Пиво для Ромео и в Вилейку отдохнуть... 🔊 Воспроизвести







Эта ночь, хотя и не полнолунная, но доставила много хлопот спецслужбам г. Вильнюса. Катер Службы Спасения дежурил под Зелёным мостом, карета Скорой Помощи и несколько экипажей полиции и автомобили спасателей заняли одну из полос движения на Зелёном мосту. "Ромео" после более чем часа психологической игры решил "сгонять" полицейских за пивом. И это в воскресенье - да и время уже далеко после 15.00...



И, только "Мальчиш-Плохиш" на мгновение потерял бодрость, как полицейские молниеносно предотвратили трагедию. В мгновение ока он оказался в безопасности - под присмотром полицейских и работников Службы Скорой Помощи уже ехал в одно из медучреждений, которое находится в районе Ново-Вильни...



P.S. Наблюдая за всем со стороны, можно констатировать только одно - Службы 112 сработали очень слаженно и безупречно.



Десять с плюсом из десяти возможных!!!



Фоторепортаж автора



Эта ночь, хотя и не полнолунная, но доставила много хлопот спецслужбам г. Вильнюса. Катер Службы Спасения дежурил под Зелёным мостом, карета Скорой Помощи и несколько экипажей полиции и автомобили спасателей заняли одну из полос движения на Зелёном мосту. "Ромео" после более чем часа психологической игры решил "сгонять" полицейских за пивом. И это в воскресенье - да и время уже далеко после 15.00...И, только "Мальчиш-Плохиш" на мгновение потерял бодрость, как полицейские молниеносно предотвратили трагедию. В мгновение ока он оказался в безопасности - под присмотром полицейских и работников Службы Скорой Помощи уже ехал в одно из медучреждений, которое находится в районе Ново-Вильни... Аркадий БАБАХИН , "Обзор" Категории: чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: "Ромео" — статья прочитана 93 раза Комментарии