Главная >> Новости >> чп и криминал, в странах Балтии >> "Пиво для "Ромео" и в Вилейку отдохнуть..."

Пиво для Ромео и в Вилейку отдохнуть...





Эта ночь, хотя и не полнолунная, но доставила много хлопот спецслужбам г. Вильнюса. Катер Службы Спасения дежурил под Зелёным мостом, карета Скорой Помощи и несколько экипажей полиции и автомобили спасателей заняли одну из полос движения на Зелёном мосту. "Ромео" после более чем часа психологической игры решил "сгонять" полицейских за пивом. И это в воскресенье - да и время уже далеко после 15.00...

И, только "Мальчиш-Плохиш" на мгновение потерял бодрость, как полицейские молниеносно предотвратили трагедию. В мгновение ока он оказался в безопасности - под присмотром полицейских и работников Службы Скорой Помощи уже ехал в одно из медучреждений, которое находится в районе Ново-Вильни...

P.S. Наблюдая за всем со стороны, можно констатировать только одно - Службы 112 сработали очень слаженно и безупречно.

Десять с плюсом из десяти возможных!!!

Фоторепортаж автора

Аркадий БАБАХИН, "Обзор"
Категории: чп и криминал, в странах Балтии
Ключевые слова: "Ромео"
статья прочитана 93 раза
добавлена сегодня, 22 июля, 10:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка