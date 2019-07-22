Ясно и без опросов: самый популярный политик Литвы – Г. Науседа 🔊 Воспроизвести Президент Литвы Гитанас Науседа



На вершине рейтинга наиболее благоприятно оцениваемых политиков в Литве закрепился новый президент Гитанас Науседа, что никого не должно удивлять, поскольку президент Литвы всегда автоматически становится самым популярным в баскетбольной Литве, как только его избирают. И местные звёзды баскетбола вот уже много лет почему-то даже близко не могут приблизиться к звезде первой величине, вспыхнувшей в политике.



Как свидетельствуют результаты опросы, проведенного компанией Vilmorus и опубликованные в субботу газетой Lietuvos rytas, в июле Г. Науседу положительно оценивали 73,7% опрошенных. В июне его рейтинг составлял 64,7%.



"Негативных оценок было лишь 5,2%, это действительно хороший результат. Рейтинг президента Г. Науседы сходен с рейтингом Валдаса Адамкуса в 1998 году", – сказал BNS руководитель компании рыночных и социологических исследований Vilmorus Владас Гайдис. Как свидетельствуют результаты опросы, проведенного компанией Vilmorus и опубликованные в субботу газетой Lietuvos rytas, в июле Г. Науседу положительно оценивали 73,7% опрошенных. В июне его рейтинг составлял 64,7%."Негативных оценок было лишь 5,2%, это действительно хороший результат. Рейтинг президента Г. Науседы сходен с рейтингом Валдаса Адамкуса в 1998 году", – сказал BNS руководитель компании рыночных и социологических исследований Vilmorus Владас Гайдис.



"Ее результат достаточно стабильный, больше она не будет рейтинговаться, это последняя точка – и совсем неплохая", – сказал В. Гайдис, не объяснив, почему прежняя любимица Литвы выбывает из опросов. Она что, перестала быть политиком? Тогда почему в опросах всякий раз встречается имя Витаутаса Ландсбергиса?



Среди наиболее благоприятно оцениваемых политиков третьим был мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис, его положительно оценили 54,5% опрошенных, четвертым – спикер сейма Викторас Пранцетис с 53,2% благоприятных оценок, пятым – министр коммуникации и транспорта Рокас Масюлис (49,1%).



Далее в десятке лидеров следуют министр иностранных дел Линас Линкявичюс (48,4%), премьер Саулюс Сквярнялис (42,4%), мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс (34%), лидер партии "Порядок и справедливость" Рямигиюс Жямайтайтис (33,3%) и министр экономики Виргиниюс Синкявичюс (30,4%)



Vilmorus провел опрос общественного мнения 5-13 июля, в нем принял участие 1021 респондент.



Фоторепортаж Владимира Клоповского, "Обзор", с инаугурации Г.Науседы:







Экс-президента Далю Грибаускайте в последние дни ее работы на посту главы государства положительно оценили 63,2% опрошенных."Ее результат достаточно стабильный, больше она не будет рейтинговаться, это последняя точка – и совсем неплохая", – сказал В. Гайдис, не объяснив, почему прежняя любимица Литвы выбывает из опросов. Она что, перестала быть политиком? Тогда почему в опросах всякий раз встречается имя Витаутаса Ландсбергиса?Среди наиболее благоприятно оцениваемых политиков третьим был мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис, его положительно оценили 54,5% опрошенных, четвертым – спикер сейма Викторас Пранцетис с 53,2% благоприятных оценок, пятым – министр коммуникации и транспорта Рокас Масюлис (49,1%).Далее в десятке лидеров следуют министр иностранных дел Линас Линкявичюс (48,4%), премьер Саулюс Сквярнялис (42,4%), мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс (34%), лидер партии "Порядок и справедливость" Рямигиюс Жямайтайтис (33,3%) и министр экономики Виргиниюс Синкявичюс (30,4%)Vilmorus провел опрос общественного мнения 5-13 июля, в нем принял участие 1021 респондент. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: политики, Даля Грибаускайте, Витаутас Ландсбергис, популярность, влияние, Гитанас Науседа, рейтинги География: Литва — статья прочитана 203 раза Комментарии