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Доверие к литовской армии самое высокое за 14 лет - опрос
Уровень доверия к литовским вооруженным силам за последние 14 лет достиг самого высокого уровня, свидетельствуют результаты опросы, проведенного компанией Vilmorus и опубликованные в субботу газетой Lietuvos rytas.
В июле доверие литовской армии выразили 60,5% опрошенных. В июне армии доверяли 58,5% респондентов.
"Это крупнейший показатель за 14 лет. Это не какой-то скачек, просто последовательный рост. Доверие к армии характерно для всех стран Евросоюза, особенно для западных", – сказал BNS руководитель компании рыночных и социологических исследований Vilmorus Владас Гайдис.
Больше всего литовцы доверяют пожарникам – в июле доверие им выразили 89,3% опрошенных, на втором месте была полиция – 64,2%, на третьем президентская администрация – 63,5%.
Больше всего население не доверяло партиям – недоверие им выразили 58,4% участников опроса, а также сейму – 53,1%, судам – 28%, а недоверие правительству выразили 25,4% респондентов.
Vilmorus провел опрос общественного мнения 5-13 июля, в нем принял участие 1021 респондент.
Категории: общество
География: Литва
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