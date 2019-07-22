Загрузка... В годовщину Балтийского пути в Литве 10 тыс. человек воссоздадут живую цепь 🔊 Воспроизвести Балтийский путь. Архивное фото



В этом году общественные деятели в Литве организуют мероприятие в память Балтийского пути, во время которого в живую цепь планируется собрать 10 тыс. человек.



По словам автора идеи и одного из организаторов Игнаса Бразаускаса, подобные мероприятия планируется проводить каждые пять лет, чтобы создать новую традицию для того, чтобы в пятидесятилетие Балтийского пути в 2039 году удалось повторить впечатляющую цепочку людей, взявшихся за руки, которая соединила три Балтийских государства.



Планируется, что первая цепочка в этом году 23 августа протянется от Кафедральной площади до знака Вильнюса на Укмергском шоссе – на десять километров.



"Пока 10 тыс. кажутся нам с трудом достижимым результатом", – сказал BNS председатель правления общественного учреждения Mes Darom, которое и является одним из инициаторов повторения акции, И. Бразаускас. В этом году общественные деятели в Литве организуют мероприятие в память Балтийского пути, во время которого в живую цепь планируется собрать 10 тыс. человек.По словам автора идеи и одного из организаторов Игнаса Бразаускаса, подобные мероприятия планируется проводить каждые пять лет, чтобы создать новую традицию для того, чтобы в пятидесятилетие Балтийского пути в 2039 году удалось повторить впечатляющую цепочку людей, взявшихся за руки, которая соединила три Балтийских государства.Планируется, что первая цепочка в этом году 23 августа протянется от Кафедральной площади до знака Вильнюса на Укмергском шоссе – на десять километров."Пока 10 тыс. кажутся нам с трудом достижимым результатом", – сказал BNS председатель правления общественного учреждения Mes Darom, которое и является одним из инициаторов повторения акции, И. Бразаускас. По его словам, сходные репетиции, хоть и менее масштабные пройдут в Латвии и Эстонии: ими заинтересовались местные общины литовцев.



23 августа 1939 года Советский Союз и Германия подписали так называемый пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, которыми произвели незаконный передел Европы. Пакт лишил независимости страны Балтии, в том числе и Литву.



В годовщину этого события 23 августа 1989 года два миллиона литовцев, латышей и эстонцев образовали живую цепь, взявшись за руки на акции "Балтийский путь". Живая цепь протянулась на 650 километров от Башни Гядиминаса в Вильнюсе до Башни Длинного Германа в Таллине.



Балтийский путь внесен в список Всемирной памяти ЮНЕСКО. Загрузка... BNS Категории: общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: юбилей, акция, Балтийский путь — статья прочитана 150 раз Комментарии