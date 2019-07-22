Пора собираться в Берлин 🔊 Воспроизвести Представители Грузии и руководства ФИБА. Фото: www.fiba.basketball







В понедельник в Мюнхене состоялась жеребьёвка отборочного турнира чемпионата Европы – 2021 по баскетболу, сборная Литвы выступит в группе «С».



Первые матчи отборочного турнира пройдут 17 и 25 февраля 2020 года, вторые - 23 ноября и 1 декабря 2020 года, заключительные - 15 и 23 февраля 2021 года.



Мужская сборная Литвы по баскетболу в квалификации сыграет с командами Чехии, Бельгии и победителем дополнительного отборочного турнира с участием Албании, Белоруссии и Дании.



К слову, сборная Литвы при жеребьёвке была в первой «корзине», вместе с Испанией, Францией и Сербией.



Всего в отборочном турнире примут участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. В основную стадию первенства выйдут по три лучшие команды из каждой группы.



В группах, где участвуют команды стран - хозяев турнира, путёвки получат сборные стран, которые примут турнир, и две лучшие команды в группе.



В квалификации команды проводят по две встречи с каждой командой, одну дома и вторую - на выезде.



Чемпионат Европы 2021 года пройдёт с 17 по 29 августа в четырёх странах - Грузии, Германии, Италии и Чехии, а матчи плей-офф будут проходить только в Германии, которая уже объявила города, в которых пройдут соревнования: групповой этап состоится в Кёльне, плей-офф - в Берлине. Первые матчи отборочного турнира пройдут 17 и 25 февраля 2020 года, вторые - 23 ноября и 1 декабря 2020 года, заключительные - 15 и 23 февраля 2021 года.Мужская сборная Литвы по баскетболу в квалификации сыграет с командами Чехии, Бельгии и победителем дополнительного отборочного турнира с участием Албании, Белоруссии и Дании.К слову, сборная Литвы при жеребьёвке была в первой «корзине», вместе с Испанией, Францией и Сербией.Всего в отборочном турнире примут участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. В основную стадию первенства выйдут по три лучшие команды из каждой группы.В группах, где участвуют команды стран - хозяев турнира, путёвки получат сборные стран, которые примут турнир, и две лучшие команды в группе.В квалификации команды проводят по две встречи с каждой командой, одну дома и вторую - на выезде.Чемпионат Европы 2021 года пройдёт с 17 по 29 августа в четырёх странах - Грузии, Германии, Италии и Чехии, а матчи плей-офф будут проходить только в Германии, которая уже объявила города, в которых пройдут соревнования: групповой этап состоится в Кёльне, плей-офф - в Берлине. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, жеребьевка, чемпионат Европы - 2021 — статья прочитана 135 раз Комментарии