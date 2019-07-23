На московском песочке 🔊 Воспроизвести Фото: bsrussia.com







В пятницу на прошлой неделе в Москве стартовал европейский отборочный турнир чемпионата мира по пляжному футболу, в котором участвует и сборная Литвы.



Специально для московского турнира в нескольких метрах от стадиона «Лужники» возвели две площадки.



Первый групповой этап станет очень крупным ситом. Из 19 участников соревнований отсеются только три. Оставшиеся 16 сборных будут разбиты на восемь пар 1/8 финала, причём при жеребьёвке плей-офф будет учитываться мировой рейтинг. То есть встреча на этой стадии двух топ-команд исключена. Пожалуй, именно матч 1/8 финала станет самым важным для фаворитов, поскольку поражение в нём автоматически оставит команду без чемпионата мира. Специально для московского турнира в нескольких метрах от стадиона «Лужники» возвели две площадки.Первый групповой этап станет очень крупным ситом. Из 19 участников соревнований отсеются только три. Оставшиеся 16 сборных будут разбиты на восемь пар 1/8 финала, причём при жеребьёвке плей-офф будет учитываться мировой рейтинг. То есть встреча на этой стадии двух топ-команд исключена. Пожалуй, именно матч 1/8 финала станет самым важным для фаворитов, поскольку поражение в нём автоматически оставит команду без чемпионата мира.



Сборная Россия, кстати, начавшая турнир с крупной (6:2) победы над сборной Германии и продолжившая ещё двумя победами, считается главным фаворитом этого раунда.



У белорусской команды ситуация гораздо сложнее: из-за травмы она потеряла свою главную ударную силу – суперфорварда Игоря Бриштеля.



А сборная Украины вообще решила отказаться от участия в московском отборе.



Её отсутствие, по мнению championat.com, ослабит уровень конкуренции за путёвку на чемпионат мира. Жёлто-синие выиграли европейскую квалификацию в 2011 году, а всего на их счету три участия в чемпионатах мира.



После исторической победы в Евролиге-2016 украинцы немного сдали позиции, но этот сезон снова проводят здорово и могли бы всерьёз побороться за путёвку в Парагвай. Решение бойкотировать московский турнир было принято за несколько дней его начала, причём официального заявления от Федерации футбола Украины не последовало.



Организаторы европейского квалификационного турнира к чемпионату мира по пляжному футболу сообщили, что не будут искать замену украинской команде.



Фото: lff.lt



— Вместо сборной Украины, отказавшейся от участия в соревновании, другая команда приглашена не будет. Украинской сборной не будут засчитываться технические поражения. В квалификации сыграют 19 команд, а не 20, как планировалось, — сообщили организаторы турнира.



Вообще, участие в отборе на чемпионат мира – дело добровольное. Так, в Москве не сыграют неплохие сборные Англии, Болгарии и Румынии. Однако украинская сторона подтвердила участие в квалификации, а её представители присутствовали на церемонии жеребьёвки в Минске. В итоге одна из групп будет состоять только из трёх команд, а в расписании появились пустоты.



«Пляжники» — не первые украинские спортсмены, не сумевшие выступить в соревнованиях на территории России. Тут можно вспомнить и биатлонистов, и борцов.



Однако в случае со сборной по пляжному футболу на решение о бойкоте могли повлиять не только политические, но и финансовые причины. Буквально за две недели до турнира стало известно, что украинская команда получила приглашение на Всемирные пляжные игры, которые пройдут в Катаре в октябре 2019 года. А путешествие в Доху – удовольствие недешёвое.



Как бы там ни было, чиновники осознанно лишили своих футболистов реального шанса сыграть на чемпионате мира. Возможно, другой возможности у большинства нынешних лидеров команды в силу возраста уже не будет.



Сборная Литвы попала в одну группу со сборными Швейцарии, Белоруссии и Турции, каждая из которых в мировой иерархии мирового пляжного футбола находится гораздо выше литовской команды.



Отправляясь в Москву, главный тренер сборной Литвы Сахиб Маммадов заметил, что шансов у литовских «пляжников», мягко говоря, не очень много, но без опыта таких крупных турниров команда просто не сможет прогрессировать.



В Москве сборная Литва в своей группе заняла третье место, получив право сыграть в следующем этапе. После сенсационной ничьей в основное время с белорусами (литовские футболисты в той встрече не забили в общей сложности 4 пенальти!) последовал успех в матче с турками.







