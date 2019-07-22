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Украинцы в Литве голосовали в основном за партии В. Зеленского и П. Порошенко

Посольство Украины в Вильнюсе


Проживающие в Литве граждане Украины на внеочередных парламентских выборах в основном голосовали за партии нынешнего и бывшего президентов.

Во воскресенье в посольстве Украины в Вильнюсе в целом проголосовали 299 человек из 3142 зарегистрировавшихся, сообщил BNS в понедельник глава избирательной комиссии Михаил Дзядзин.

По его словам, больше всего голосов – 86 – получила партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа". 77 избирателей проголосовали за партию Петра Порошенко "Европейская солидарность".

За вновь созданную партию рок-музыканта Святослава Вакарчука "Голос" проголосовал 61 гражданин Украины, пророссийский альянс "Оппозиционная платформа – за жизнь" и партия получившего убежище в Литве блогера Анатолия Шария получили по 22 голоса.
В прошлом году иммигрантами в Литве были признаны почти 6 тыс. украинцев. Это означает, что в Литве они живут более года. На временную работу в Литву в прошлом году прибыли более 31 тыс. украинцев.

Выборы в Верховную Раду прошли в октябре, однако победивший на президентских выборах В. Зеленский распустил парламент и инициировал досрочное голосование 21 июля.

По предварительным данным подсчета голосов с половины участков, в Украине побеждает партия "Слуга народа", набравшая 42% голосов, второе место занял пророссийский альянс "Оппозиционная платформа – за жизнь" с 12% голосов.

Согласно промежуточным результатам, в парламент также проходит "Европейская солидарность" экс-президента, "Батьковщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко и партия "Голос".
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: выборы, голосование, посольство, Рада, украинцы
География: Литва
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добавлена сегодня, 22 июля, 15:20

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