amber Grid. Только после этого правительственная комиссия по проверке сделок стратегических предприятий сможет представить окончательное заключение относительно победителя конкурса, а Amber Grid – подписать договор с подрядчиком.



Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас подтвердил BNS, что на этой неделе правительство намерено утвердить план безопасности Amber Grid – документ будет рассматриваться на закрытом заседании и не будет обнародован.



В соответствии с Законом о стратегических предприятиях, такие компании обязаны подготовить планы безопасности, предусмотреть в них средства физической, кибернетической, информационной безопасности, средства безопасности персонала, а также имущество, важное для стратегической деятельности. Правительство Литвы на этой неделе должно утвердить план безопасности реализующей стратегический проект строительства газопровода в Польшу (GIPL) газопередающей компании Amber Grid. Только после этого правительственная комиссия по проверке сделок стратегических предприятий сможет представить окончательное заключение относительно победителя конкурса, а Amber Grid – подписать договор с подрядчиком.Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас подтвердил BNS, что на этой неделе правительство намерено утвердить план безопасности Amber Grid – документ будет рассматриваться на закрытом заседании и не будет обнародован.В соответствии с Законом о стратегических предприятиях, такие компании обязаны подготовить планы безопасности, предусмотреть в них средства физической, кибернетической, информационной безопасности, средства безопасности персонала, а также имущество, важное для стратегической деятельности. По словам министра энергетики, комиссия уже получила очередность трех участников конкурса, представивших самые лучшие предложения. Победитель будет выбран из них только после проверки, не представляет ли он угрозы для национальной безопасности.



Все участники конкурса подрядчика пока не предаются огласке. По данным BNS, в нем участвовало 4 объединения компаний из Литвы их зарубежных партнеров, а также по одной компании из Испании и Греции.



По словам Ж. Вайчюнаса, решение о победителе намечается принять в августе, а строительство газопровода должно начаться с октября.



Компания Amber Grid уже сообщала, что стальные трубы для газопровода за 31,9 млн евро (с НДС) будет поставлять польская компания Izostal. После того, как акционеры литовской компании дадут добро 23 июля, с Izostal будет подписан договор.



Газопровод протяженностью 165 км и диаметром 700 мм на территории Литвы будет протянут от компрессорной станции в Яунюнай, что в Ширвинтском районе, до литовско-польской границы в Лаздийском районе.



После подписания обоих договоров – поставки труд и работ подряда – начнется прокладка газопровода. Ожидается, что перемычка начнет действовать в конце 2021 года.



Протяженность всего газопровода составляет 508 км, стоимость – 500 млн евро, инвестиции на литовской стороне достигнут 136 млн евро. Его мощности позволят транспортировать в направлении Балтийских стран до 27 тераватт-часов газа в год, в польском направлении – до 21 тераватт-часов, а рынки газа Балтийских стран станут частью рынка газа Евросоюза.



Проект GIPL компания Aber Grid реализует совместно с польским оператором системы передачи газа Gaz-System. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: безопасность, Amber Grid, минэнерго География: Литва — статья прочитана 35 раз Комментарии