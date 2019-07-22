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Суд США отклонил жалобу Н. Вянцкене по поводу экстрадиции
Суд США отклонил жалобу бывшей литовской судьи и парламентария Неринги Вянцкене по поводу экстрадиции.
Суд апелляционной инстанции 15 июля подтвердил принятое ранее судом первой инстанции решение отклонить просьбу Н. Вянцкене об остановке процесса ее экстрадиции, указано в обнародованном определении суда.
Это подтвердил новостному порталу delfi.lt и сын бывшей судьи Каролис Вянцкус.
Литовские прокуроры добиваются возвращения Н. Вянцкене, чтобы можно было предъявить ей обвинения в неисполнении решения суда о передаче ее племянницы матери девочки, в развращении, незаконном сборе информации, злоупотреблении правами представителя ребенка и других преступлениях.
Н. Вянцкене уехала из Литвы в 2013 году. Она арестована в Чикаго в феврале 2018 года.
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: США, суд, педофилия, экстрадиция, Венцкене
География: Литва
Комментарии
Ира
22 июля, 18:02
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Если бы она была из России ей в Америке дали бы политическое убежище.
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