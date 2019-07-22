Доверие к литовской армии самое высокое за 14 лет - опрос 🔊 Воспроизвести



Уровень доверия к литовским вооруженным силам за последние 14 лет достиг самого высокого уровня, свидетельствуют результаты опросы, проведенного компанией Vilmorus и опубликованные в субботу газетой Lietuvos rytas.



В июле доверие литовской армии выразили 60,5% опрошенных. В июне армии доверяли 58,5% респондентов.



"Это крупнейший показатель за 14 лет. Это не какой-то скачек, просто последовательный рост. Доверие к армии характерно для всех стран Евросоюза, особенно для западных", – сказал BNS руководитель компании рыночных и социологических исследований Vilmorus Владас Гайдис.



Больше всего литовцы доверяют пожарникам – в июле доверие им выразили 89,3% опрошенных, на втором месте была полиция – 64,2%, на третьем президентская администрация – 63,5%.



Больше всего население не доверяло партиям – недоверие им выразили 58,4% участников опроса, а также сейму – 53,1%, судам – 28%, а недоверие правительству выразили 25,4% респондентов.



Vilmorus провел опрос общественного мнения 5-13 июля, в нем принял участие 1021 респондент. Уровень доверия к литовским вооруженным силам за последние 14 лет достиг самого высокого уровня, свидетельствуют результаты опросы, проведенного компанией Vilmorus и опубликованные в субботу газетой Lietuvos rytas.В июле доверие литовской армии выразили 60,5% опрошенных. В июне армии доверяли 58,5% респондентов."Это крупнейший показатель за 14 лет. Это не какой-то скачек, просто последовательный рост. Доверие к армии характерно для всех стран Евросоюза, особенно для западных", – сказал BNS руководитель компании рыночных и социологических исследований Vilmorus Владас Гайдис.Больше всего литовцы доверяют пожарникам – в июле доверие им выразили 89,3% опрошенных, на втором месте была полиция – 64,2%, на третьем президентская администрация – 63,5%.Больше всего население не доверяло партиям – недоверие им выразили 58,4% участников опроса, а также сейму – 53,1%, судам – 28%, а недоверие правительству выразили 25,4% респондентов.Vilmorus провел опрос общественного мнения 5-13 июля, в нем принял участие 1021 респондент. BNS Категории: общество Ключевые слова: опрос, рейтинг, армия География: Литва — статья прочитана 234 раза Комментарии