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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Пиво для Ромео и в Вилейку отдохнуть...
Эта ночь, хотя и не полнолунная, но доставила много хлопот спецслужбам г. Вильнюса. Катер Службы Спасения дежурил под Зелёным мостом, карета Скорой Помощи и несколько экипажей полиции и автомобили спасателей заняли одну из полос движения на Зелёном мосту. "Ромео" после более чем часа психологической игры решил "сгонять" полицейских за пивом. И это в воскресенье - да и время уже далеко после 15.00...
И, только "Мальчиш-Плохиш" на мгновение потерял бодрость, как полицейские молниеносно предотвратили трагедию. В мгновение ока он оказался в безопасности - под присмотром полицейских и работников Службы Скорой Помощи уже ехал в одно из медучреждений, которое находится в районе Ново-Вильни...
P.S. Наблюдая за всем со стороны, можно констатировать только одно - Службы 112 сработали очень слаженно и безупречно.
Десять с плюсом из десяти возможных!!!
Фоторепортаж автора
Аркадий БАБАХИН, "Обзор"
Категории: чп и криминал, в странах Балтии
Ключевые слова: "Ромео"
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