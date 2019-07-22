Чемпионат набирает очки 🔊 Воспроизвести Фото: rfs.ru







Второй тур начавшегося недавно российского футбольного первенства подарил болельщикам, успевшим истосковаться по большому футболу, целую россыпь замечательных матчей, богатых на интригу и голы.



Средняя результативность тура – почти 2,9 гола за поединок.



Так что можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время трибуны на матчах российской Премьер-лиги не будут пустовать.



Чемпионат России по футболу сезона 2019/2020.



2-й тур



«Уфа» - «Краснодар» - 2:3 (голы: Карп, 29, Табидзе, 40 - Намли, 49, Вилена, 73, Табидзе, 86, «Уфа» - в свои ворота).



«Крылья Советов» (Самара) – «Арсенал» (Тула) - 2:3 (Соболев, 43, Бурлак, 56 - Ткачёв, 22, Кангва, 24, Тудорие, 52). Средняя результативность тура – почти 2,9 гола за поединок.Так что можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время трибуны на матчах российской Премьер-лиги не будут пустовать.«Уфа» - «Краснодар» - 2:3 (голы: Карп, 29, Табидзе, 40 - Намли, 49, Вилена, 73, Табидзе, 86, «Уфа» - в свои ворота).«Крылья Советов» (Самара) – «Арсенал» (Тула) - 2:3 (Соболев, 43, Бурлак, 56 - Ткачёв, 22, Кангва, 24, Тудорие, 52). ЦСКА (Москва) – «Оренбург» - 2:1 (Влашич, 30, Сигурдссон, 38 - Маляров, 40).



«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Спартак» (Москва) - 2:2 (Байрамян, 23, Зуев, 90+1 - Луиз Адриану, 26 - с пен., Джикия, 66).



«Урал» (Екатеринбург) – «Ахмат» (Грозный) - 3:0 (Ильин, 45+2, Эль-Кабир, 58, Бавин, 78).



«Локомотив» (Москва) – «Тамбов» - 2:1 (Эдер, 31 (1:1). Игнатьев, 33 - Костюков, 6).



«Динамо» (Москва) – «Рубин» (Казань) - 0:1 (Микелтадзе, 90+3). Удаление: Башкиров, «Рубин» - 36.



«Сочи» - «Зенит» (Санкт-Петербург) - 0:2 (Азмун, 30 - с пен., Оздоев, 88).



Бомбардиры: 1. А.Соболев («Крылья Советов») – 3 гола, 2-3. Ю.Бавин («Урал»), Э.Бикфалви («Урал») – по 2.



Положение команд: 1. «Урал» - 6 очков (разница мячей: 6-2), 2. «Зенит» - 6 (4-1), 3. «Ростов» - 4 (4-3), 4. «Спартак» - 4 (3-2), 5. «Локомотив» - 4 (3-2), 6. «Рубин» - 4 (2-1), 7. «Арсенал» - 4 (4-3), 8. «Крылья Советов» - 3 (4-3), 9. «Ахмат» - 3 (1-3), 10. «Краснодар» – 3 (3-3), 11. ЦСКА - 3 (2-3), 12. «Динамо» - 41 (1-2), 13. «Уфа» - 0 (4-6) , 14. «Оренбург» - 0 (2-4), 15. «Тамбов» - 0 (2-4), 16. «Сочи» - 0 (0-3).



В 3-м туре, который состоится 27-29 июля, встречаются: «Динамо» - «Урал», «Уфа» - «Крылья Советов», «Тамбов» - «Спартак», «Краснодар» - «Сочи», «Оренбург» - «Зенит», «Арсенал» - «Ростов», ЦСКА - «Локомотив», «Рубин» - «Ахмат». Инф. «Обзора» Категории: спорт, в России Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат, результаты матчей, чемпионат России по футболу, "Спартак", "Зенит", "Локомотив" — статья прочитана 171 раз Комментарии