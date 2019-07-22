Уникальный футзальный проект 🔊 Воспроизвести







В Прибалтийском регионе стартует уникальный спортивный проект - Балтийская футзальная лига (BALTIC FUTSAL LEAGUE).



Балтийская футзальная лига (



Проект нацелен на сближение стран в стремлении популяризировать футзал и дать новый вектор его развития в регионе. Отметим, что лига стартует в период футзального бума в странах Балтии - в сентябре 2019 года в Латвии пройдёт чемпионат Европы U-19, а в 2020 году Литва примет «взрослый» чемпионат мира. Балтийская футзальная лига ( Baltic futsal league ) - первый в Прибалтике международный турнир по футзалу. Участниками лиги станут восемь команд: «FC Cosmos» и «Narva United» из Эстонии, «FC Petrow» и «TFK Rezekne» из Латвии, «Gargždu» и «FC Vytis» из Литвы, «МФК АЖИО» и «МФК Фруктовый мир» из России.Проект нацелен на сближение стран в стремлении популяризировать футзал и дать новый вектор его развития в регионе. Отметим, что лига стартует в период футзального бума в странах Балтии - в сентябре 2019 года в Латвии пройдёт чемпионат Европы U-19, а в 2020 году Литва примет «взрослый» чемпионат мира. БФЛ станет дополнительным турниром наряду с национальными первенствами и будет проходить параллельно. В стартовом сезоне 2019/2020 с октября по апрель команды сыграют семь туров: один - дома, пять - в гостях, а заключительный тур состоится в одном из крупных городов региона.



Генеральный директор Baltic Futsal League Борис Шипунов: «Новая лига - это проект, расширяющий горизонты и добавляющий международной практики для команд. В первом сезоне мы решили ограничить число команд, чтобы основательно протестировать формат. В дальнейшем рассчитываем на расширение географии».



Высокий уровень команд-участниц, профессиональный подход организаторов и живой интерес болельщиков позволяют ожидать интересный, зрелищный и непредсказуемый турнир. Инф. «Обзора» Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: Балтийская футзальная лига, BALTIC FUTSAL LEAGUE — статья прочитана 171 раз Комментарии