Суд США отклонил жалобу Н. Вянцкене по поводу экстрадиции 🔊 Воспроизвести



Суд США отклонил жалобу бывшей литовской судьи и парламентария Неринги Вянцкене по поводу экстрадиции.



Суд апелляционной инстанции 15 июля подтвердил принятое ранее судом первой инстанции решение отклонить просьбу Н. Вянцкене об остановке процесса ее экстрадиции, указано в обнародованном определении суда.



Это подтвердил новостному порталу delfi.lt и сын бывшей судьи Каролис Вянцкус.



Литовские прокуроры добиваются возвращения Н. Вянцкене, чтобы можно было предъявить ей обвинения в неисполнении решения суда о передаче ее племянницы матери девочки, в развращении, незаконном сборе информации, злоупотреблении правами представителя ребенка и других преступлениях.



Н. Вянцкене уехала из Литвы в 2013 году. Она арестована в Чикаго в феврале 2018 года. Суд США отклонил жалобу бывшей литовской судьи и парламентария Неринги Вянцкене по поводу экстрадиции.Суд апелляционной инстанции 15 июля подтвердил принятое ранее судом первой инстанции решение отклонить просьбу Н. Вянцкене об остановке процесса ее экстрадиции, указано в обнародованном определении суда.Это подтвердил новостному порталу delfi.lt и сын бывшей судьи Каролис Вянцкус.Литовские прокуроры добиваются возвращения Н. Вянцкене, чтобы можно было предъявить ей обвинения в неисполнении решения суда о передаче ее племянницы матери девочки, в развращении, незаконном сборе информации, злоупотреблении правами представителя ребенка и других преступлениях.Н. Вянцкене уехала из Литвы в 2013 году. Она арестована в Чикаго в феврале 2018 года. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: США, суд, педофилия, экстрадиция, Венцкене География: Литва — статья прочитана 97 раз Комментарии