Группа «Е»



Белоруссия — Турция - 6:3, Литва — Швейцария - 1:8,



Белоруссия — Литва - 3:3, по пенальти – 2:0, Швейцария — Турция – 4:2,



Турция — Литва - 0:2, Швейцария — Белоруссия – 2:3, по пенальти - 2:3.



По результатам жеребьёвки стало известно, что литовская сборная на пути к Парагваю в 1/8 финала должна вначале помериться силой со сборной Португалии, выигравшей в группе "В" все три матча с разницей мячей 28:5. Далее восемь победителей раунда плей-офф будут разбиты на две группы. Команды, ставшие в своих квартетах первыми и вторыми, гарантируют себе путёвки в Парагвай, на чемпионат, который пройдёт с 21 ноября по 1 декабря. А третьи команды по итогам второго группового этапа поспорят между собой за пятую позицию, которая станет последним пропуском на мундиаль.Сборная Россия, кстати, начавшая турнир с крупной (6:2) победы над сборной Германии и продолжившая ещё двумя победами, считается главным фаворитом этого раунда.У белорусской команды ситуация гораздо сложнее: из-за травмы она потеряла свою главную ударную силу – суперфорварда Игоря Бриштеля.А сборная Украины вообще решила отказаться от участия в московском отборе.Её отсутствие, по мнению championat.com, ослабит уровень конкуренции за путёвку на чемпионат мира. Жёлто-синие выиграли европейскую квалификацию в 2011 году, а всего на их счету три участия в чемпионатах мира.После исторической победы в Евролиге-2016 украинцы немного сдали позиции, но этот сезон снова проводят здорово и могли бы всерьёз побороться за путёвку в Парагвай. Решение бойкотировать московский турнир было принято за несколько дней его начала, причём официального заявления от Федерации футбола Украины не последовало.Организаторы европейского квалификационного турнира к чемпионату мира по пляжному футболу сообщили, что не будут искать замену украинской команде.— Вместо сборной Украины, отказавшейся от участия в соревновании, другая команда приглашена не будет. Украинской сборной не будут засчитываться технические поражения. В квалификации сыграют 19 команд, а не 20, как планировалось, — сообщили организаторы турнира.Вообще, участие в отборе на чемпионат мира – дело добровольное. Так, в Москве не сыграют неплохие сборные Англии, Болгарии и Румынии. Однако украинская сторона подтвердила участие в квалификации, а её представители присутствовали на церемонии жеребьёвки в Минске. В итоге одна из групп будет состоять только из трёх команд, а в расписании появились пустоты.«Пляжники» — не первые украинские спортсмены, не сумевшие выступить в соревнованиях на территории России. Тут можно вспомнить и биатлонистов, и борцов.Однако в случае со сборной по пляжному футболу на решение о бойкоте могли повлиять не только политические, но и финансовые причины. Буквально за две недели до турнира стало известно, что украинская команда получила приглашение на Всемирные пляжные игры, которые пройдут в Катаре в октябре 2019 года. А путешествие в Доху – удовольствие недешёвое.Как бы там ни было, чиновники осознанно лишили своих футболистов реального шанса сыграть на чемпионате мира. Возможно, другой возможности у большинства нынешних лидеров команды в силу возраста уже не будет.Сборная Литвы попала в одну группу со сборными Швейцарии, Белоруссии и Турции, каждая из которых в мировой иерархии мирового пляжного футбола находится гораздо выше литовской команды.Отправляясь в Москву, главный тренер сборной Литвы Сахиб Маммадов заметил, что шансов у литовских «пляжников», мягко говоря, не очень много, но без опыта таких крупных турниров команда просто не сможет прогрессировать.В Москве сборная Литва в своей группе заняла третье место, получив право сыграть в следующем этапе. После сенсационной ничьей в основное время с белорусами (литовские футболисты в той встрече не забили в общей сложности 4 пенальти!) последовал успех в матче с турками.Белоруссия — Турция - 6:3, Литва — Швейцария - 1:8,Белоруссия — Литва - 3:3, по пенальти – 2:0, Швейцария — Турция – 4:2,Турция — Литва - 0:2, Швейцария — Белоруссия – 2:3, по пенальти - 2:3.По результатам жеребьёвки стало известно, что литовская сборная на пути к Парагваю в 1/8 финала должна вначале помериться силой со сборной Португалии, выигравшей в группе "В" все три матча с разницей мячей 28:5. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: УЕФА, пляжный футбол, чемпионат мира по пляжному футболу, Квалификация чемпионата мира по пляжному футболу 2019 География: Россия, Москва — статья прочитана 141 раз Комментарии